The Washington Times : La présidence de Joe Biden menace de provoquer un désastre aux États-Unis

© AP Photo / Evan Vucci

MOSCOU, 18 septembre – RIA Novosti. Les États-Unis se rapprochent rapidement d’une catastrophe nationale en raison de la politique du président Joe Biden, écrit Cheryl Chumley dans un article du Washington Times.

« Biden a promis d’unir le pays pendant la campagne électorale, <…> cependant, ses promesses n’ont pas encore été tenues. Il a échoué », indique la publication.

L’auteur note que la politique du Parti démocrate a porté l’inflation à son plus haut niveau en dix ans et a entraîné une forte hausse des prix du carburant. De plus, écrit Chumley, les démocrates ne cachent plus leur mépris pour les États-Unis et les patriotes américains.

« Le mépris n’a fait que s’aggraver sous la direction actuelle de la Maison Blanche. Ce qui n’était auparavant que chuchoté a maintenant commencé à être parlé ouvertement », a conclu l’auteur de l’article.

L’inflation aux États-Unis a récemment atteint des records depuis quarante ans et le PIB a diminué pendant deux mois consécutifs, ce qui indique techniquement une récession. Et bien que Biden et son administration refusent d’admettre ce fait et disent que l’économie est sur la bonne voie, de nombreux politiciens affirment que le secteur financier américain risque de s’effondrer.

Source : RIA Novosti