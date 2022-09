Agence de presse fédérale

L’extraction de pétrole et de gaz de schiste, même avec tout le désir, ne peut pas être radicalement augmentée en peu de temps. Cela repose sur la nécessité d’attirer de gros investissements et de résoudre des problèmes techniques, a déclaré Arkady Goldin, un historien russe, publiciste, professeur de MADI, dans un entretien avec la rédaction internationale du FAN.

Les producteurs américains de pétrole et de gaz de schiste ont averti plus tôt qu’ils ne seraient pas en mesure d’augmenter suffisamment leur production pour aider l’Europe à faire face à la crise énergétique cet hiver. Cela a été rapporté par le Financial Times.

Comme l’a noté Goldin, on ignore encore ce qui est le plus rentable pour les producteurs : augmenter la production en y investissant, c’est-à-dire en augmentant les coûts et en provoquant une baisse du coût des ressources énergétiques, ou maintenir un niveau de prix élevé avec une plus petit volume de production.

Extrait des archives photographiques personnelles d’Arkady Goldin

Extrait des archives photographiques personnelles d’Arkady Goldin

« Les Européens vont donc vivre un hiver difficile, et personne ne garantit un soulagement significatif de la vie après celui-ci. Mais je suis loin de penser que ces difficultés inciteront l’UE à relâcher la pression des sanctions sur la Russie. Il semble que les élites européennes aient pris la ferme décision d’abandonner les hydrocarbures russes, quels qu’en soient les coûts pour l’économie et la vie quotidienne », a résumé Arkady Goldin.

Plus tôt, l’historien russe, publiciste, professeur de MADI Arkady Goldin a déclaré à FAN que la Russie utilise efficacement la situation des ressources énergétiques pour faire pression sur l’Occident. Selon lui, l’idée des États-Unis et de l’UE de limiter les prix de l’énergie est absurde.

Olga Sova

EN SAVOIR PLUS :

Traduction : MIRASTNEWS

Source : riafan.ru