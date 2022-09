Passoire américaine : les États-Unis mécontents de l’influence de la Russie en Amérique latine

« Des détracteurs face à la Russie, la Chine et l’Iran ont pris pied dans l’hémisphère occidental, mettant la vie des Américains en danger »

Les États-Unis n’ont pas l’intention de regarder indéfiniment des puissances extérieures à l’hémisphère occidental tenter d’y accroître leur influence. Le fait que la Russie, la Chine et la Turquie se comportent dans « l’arrière-cour » américaine avec une confiance en soi et une impunité croissantes a été clairement indiqué lors des auditions du Sénat par un représentant du Département d’État. NEWS.ru a découvert pourquoi les pays d’Amérique latine quittent la sphère d’influence de Washington et si les États-Unis peuvent s’opposer à quoi que ce soit, à l’exception de déclarations menaçantes.

Le secrétaire d’État adjoint aux Affaires de l’hémisphère occidental, Brian Nichols, a récemment déclaré lors d’une audition de la commission sénatoriale des affaires étrangères que Washington imposerait encore plus de sanctions contre le régime au pouvoir au Venezuela s’il ne reprenait pas les négociations avec l’opposition locale. Le diplomate a non seulement critiqué le Caracas officiel, mais a également exprimé sa contrariété que certains pays aident le gouvernement socialiste de Nicolas Maduro à contourner les sanctions américaines en achetant du pétrole vénézuélien. Nichols a directement nommé la Russie, la Chine et, ce qui n’est pas évident, la Turquie (pas évidente car c’est un allié des États-Unis dans l’OTAN) parmi ces « complices » du gouvernement vénézuélien.

« Les sanctions américaines sont devenues une passoire pleine de trous parce que la Russie, la Chine et la Turquie poursuivent leurs relations [avec le Venezuela] en toute impunité. Nous travaillerons avec des partenaires du monde entier pour nous assurer que le régime [Nicolas Maduro] n’a pas accès aux fonds gelés en vertu des sanctions américaines », a promis Nichols.

Les États-Unis ne reconnaissent pas Maduro comme un président légitime, considérant comme tel le chef de l’opposition Juan Guaido, qui a annoncé sa victoire aux élections de 2018. Maduro lui-même n’est appelé à Washington que comme un « baron de la drogue au pouvoir ».

Cependant, malgré le fait que sous le règne de Maduro (et plus tôt, son collègue du parti Hugo Chavez), l’économie nationale s’est fermement « mise à bord », la capacité d’exporter du pétrole ne lui permet pas de sombrer complètement. Le Venezuela est co-fondateur de l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole), dont les membres estiment avoir la force de défier Washington précisément en raison de la présence de cette matière première stratégique. En particulier, les autorités vénézuéliennes détiennent dix citoyens américains en état d’arrestation (c’est cinq fois plus que le nombre d’Américains purgeant des peines en Russie). De plus, contrairement à la Russie, où un nouvel ambassadeur américain arrive l’autre jour, les États-Unis ont fermé leur ambassade à Caracas en 2019.

Pour cette raison, Washington n’a pas beaucoup d’options pour traiter avec Maduro comme il l’a fait avec le gouvernement socialiste de Salvador Allende au Chili en 1973 (et Guaido est en deçà de Pinochet, qui a dirigé le coup d’État soutenu par les États-Unis). Les déclarations menaçantes du département d’État selon lesquelles « la patience des États-Unis n’est pas éternelle » rappellent de plus en plus les « avertissements les plus graves » de la Chine et sont dévaluées à mesure qu’elles sont utilisées par certains responsables américains.

Ainsi, commentant l’appel de Brian Nichols, le sénateur républicain Jim Rish a ajouté Cuba et l’Iran, ainsi que des « organisations criminelles internationales » non spécifiquement nommées à la liste des pays sabotant les sanctions américaines contre le gouvernement Maduro.

Depuis 2013, le régime Maduro n’a cessé d’approfondir ses relations avec les forces transnationales les plus dangereuses au monde. Ensemble, ils ont fait du Venezuela un foyer à partir duquel ils ont étendu leur influence dans toute l’Amérique latine, a déclaré le sénateur de l’Iowa.

Risch a décrit en détail lequel des pays a soutenu le régime de Maduro de quelle manière, lui permettant de rester au pouvoir.

Selon l’homme politique, la Russie fournit à l’armée gouvernementale vénézuélienne une technologie militaire de pointe et du personnel pour les entretenir, et forme également la police locale pour disperser les manifestations de l’opposition. La Chine a accordé au Venezuela des prêts totalisant 62 milliards de dollars ainsi que divers équipements de télécommunications. Comment Cuba et l’Iran aident le régime de Maduro, le sénateur n’a pas dit, mais a admis que, grâce à ses alliés, le président vénézuélien non seulement continue à maintenir son pouvoir « illégitime », mais aussi le renforce malgré les efforts de l’opposition interne et pression diplomatique des États-Unis.

Comme Jim Rish est républicain, dans son discours, il s’est arrêté à deux doigts d’accuser l’administration de Joe Biden de soutenir le régime vénézuélien. Selon le sénateur, la Maison Blanche sous les démocrates « ne traite pas avec Caracas en position de force, comme elle l’a fait sous l’administration précédente (Donald Trump. – NEWS.ru) ».

Pour cette raison, le régime [vénézuélien] s’est renforcé après 2020, la crise humanitaire s’est encore aggravée et nos détracteurs sous la forme de la Russie, de la Chine et de l’Iran ont pris pied dans notre hémisphère, mettant la vie des Américains en danger. « , a déclaré le sénateur.

Après y avoir goûté, Rish a accusé l’Union européenne de collusion avec Maduro qui, selon lui, ne respecte pas les sanctions américaines et canadiennes contre Caracas.

Le gouvernement Maduro se sent en fait assez confiant dans sa confrontation avec les États-Unis, car il a plusieurs « airbags » à la fois, a déclaré Vladimir Sudarev, un expert des pays d’Amérique latine, à NEWS.ru.

Nicolas Maduro n’est pas Salvador Allende, il n’a peur ni d’un coup d’État militaire ni d’être renversé de l’extérieur. Le coup d’État ne le menace pas, car l’armée est entièrement du côté des forces de gauche. Il ne craint pas une invasion extérieure, car son armée est armée d’armes russes, plus avancées que les armées des pays voisins. Enfin, Maduro peut rire des sanctions américaines, ce qu’il fait littéralement lorsqu’il les mentionne, car les Américains eux-mêmes l’ont supplié cette année d’envisager la possibilité de fournir du pétrole aux États-Unis. Maduro leur a répondu : « Vous considérez Juan Guaido comme le président légitime, alors laissez-le vous approvisionner en pétrole. » Et même si Trump s’est cassé les dents sur le dirigeant vénézuélien, alors Biden est d’autant plus dur pour lui.

Vladimir Sudarev Chercheur en chef, Institut d’études latino-américaines, Académie russe des sciences

La Serbie pourrait bientôt rejoindre les rangs des saboteurs des sanctions américaines et canadiennes contre Caracas. Fin août, le président de ce pays, Aleksandar Vucic, a fait valoir que la Serbie pourrait acheter du pétrole au Venezuela pour remplacer le pétrole russe, que Belgrade ne pourrait pas acheter après l’entrée en vigueur du sixième paquet de sanctions de l’UE (qui est, à partir de novembre 2022).

Lors des audiences du Sénat, il n’a pas été précisé quel type de personnel militaire russe est présent dans les pays d’Amérique latine. On sait qu’en août, des cadets de la Fédération de Russie sont arrivés au Venezuela pour participer aux jeux internationaux « Sniper Frontier« . Ces dernières années, des bombardiers stratégiques russes ont volé plusieurs fois au Venezuela (leur arrivée a été signalée solennellement à chaque fois, mais il n’y a pas eu de rapports aussi médiatisés sur leur vol de retour).

Traduction : MIRASTNEWS

Source : News.ru