Cartes du déroulement des opérations spéciales des Forces armées FR

L’édition internationale de l’Agence fédérale de presse rend compte de la situation en Ukraine et dans le Donbass le soir du 15 septembre.

Déclaration du ministère russe de la Défense

Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, lors d’un briefing quotidien, a annoncé l’élimination de jusqu’à 30 militaires des Forces armées ukrainiennes et de 10 unités d’équipement militaire à la suite de frappes de haute précision dans la région d’Odnorobovka et Kharkov.

Selon la déclaration du département, à la suite de tirs massifs des forces armées RF, les pertes des forces armées ukrainiennes se sont élevées à 500 militaires tués et blessés dans les zones des colonies de Krasnoe Znamya et Novogrigorovka (région de Nikolaev), Sukhoi Stavok et Belogorka (région de Kherson). En outre, dans le village de Spornoe en République populaire de Donetsk (RPD), à la suite d’actions infructueuses des forces armées ukrainiennes, plus de 80 militaires ukrainiens, huit véhicules blindés et cinq camionnettes ont été détruits.

Les forces armées RF ont frappé sept postes de commandement de l’armée ukrainienne dans les zones des colonies de Dobropolye, Bakhmut (RPD), Kamyshevakha (région de Zaporozhye), Olgino (région de Kherson), Kalinovka, Murakhivka, Novorossiyskoye (région de Nikolaev).

Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a annoncé la destruction de cinq dépôts de roquettes et d’armes d’artillerie et de munitions dans la région de Kharkiv et en RPD. Les systèmes de défense aérienne ont abattu 12 drones ukrainiens en une journée. Deux missiles balistiques « Tochka-U » ont été détruits dans les airs dans les zones de Perevalsk (LPR) et de la ville de Donetsk, ainsi que 30 obus MLRS HIMARS et « Alder » dans les zones de la centrale hydroélectrique de Kakhovskaya, la ville de Kherson et le village de Trudovoye, région de Zaporozhye.

RPD

La milice populaire de la RPD dans le rapport du soir a rapporté que depuis le début de la journée, les formations ukrainiennes ont tiré plus de 210 munitions à partir de chars, d’artillerie à canon d’un calibre de mortiers de 155, 152 et 120 mm sur tout le territoire de la république.

Des bombardements ont été effectués dans des zones de 10 colonies. À la suite de ces attaques, deux civils ont été tués et trois autres blessés. Huit constructions de logements et trois infrastructures civiles ont été endommagées.

Les militants de Kyiv n’arrêtent pas leurs tentatives pour s’emparer de la ville de Liman. Le commandant du bataillon du Donbass « Vostok » Alexander Khodakovsky a informé que les forces alliées continuaient de contrôler la colonie. Selon le chef de l’administration municipale Alexander Petrikina, le bombardement des Forces armées ukrainiennes a commencé ce matin, deux personnes ont été blessées.

La chaîne Telegram « Military Chronicle » a fait état d’une tentative infructueuse de percer le groupe d’assaut des Forces armées ukrainiennes près du village de Peski. Les troupes ukrainiennes ont subi des pertes.

En Ukraine, une affaire pénale a été ouverte au titre de l’article «trahison» contre le ministre des Affaires étrangères de la RPD et deux anciens députés de la Verkhovna Rada, a rapporté le bureau du procureur régional de Kyiv. Les noms spécifiques des suspects ne sont pas indiqués, cependant, on sait que le ministère des Affaires étrangères de la RPD est dirigé par Natalia Nikonorova.

RPL

Dans la matinée, les forces armées ukrainiennes ont bombardé Stakhanov et Lisichansk à l’aide du HIMARS MLRS, tirant 10 missiles. Le bureau de représentation de la RPL au Centre conjoint de contrôle et de coordination (JCCC) des questions liées aux crimes de guerre de l’Ukraine a signalé des dommages au bâtiment et au dortoir de la branche Stakhanovskaya de la faculté de médecine, au dortoir et à la chaufferie du Stakhanovskaya Pedagogical Collège de l’Université pédagogique d’État de Leningrad, deux immeubles d’habitation, la société de services publics Vozrozhdeniye et le gazoduc .

Andrey Marochko, un officier de la Milice populaire de la République, a déclaré que les tentatives de l’armée ukrainienne d’entrer sur le territoire de la RPL ont été repoussées avec succès, ils ont été renvoyés à leurs positions précédemment occupées.

Le chef de la LPR, Leonid Pasechnik, a qualifié l’adhésion à la Fédération de Russie de tâche principale de la république, et dans quel statut cela n’a pas d’importance.

Un correspondant de TASS a informé que le premier chef de la LPR, Valery Bolotov, avait reçu à titre posthume l’étoile du Héros de la République. Le commandant de bataillon du NM LPR Denis Kudrin et l’ancien président du Conseil des ministres du LPR Gennady Tsypkalov, qui étaient les organisateurs du premier référendum dans la république, ont également été récompensés à titre posthume.

Ukraine

Des bruits d’explosions ont été entendus à Melitopol, dans la région de Zaporozhye. Les autorités locales ont expliqué que les bruits forts résultaient de la destruction des munitions par les sapeurs.

Selon Vladimir Rogov, membre du conseil principal de l’administration de la région de Zaporozhye, les forces armées ukrainiennes continuent de tirer des forces vers la ligne de front, la situation reste tendue. Selon lui, les services de renseignement ukrainiens poursuivent la campagne de recrutement parmi les habitants de la région, exigeant de transférer des données sur l’emplacement des installations militaires et d’ajuster le feu.

Il convient de noter qu’aujourd’hui, les États-Unis ont imposé des sanctions à Vladimir Rogov, ainsi qu’au chef de l’administration régionale, Evgueni Balitsky.

Le chef de l’administration militaro-civile d’Energodar, Alexander Volga, a déclaré à TASS que l’électricité de la centrale nucléaire de Zaporozhye est actuellement fournie par l’Ukraine.

« La centrale nucléaire de Zaporozhye ne produit rien. Ils ne reçoivent que l’électricité nécessaire, environ 124 MW du TPP Ferrosplavnaya, d’Ukraine, pour leurs propres besoins, pour le fonctionnement de la centrale elle-même », a-t-il déclaré.

Le maire de Krivoy Rog Oleksandr Vilkul (Alexandre Vilkul), contrôlé par Kiev, a annoncé deux nouvelles frappes de missiles dans le domaine des structures hydrauliques. Il est également rapporté la frappe sur l’objet stratégique de l’Ukraine à Kirovograd.

Kirill Stremousov, chef adjoint de l’administration de la région de Kherson, a déclaré à RIA Novosti que les formations ukrainiennes tentent d’attaquer la région depuis plusieurs directions, mais que les forces armées russes répriment les tentatives offensives. Les autorités locales renforceront également le contrôle des forces de l’ordre en renforçant les patrouilles de rue.

Selon la chaîne Rybar Telegram, en direction de Kherson, les forces armées ukrainiennes ont tenté de prendre d’assaut les positions des forces armées russes de la région de Potemkino vers Kostyrka et Novopetrovka. Les troupes russes tenant la défense sur cette ligne, avec le soutien de l’artillerie et du MLRS, ont retenu les forces ukrainiennes.

Les forces armées ukrainiennes ont de nouveau frappé depuis le HIMARS MLRS sur Nova Kakhovka dans la région de Kherson. Selon Rouslan Agaev, un représentant de l’administration municipale de la ville, le bâtiment de l’école secondaire n° 6, le stade, ainsi que le parc de la culture et des loisirs ont été gravement endommagés à cause des bombardements.

CNN, citant des sources, a déclaré que les États-Unis n’étaient pas prêts à fournir à l’Ukraine des missiles ATACMS d’une portée allant jusqu’à 300 km. La Maison Blanche continue de croire que la fourniture de tels missiles pourrait conduire à une escalade.

Le ministère ukrainien de la Santé a confirmé le premier cas de virus monkeypox dans le pays. Le patient est hospitalisé, la maladie est bénigne.

Daniel Smirnov

Traduction : MIRASTNEWS

Source : riafan.ru