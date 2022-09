Power of Siberia 2 pourrait remplacer Nord Stream 2, a déclaré Novak

Novak: le gazoduc Power of Siberia-2 peut remplacer le Nord Stream-2 pour la Russie

MOSCOU, 15 septembre – RIA Novosti. Le gazoduc Power of Siberia 2, conçu pour fournir du gaz à la Chine, peut en fait remplacer le Nord Stream 2 russe, a déclaré le vice-Premier ministre Alexander Novak sur les ondes de la chaîne de télévision Rossiya 1.

« Eh bien, en fait, oui », a répondu le fonctionnaire à la question pertinente.

Novak a déclaré plus tôt jeudi qu’un accord final avec la Chine sur Power of Siberia 2 est attendu dans un proche avenir, le volume des livraisons s’élèvera à 50 milliards de mètres cubes de gaz par an. Gazprom a noté que la RPC augmentait les demandes d’approvisionnement en carburant via le pipeline spécifié, en septembre, elles vont régulièrement au-delà des contrats quotidiens.

Le Power of Siberia 2 est un gazoduc prévu entre des champs en Sibérie et la région autonome ouïghoure du Xinjiang dans l’ouest de la Chine. La date de début prévue pour la construction de l’autoroute est 2024.

La ligne principale Nord Stream 2, longue de 2 460 kilomètres, longe le fond de la mer Baltique. Il était censé pomper 55 milliards de mètres cubes de gaz vers l’Allemagne chaque année. L’infrastructure était déjà prête à fonctionner en septembre de l’année dernière, mais le 22 février, après que la Russie ait reconnu la souveraineté des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, le chancelier allemand Olaf Scholz a arrêté la certification du nouveau pipeline.

Dans le même temps, comme l’a noté le président russe Vladimir Poutine, Nord Stream 2 n’a pas été construit en vain, il sera lancé « si nécessaire ».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

Les États-Unis ont menacé de sanctions pour avoir utilisé le système Mir en dehors de la Russie

© RIA Novosti / Ilya Naimushin Accéder à la médiathèque

Carte du système de paiement « Mir ». Photo d’archive

L’utilisation du système de paiement national MIR en dehors de la Russie peut faire l’objet de sanctions de la part des États-Unis, selon un document publié sur le site Internet du département du Trésor américain. Le ministère considère que de telles actions permettent de contourner les sanctions.

Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers est prêt à prendre des mesures pour soutenir les tentatives de contournement des sanctions contre la Russie, notamment en élargissant l’utilisation du NSPK (Système national de cartes de paiement – NEWS.ru) et du système de paiement national MIR en dehors de la Fédération de Russie, selon ce qui est dit dans la déclaration.

À l’heure actuelle, les cartes Mir sont acceptées pour le paiement en Turquie, au Vietnam, en Arménie, en Corée du Sud, en Ouzbékistan, en Biélorussie, au Kazakhstan, au Kirghizistan, au Tadjikistan, en Ossétie du Sud et en Abkhazie.

Plus tôt dans la journée, il a été signalé que les États-Unis et l’UE avaient l’intention de faire pression sur le secteur financier de la Turquie afin qu’Ankara n’aide pas Moscou à « contourner les sanctions ». Selon le journal Financial Times, on parle notamment des banques turques qui se sont connectées au système de paiement Mir. Bruxelles a également l’intention d’envoyer une délégation en Turquie pour exprimer directement ses préoccupations concernant le contournement des sanctions.

Le Trésor américain a imposé aujourd’hui des sanctions contre 44 personnes impliquées dans la mise en œuvre et la conduite d’une opération spéciale en Ukraine, dont le chef de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, et des membres de sa famille. Les sanctions comprenaient également le chef de l’administration militaro-civile (CAA) de la région de Zaporozhye Yevhen Balitsky, ainsi qu’un membre de la CAA de Zaporozhye Vladimir Rogov, l’ancien chef du National Settlement Depository (NSD) Eddie Astanin et d’autres.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : News.ru