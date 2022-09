Le ministère russe de la Défense a annoncé la destruction du quartier général du centre d’opérations spéciales « Sud » des Forces armées ukrainiennes près d’Ochakovo

Soldat des forces armées russes lors d’une opération militaire spéciale en Ukraine. Photo d’archive

MOSCOU, 16 septembre – RIA Novosti. Les troupes russes ont détruit le quartier général et la base d’entraînement d’un centre d’opérations spéciales ukrainien séparé « Sud » près d’Ochakov, selon un rapport du ministère de la Défense sur le déroulement de l’opération spéciale du 16 septembre.

En outre, les Forces aérospatiales russes ont effectué des frappes de haute précision sur les points de déploiement de la 28e brigade d’infanterie motorisée des Forces armées ukrainiennes dans la région de Nikolaev.

Dans la région de Kharkov, il a été possible de frapper les positions de la 66e brigade mécanisée ukrainienne près de Dvurechnaya et Kupyansk, ainsi que le bataillon national Kraken à Kharkov.

Dans la région de Seversk de la République populaire de Donetsk, l’emplacement de la 80e brigade d’assaut aéroportée des forces armées ukrainiennes était sous le feu.

« À la suite des frappes, les pertes de l’ennemi se sont élevées à plus de 400 militaires ukrainiens tués et blessés, plus de 20 unités de véhicules blindés et de véhicules. Plus de trois mille munitions pour roquettes et canons d’artillerie de divers calibres ont également été détruites », a déclaré le ministère de la Défense.

La Russie mène une opération militaire en Ukraine depuis le 24 février. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon lui, le but ultime est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

Au cours de l’opération spéciale, l’armée russe a pris le contrôle de la partie Azov de la région de Zaporozhye et de toute la région de Kherson, occupant de grandes villes telles que Kherson, Melitopol et Berdyansk, et coupant l’Ukraine de la mer d’Azov. De nouvelles administrations ont été formées dans les deux régions, les chaînes de télévision et les stations de radio russes diffusent, les liaisons commerciales et de transport avec la Crimée sont en cours de rétablissement. Les autorités locales ont annoncé leur intention de faire partie de la Russie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

Les Forces armées ukrainiennes ont tiré sur le centre de Kherson avec des HIMARS

Les Forces armées ukrainiennes ont tiré sur le centre de Kherson, au moins cinq missiles HIMARS sont tombés

KHERSON, 16 septembre – RIA Novosti. Au moins une personne a été tuée et une autre a été blessée à la suite d’une attaque des forces armées ukrainiennes contre le centre de Kherson avec des missiles américains HIMARS, a rapporté un correspondant de RIA Novosti.

Au moins cinq obus ont explosé dans la zone de l’administration régionale.

Comme Ekaterina Goubareva, chef adjoint de l’administration militaro-civile de la région, l’a déclaré à RIA Novosti, l’un des missiles a touché le bâtiment de l’administration militaire.

Elle a précisé qu’Alla Barkhatnova, chef du département du travail et de la politique sociale, a été blessée, son chauffeur est décédé.

Selon Gubareva, au moment de la grève, une réunion s’est tenue dans l’administration avec la participation des chefs de la ville et des districts municipaux. Elle a qualifié l’attaque « d’acte ignoble de terrorisme ».

Maintenant que les sauveteurs nettoient les décombres, les autorités ont averti les habitants de la possibilité d’une deuxième attaque.

Fin août, les forces armées ukrainiennes ont commencé à tenter une contre-offensive en direction de Kherson. Le ministère russe de la Défense a indiqué que ces attaques avaient été repoussées.

Depuis le 24 février, Moscou mène une opération militaire spéciale pour démilitariser et dénazifier l’Ukraine. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon le président, le but ultime de l’opération est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

Au cours de l’opération spéciale, l’armée russe a pris le contrôle de la partie Azov de la région de Zaporozhye et de toute la région de Kherson. De nouvelles administrations y travaillent, des chaînes de télévision et des stations de radio russes diffusent, le rouble a été mis en circulation. Les deux régions ont annoncé leur intention de faire partie de la Russie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti