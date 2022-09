Poutine : la Russie a pour l’instant retenu sa réponse aux attaques ukrainiennes

SAMARKAND, 16 septembre – RIA Novosti. Suite aux résultats de la deuxième journée du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai, le président russe Vladimir Poutine a commenté l’avancement de l’opération militaire spéciale en Ukraine, la crise énergétique en Europe et les relations avec l’Occident.

Déclarations clés – dans le matériel RIA Novosti.

Pour le moment, la Russie a réagi avec retenue aux frappes ukrainiennes sur les infrastructures et aux attaques terroristes, a déclaré Poutine.

« Plus récemment, les forces armées russes ont lancé quelques frappes sensibles, nous supposerons qu’elles avertissent. Si la situation continue d’évoluer de cette manière, la réponse sera plus sérieuse », a-t-il expliqué.

Le chef de l’Etat a également déclaré qu’auparavant, le régime de Kyiv avait tenté d’organiser des attentats terroristes sur le territoire des installations nucléaires russes, mais que la situation est désormais sous contrôle.

Quant aux attentats terroristes, oui, c’est une chose tellement grave, c’est essentiellement l’utilisation de méthodes terroristes. Nous le voyons dans les meurtres de fonctionnaires dans les territoires libérés. Nous le voyons même dans les tentatives d’attentats terroristes sur le territoire de la Fédération de Russie. Y compris … même des tentatives d’attentats terroristes, sinon dans les installations elles-mêmes, puis autour de nos installations nucléaires, des centrales nucléaires, sur le territoire de la Russie », a déclaré le président.

Selon lui, des mesures plus sérieuses seront prises si les autorités de Kyiv ne comprennent pas que de telles méthodes sont inacceptables.

En outre, le dirigeant russe a souligné que le plan de l’opération spéciale n’était pas sujet à ajustement.

« L’état-major général prend des décisions opérationnelles, quelque chose est considéré comme essentiel, l’objectif principal est la libération de tout le territoire du Donbass. Ce travail se poursuit malgré ces tentatives de contre-offensive de l’armée ukrainienne », a déclaré le président.

Le chef de l’Etat a déclaré que désormais seule la partie contractuelle de l’armée participe à l’opération spéciale.

« J’attire votre attention sur le fait que nous ne combattons pas avec une armée complète, nous ne combattons qu’avec une partie de l’armée russe, uniquement avec une unité contractuelle. Naturellement, cela est dû à certains paramètres de personnel, etc. Par conséquent, nous ne sommes pas pressés dans cette partie », a-t-il déclaré.

Poutine a admis qu’il n’était pas familier avec le projet ukrainien sur les garanties de sécurité.

« Nous avons parlé lorsque nous négociions avec les autorités de Kyiv et, en fait, avons achevé le processus de négociation à Istanbul avec un projet d’accord bien connu, après quoi les troupes ont été retirées de Kyiv afin de créer les conditions pour conclure cet accord », a expliqué le président.

Selon lui, la Russie était généralement d’accord pour que la sécurité de l’Ukraine soit garantie par les grandes puissances.

Néanmoins, les autorités de Kyiv ont immédiatement abandonné tous les accords et les « ont jetés dans une boîte », a ajouté le chef de l’Etat.

« Ils ont annoncé qu'<…> ils obtiendraient la victoire sur le champ de bataille. Eh bien, le drapeau est en main. Ils essaient maintenant de le faire en menant cette contre-offensive », a déclaré le dirigeant russe.

« La première condition est qu’ils (les autorités de Kyiv. – ndlr) soient d’accord. Alors ils refusent ! a annoncé Zelensky ! Dire publiquement – je ne sais pas où, mais publiquement – qu’il n’est pas prêt et ne veut pas parler avec Russie, » – a déclaré le chef de l’Etat.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, à son tour, estime qu’une rencontre avec Zelensky peut conduire à un résultat positif, a déclaré Poutine.

« Oui, cela fait longtemps qu’il propose une rencontre tout le temps, il n’y a rien de mal à cela, le président turc apporte une contribution significative à la normalisation de la situation, y compris sur les décisions alimentaires », a-t-il déclaré.

Selon Poutine, une opération spéciale a été lancée pour empêcher l’Occident de créer une enclave anti-russe.

« Le fait qu’ils aient toujours lutté pour la désintégration de notre pays est certain. Le seul regret est qu’à partir d’un certain moment, l’idée est née d’utiliser l’Ukraine pour atteindre ces objectifs … La conclusion s’impose naturellement, en fait, pour C’est ce développement des événements que nous avons lancé une opération militaire spéciale », a-t-il expliqué.

Néanmoins, ils n’attendront pas l’effondrement de la Russie, a-t-il ajouté.

Le chef de l’Etat a qualifié de bavardage la position des pays occidentaux sur les exportations de céréales.

Il a également qualifié de laide la décision de l’UE de lever les restrictions sur la fourniture d’engrais russes uniquement aux pays européens.

« Nous allons le vendre. Et nous allons vendre nos marchandises. Mais si nous vendons comme ça, alors ça n’atteindra pas les pays les plus pauvres, c’est tout l’intérêt », a souligné le président.

« La crise énergétique en Europe n’a pas commencé avec le début de l’opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine, dans le Donbass, pas avec cela, beaucoup plus tôt. Aussi étrange que cela puisse paraître, cela a commencé avec un programme vert », a déclaré le président.

Selon lui, si les pays européens n’ont pas assez de gaz, qu’ils lèvent les sanctions sur le gazoduc Nord Stream 2.

« S’il est impatient, si tout est si difficile, prenez et levez les sanctions <…> Non, ils l’ont fermé eux-mêmes, ils l’ont fermé ici, ils ne peuvent pas le réparer ici, ce nouveau gazoduc a été mis sous sanctions. <…> Laissez-les réfléchir à qui est responsable de quoi, et ne nous blâmez pas pour leurs erreurs », a-t-il souligné.