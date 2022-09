« La fin de la dictature du dollar ». Ce qui a été convenu au sommet de l’OCS

MOSCOU, 16 septembre – RIA Novosti, Renat Abdullin. Le sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai s’est terminé à Samarcande. Le président russe Vladimir Poutine a tenu une série de réunions bilatérales avec des dirigeants régionaux. En conséquence, plus de 40 documents ont été signés, mais les accords verbaux sont également intéressants.

Un quart d’essence – pour des roubles

Pour Vladimir Poutine, le sommet est devenu une occasion commode de « synchroniser les montres » avec les partenaires. Ainsi, ses entretiens avec le président chinois Xi Jinping le 15 septembre ont excité d’avance l’Occident, puisque le sujet principal était la situation en Ukraine.

© RIA Novosti / POOL / Accéder à la médiathèque

Le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping lors de la réunion trilatérale Russie-Mongolie-Chine en marge du sommet de l’OCS

Le lendemain, Poutine a également évoqué la crise ukrainienne avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. En juillet, Ankara a agi en tant qu’intermédiaire dans un accord sur les céréales – les cargaisons alimentaires pourraient quitter les ports contrôlés par Kyiv. Cependant, maintenant la situation a changé. Le président russe doute que les céréales parviennent aux pays affamés et n’exclut pas une révision de l’accord.

Aujourd’hui, il a souligné le rôle d’Erdogan dans la mise en œuvre de l’accord. « Tout d’abord, je voudrais vous remercier encore une fois pour la contribution que vous apportez et avez apportée à la mise en œuvre du programme alimentaire, vous l’avez également mentionné aujourd’hui, je veux dire l’exportation de céréales ukrainiennes », a déclaré Poutine.

© RIA Novosti / POOL / Accéder à la médiathèque

Le président russe Vladimir Poutine et le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d’une réunion en marge du sommet de l’OCS

« Espérons vraiment qu’une partie importante de celui-ci (céréales. – ndlr approx.), jusqu’à ce que cela puisse être réalisé, passera toujours par le programme alimentaire de l’ONU pour les pays les plus pauvres », a-t-il souligné.

La question des règlements mutuels a également été abordée. Poutine a déclaré que dans un avenir proche, Ankara commencera à payer 25% du coût du gaz en roubles. Dans le même temps, selon lui, la Turquie est déjà devenue l’une des voies fiables d’approvisionnement en carburant depuis la Russie, et le gazoduc Turkish Stream fonctionne sans interruption.

Le président a également noté la croissance constante du commerce entre les pays. « Je voudrais vous informer que nos opérateurs économiques ont reçu des signaux appropriés indiquant qu’ils pourront également exporter nos produits via la Turquie », a-t-il ajouté.

Parlant de l’interaction entre Ankara et l’OCS, le dirigeant russe a attiré l’attention sur le développement rapide des liens économiques. « Nous accueillerons le travail de la Turquie dans cette structure de toutes les manières possibles », a souligné le chef de l’Etat.

Enfin, Poutine a évoqué la construction de la centrale nucléaire d’Akkuyu. « Hier, les documents finaux ont été signés qui régissent toutes les relations entre les parties à ce grand et grandiose projet de construction », a déclaré le président.

© Sputnik / Turan Saldzhi / Accéder à la médiathèque

Début de la construction du troisième bloc de la centrale nucléaire d’Akkuyu en Turquie

Gaz et amitié

Outre Xi et Erdogan, Poutine s’est entretenu face à face avec le Premier ministre indien Narendra Modi, les présidents de l’Azerbaïdjan (Ilham Aliyev), du Kirghizistan (Sadyr Japarov), du Turkménistan (Serdar Berdimuhamedov), de l’Iran (Ibrahim Raisi). Pour la première fois – avec le nouveau chef du gouvernement du Pakistan Shahbaz Sharif.

En dehors des assemblées générales et des réunions bilatérales, un entretien au format Chine-Mongolie-Russie a eu lieu, au cours duquel la construction du gazoduc Soyouz Vostok à travers le territoire mongol a été discutée. « Actuellement, Gazprom finalise les détails du projet avec les parties chinoise et mongole », a souligné Poutine.

Avec le président de l’Ouzbékistan Shavkat Mirziyoyev, ils ont signé une déclaration sur un partenariat stratégique global entre Moscou et Tachkent. Poutine a également remis au collègue ouzbek l’Ordre d’Alexandre Nevsky « pour sa grande contribution au renforcement des liens amicaux avec la Russie ».

© RIA Novosti / POOL / Accéder à la médiathèque

Le président russe Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping et le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh lors d’une réunion trilatérale en marge du sommet de l’OCS

« Pilier du Nouvel Ordre Mondial »

Deux douzaines d’États coopèrent avec l’OCS, dont l’Azerbaïdjan, l’Arménie, le Bangladesh, Bahreïn, le Vietnam, Israël, l’Irak et la Turquie. Comme Vladimir Petrovsky, un employé de l’Institut de la Chine et de l’Asie moderne de l’Académie russe des sciences, l’a noté dans une interview avec RIA Novosti, cela indique l’importance de l’organisation.

« Le rôle de l’OCS grandit – et pas seulement à cause de l’admission de nouveaux membres. Le champ de responsabilité s’élargit, affectant le Moyen-Orient, les pays du golfe Persique », a précisé l’expert.

Il est également important que dans la situation géopolitique actuelle, l’OCS soit devenue une alternative à l’Occident collectif.

« L’organisation met déjà en œuvre un nouveau modèle de coopération basé sur l’égalité, les principes d’un monde multipolaire et le bénéfice mutuel. Là où il n’y a pas de « dictat du dollar », la pression des sanctions. Au sommet, il a été décidé d’adopter une document sur la transition vers les règlements en monnaies nationales. L’OCS est en train de devenir l’un des piliers du nouvel ordre international. La vie elle-même encourage cela. Et, bien sûr, l’attractivité de l’OCS continuera de croître », conclut Petrovsky.

Pas de sanctions unilatérales

À la suite des réunions, le 16 septembre, la Déclaration de Samarkand a été adoptée, reflétant les grands principes pour la poursuite des travaux de l’organisation.

Ils ont réaffirmé leur non-direction contre d’autres États et associations internationales, noté leur ouverture à une large coopération. Dans le même temps, ils ont préconisé la poursuite du désarmement nucléaire et la résolution de tout conflit uniquement par des moyens politiques et diplomatiques.

© RIA Novosti / POOL / Accéder à la médiathèque

Le président russe Vladimir Poutine lors d’une réunion des chefs des pays participant à l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS)

« Ils (les États membres de l’OCS. – ndlr) ont souligné que l’application unilatérale de sanctions économiques, autres que celles adoptées par le Conseil de sécurité de l’ONU, est incompatible avec les principes du droit international et a un impact négatif sur les pays tiers et les relations économiques internationales », indique le document.

Les pays de l’OCS se sont également prononcés en faveur de l’élimination de la dépendance au dollar dans les relations commerciales et ont adopté une feuille de route pour augmenter progressivement la part des monnaies nationales dans les règlements mutuels.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti