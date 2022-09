L’OTAN n’écrase pas la Russie, mais détruit l’Ukraine

On peut dire que l’offensive de l’OTAN à Kharkon a peut-être été ponctuelle. Les forces de Kiev dirigées par l’OTAN ne peuvent tout simplement pas rejouer n’importe où dans le Donbass, ou à Kherson, ou à Marioupol.

Ceux-ci sont tous protégés par de puissantes unités régulières de l’armée russe. Alors, quelle est la prochaine étape ?

Il est pratiquement certain que si les Ukrainiens restent autour de Kharkov et d’Izyum, ils seront pulvérisés par l’artillerie russe massive. L’analyste militaire Konstantin Sivkov soutient que « la plupart des formations prêtes au combat des forces armées ukrainiennes sont maintenant clouées au sol (…) nous avons réussi à les attirer au grand jour et nous les détruisons maintenant systématiquement ».

Les forces ukrainiennes dirigées par l’OTAN, bourrées de mercenaires de l’OTAN, avaient passé 6 mois à thésauriser du matériel et à réserver des ressources entraînées exactement pour ce moment de Kharkov – tout en envoyant des produits jetables dans un énorme hachoir à viande. Il sera très difficile de maintenir une chaîne de montage d’actifs de premier ordre substantiels pour réaliser à nouveau quelque chose de similaire.

Les prochains jours montreront si Kharkov et Izyum sont liés à une poussée beaucoup plus importante de l’OTAN. L’ambiance dans l’UE contrôlée par l’OTAN se rapproche de Desperation Row. Il y a une forte possibilité que cette contre-offensive signifie que l’OTAN entre définitivement en guerre, tout en affichant un déni plausible assez ténu : leur voile de – faux – secret ne peut pas dissimuler la présence de « conseillers » et de mercenaires de tout le spectre.

La décommunisation comme désactivation

L’opération militaire spéciale (SMO), conceptuellement, ne concerne pas la conquête de territoire en soi : il s’agit, ou il s’agissait jusqu’à présent, de la protection des citoyens russophones dans les territoires occupés, donc de la démilitarisation et de la dénazification.

Pourquoi la Russie gagnera toujours, malgré les gains de l’Ukraine. Scott Ritter

Ce concept est peut-être sur le point d’être peaufiné. Et c’est là que s’inscrit le débat tortueux et délicat sur la mobilisation de la Russie. Pourtant, même une mobilisation partielle n’est peut-être pas nécessaire : ce qu’il faut, ce sont des réserves pour permettre aux forces alliées de couvrir correctement les lignes arrière/défensives. Les combattants hardcore du type du contingent de Kadyrov continueraient à jouer l’offensive.

Il est indéniable que les troupes russes ont perdu un nœud stratégiquement important à Izyum. Sans cela, la libération complète du Donbass devient beaucoup plus difficile.

Pourtant, pour l’Occident collectif, dont la carcasse s’affale dans une vaste bulle de simulacres, ce sont les pysops qui comptent bien plus qu’une petite avancée militaire : ainsi toute cette jubilation que l’Ukraine soit capable de chasser les Russes de tout Kharkov en seulement quatre jours – alors qu’ils avaient 6 mois pour libérer le Donbass, et ne l’ont pas fait.

Ainsi, à travers l’Occident, la perception dominante – frénétiquement fomentée par des experts en psyops – est que l’armée russe a été touchée par ce « coup de marteau » et ne s’en remettra guère.

Kharkov a été chronométré avec précision – car le général Winter est au coin de la rue; la question ukrainienne souffrait déjà de la lassitude de l’opinion publique ; et la machine de propagande avait besoin d’un coup de pouce pour turbo-lubrifier la ligne de rats militarisante de plusieurs milliards de dollars.

Pourtant, Kharkov a peut-être forcé la main de Moscou à augmenter le cadran de la douleur. Cela est venu via quelques M. Kinzhal bien placés quittant la mer Noire et la Caspienne pour présenter leurs cartes de visite aux plus grandes centrales thermiques du nord-est et du centre de l’Ukraine (la plupart des infrastructures énergétiques se trouvent dans le sud-est).

La moitié de l’Ukraine a soudainement perdu l’électricité et l’eau. Les trains se sont arrêtés. Si Moscou décide de démanteler toutes les principales sous-stations ukrainiennes en même temps, il suffit de quelques missiles pour détruire totalement le réseau énergétique ukrainien – ajoutant un nouveau sens à la « décommunisation » : la désactivation.

Selon une analyse d’expert, « si des transformateurs de 110-330 kV sont endommagés, alors il ne sera presque jamais possible de le mettre en service (…) Et si cela se produit au moins dans 5 sous-stations en même temps, alors tout est kaput. L’âge de pierre pour toujours.

L’officiel du gouvernement russe, Marat Bashirov, était bien plus coloré : « L’Ukraine est plongée dans le XIXe siècle. S’il n’y a pas de système énergétique, il n’y aura pas d’armée ukrainienne. Le fait est que le général Volt est venu à la guerre, suivi du général Moroz (« gel »).

Et c’est ainsi que nous pourrions enfin entrer dans le territoire de la « vraie guerre » – comme dans la fameuse boutade de Poutine selon laquelle « nous n’avons même pas encore commencé quoi que ce soit ».

Une réponse définitive viendra du RSG dans les prochains jours.

Une fois de plus, un débat enflammé fait rage sur ce que fera ensuite la Russie (le RGS, après tout, est impénétrable, à l’exception de Yoda Patrushev).

Le RGS peut opter ailleurs pour une frappe stratégique sérieuse de type décapitation – comme en changeant de sujet pour le pire (pour l’OTAN).

Il peut opter pour l’envoi de troupes supplémentaires pour protéger la ligne de front (sans mobilisation partielle).

Et surtout, cela pourrait élargir le mandat du SMO – allant jusqu’à la destruction totale des infrastructures de transport/d’énergie ukrainiennes, des gisements de gaz aux centrales thermiques, aux sous-stations et à l’arrêt des centrales nucléaires.

Eh bien, cela pourrait toujours être un mélange de tout ce qui précède : une version russe de Shock and Awe – générant une catastrophe socio-économique sans précédent. Cela a déjà été télégraphié par Moscou : nous pouvons vous ramener à l’âge de pierre à tout moment et en quelques heures (c’est moi qui mets en italique). Vos villes accueilleront General Winter avec zéro chauffage, eau glacée, pannes de courant et aucune connectivité. Pépé Escobar.

https://www.globalresearch.ca/kharkov-game-changer/5793528

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News