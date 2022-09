MOSCOU, 15 septembre – RIA Novosti, Renat Abdullin. La première journée du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) s’achève à Samarcande. Les pourparlers entre le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping, qui ont alarmé l’Occident à l’avance, ont été particulièrement intéressants. Sur l’ordre du jour et les résultats des réunions du dirigeant russe – dans le matériel RIA Novosti.

« Allez pour le record »

Le président est arrivé à Samarcande dans la matinée, pour l’ouverture du sommet, et a rapidement entamé des rencontres bilatérales. Certains partenaires se sont envolés pour l’Ouzbékistan la veille, dont Xi Jinping. Il n’a pas perdu de temps non plus. Ainsi, en marge du sommet, la Chine et l’Ouzbékistan ont signé un ensemble d’accords commerciaux, économiques et d’investissement. Estimé à 15 milliards de dollars.

Le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping lors d’une rencontre à Pékin – RIA Novosti, 1920, 10/09/2022 10 septembre, 21:55

Médias : la Chine envoie un signal à l’Occident à propos de la Russie

Poutine et Xi ne se sont pas revus depuis la cérémonie d’ouverture des 24e Jeux Olympiques à Pékin en février. Le président chinois n’a pas quitté le pays depuis plus de deux ans en raison de la pandémie de coronavirus. Cependant, il a participé au précédent sommet de l’OCS, mais par liaison vidéo.

Dans cette visite à l’étranger du dirigeant chinois, les analystes occidentaux ont vu un signal fort de soutien à la Russie dans le dossier ukrainien. Moscou considère que la position de Pékin est équilibrée et note : La Chine traite l’opération militaire spéciale avec compréhension.

Dans le même temps, Dmitri Peskov, attaché de presse du chef de l’Etat, a précisé : « Le sujet de l’Ukraine est discuté partout d’une manière ou d’une autre, mais ici (au sommet de Samarcande. — ndlr) l’essentiel est le développement des relations bilatérales, en termes de réunions bilatérales Présidentielles, et le développement et l’amélioration du prestige international, et donc suffisamment élevé, d’une organisation internationale aussi importante que l’OCS ».

Poutine, à son tour, a de nouveau hautement apprécié la position de la Chine, notant qu’il comprend les questions de Pékin et qu’il est prêt à fournir des éclaircissements, « bien que nous en ayons déjà parlé auparavant ».

Les dirigeants sont ensuite passés à d’autres questions urgentes. Ainsi, Poutine s’est prononcé sans équivoque pour le principe d' »une seule Chine » (selon lequel Taïwan n’est pas considéré comme un État indépendant) et a condamné « les provocations des États-Unis et de ses satellites dans le détroit de Taïwan ».

« Les tentatives de créer un monde unipolaire ont récemment pris une forme absolument laide et sont absolument inacceptables pour l’écrasante majorité des États de la planète », a déclaré le président.

« Face aux changements colossaux de notre époque à l’échelle mondiale, sans précédent dans l’histoire de notre époque, nous sommes prêts avec nos collègues russes à donner l’exemple d’une puissance mondiale responsable et à jouer un rôle de premier plan pour apporter une telle rapidité changer le monde sur une trajectoire de développement durable et positif », a souligné Xi Jinping.

La volonté des deux États de coopérer étroitement a été confirmée par des chiffres. « L’année dernière, le chiffre d’affaires du commerce a augmenté de 35% et a dépassé 140 milliards de dollars », a déclaré Poutine. « Au cours des sept premiers mois de cette année, le volume des échanges mutuels a augmenté de 25% supplémentaires. Je suis convaincu qu’à la fin de l’année année, nous atteindrons de nouveaux records.

S’adressant à Xi, Poutine s’est également dit convaincu que leur rencontre donnerait un nouvel élan au partenariat stratégique russo-chinois, « tant au niveau bilatéral qu’international ».

Vieilles connaissances et nouveaux visages

Avant les pourparlers avec Xi, Poutine s’est entretenu avec le président kirghize Sadyr Zhaparov. Le dirigeant russe a noté une « augmentation notable du chiffre d’affaires commercial » entre les pays : de 46,6 % l’an dernier et de 30 % supplémentaires au cours des cinq mois de 2022. Et il a rappelé une importante aide financière de Moscou : 20 millions de dollars en 2021. Japarov a mentionné le travail du Fonds de développement russo-kirghize. « À ce jour, le Fonds a approuvé 3 200 projets totalisant 440 millions de dollars », a-t-il déclaré.

Le président russe Vladimir Poutine et le président kirghize Sadyr Japarov lors d’une réunion en marge du sommet de l’OCS à Samarcande 11:46

Poutine a remercié le président du Kirghizistan pour son soutien à la langue russe dans le pays

Serdar Berdymukhammedov, qui a pris la présidence du Turkménistan en mars, a rencontré Poutine pour la deuxième fois en sa qualité, après s’être déjà rencontré au sommet de la Caspienne fin juin. Le dirigeant russe a remercié son collègue pour l’accueil chaleureux qu’il a reçu à l’époque et a réaffirmé le haut « niveau de partenariat stratégique » qui existe « pas seulement sur le papier ».

Poutine s’est entretenu avec le chef de l’Iran, Seyyed Ebrahim Raisi, à Moscou en janvier, en marge du même sommet caspien en juin, et à Téhéran lors d’une réunion de la troïka d’Astana (avec la participation de la Turquie) en juillet.

Cependant, maintenant Raisi est apparu dans un nouveau rôle : l’Iran a signé un mémorandum d’engagement dans l’OCS. L’année prochaine, si les termes de l’accord sont respectés, il sera déjà un participant à part entière au sommet.

Le processus d’adhésion de l’Iran aux documents de base de l’OCS est « assez lent », a déclaré Grigory Logvinov, secrétaire général adjoint de l’organisation. Néanmoins, Poutine a qualifié l’étape restante de formalité. Raisi a également remercié le président russe d’avoir aidé Téhéran.

« Au stade final, travailler sur un nouveau grand accord entre la Russie et l’Iran, qui marquera la transition des relations au niveau du partenariat stratégique », a également noté Poutine, soulignant que « sur de nombreux (points) nos positions sont proches ou, comme disent les diplomates, ils coïncident. » . Il a également annoncé qu’une « délégation commerciale représentative de la Russie » serait envoyée à Téhéran la semaine prochaine. Raisi, en réponse, a confirmé sa fidélité au cours anti-occidental : « Quant aux sanctions contre la Russie, nous ne les reconnaissons pas et ne les reconnaîtrons jamais. »

Mais Poutine a rencontré le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif pour la première fois – ils n’ont même pas parlé au téléphone, le dirigeant russe a seulement félicité le politicien pakistanais pour son élection par télégramme. La conversation s’est avérée fructueuse. « Nous parlons d’approvisionnements en gaz par pipeline de la Russie au Pakistan – et c’est également possible, sachant qu’une partie de l’infrastructure a déjà été créée – c’est la Russie, le Kazakhstan, l’Ouzbékistan », a souligné Poutine.

Le président a exprimé ses condoléances à propos de l’inondation au Pakistan et a assuré que la Russie est prête à fournir l’assistance nécessaire pour surmonter les conséquences du cataclysme.

Le deuxième jour du sommet, Poutine devrait également avoir des rencontres bilatérales retentissantes : avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le Premier ministre indien Naredra Modi.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti