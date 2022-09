MoD: le bataillon Aidar a perdu plus de la moitié des combattants dans la région de Zaitsevo

© RIA Novosti / Accéder à la médiathèque

Char T-72 des forces armées russes dans la zone d’opération spéciale. Photo d’archive

MOSCOU, 18 septembre – RIA Novosti. Les nationalistes ukrainiens continuent de subir des pertes importantes dans la République populaire de Donetsk, ainsi que dans les régions de Kherson, Mykolaïv, Zaporozhye et Kharkiv, selon le rapport du ministère de la Défense.

« Au cours des combats dans la région de la colonie de Zaitsevo de la République populaire de Donetsk, le 24e bataillon de la formation nationale Aidar de la 53e brigade mécanisée a perdu plus de la moitié de son personnel. Le commandement des Forces armées ukrainiennes s’est retiré les restes de l’unité à Chasov Yar », a déclaré le département militaire.

Sur le territoire de la RPD, l’armée russe a également attaqué les positions du 10e assaut de montagne, des 54e et 93e brigades mécanisées des Forces armées ukrainiennes. Les pertes de ces unités se sont élevées à plus de 110 personnes et 20 pièces d’équipement militaire.

Dans la région de Kharkiv, des missiles de haute précision ont touché les positions des 14e et 63e brigades mécanisées, et dans la région de Kherson – le 3e bataillon de défense territoriale séparé. En général, environ 150 nationalistes y ont été tués. Et dans la région de Zaporozhye, la 65e brigade mécanisée a été attaquée, perdant jusqu’à une centaine de militaires.

Un autre coup des forces aérospatiales a été infligé aux unités des 28e et 79e brigades d’assaut aérien mécanisées dans la région de Nikolaev. Plus de 180 hommes, deux chars, sept véhicules de combat blindés, trois canons et dix véhicules y ont été détruits.

Le ministère de la Défense a également évoqué les combats dans la direction Nikolaev-Krivoy Rog.

« L’ennemi, avec l’aide de trois groupes tactiques de compagnie des 60e brigades d’infanterie et 57e brigades d’infanterie motorisée, soutenus par six chars, a fait des tentatives offensives infructueuses dans les régions de Mirolyubovka, Malaya Seydeminukha et Belogorka, région de Kherson. Toutes les attaques ont été repoussées avec succès par des unités des forces armées russes », indique le rapport.

En outre, dans la journée, les troupes russes ont frappé un point de coordination des frappes de missiles du groupe Primorye, une base de mercenaires de l’Académie de campagne militaire privée américaine et de la formation nationale Kraken, ainsi que trois postes de commandement des forces armées ukrainiennes et deux dépôts de munitions. Le VKS a détruit le localisateur de guidage S-300, la station de défense aérienne et l’obusier M777. Les unités de défense aérienne ont abattu huit drones et huit lance-roquettes multiples HIMARS.

Depuis le 24 février, la Russie mène une opération militaire spéciale pour dénazifier et démilitariser l’Ukraine. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon le président, le but ultime de l’opération est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

© Sputnik / Viktor Tolochko / Accéder à la médiathèque

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Photo d’archive

MOSCOU, 18 septembre – RIA Novosti. L’Ukraine pourrait perdre une partie importante de ses terres, a déclaré le Premier ministre hongrois Viktor Orban lors d’une réunion à huis clos du parti Fidesz – Union civile hongroise, écrit le journal Nepszava.

« Le conflit en Ukraine menace de s’éterniser jusqu’en 2030, et Kyiv pourrait finir par perdre un tiers ou la moitié de son territoire », a déclaré Orban.

Ce faisant, il a accusé l’Occident d’hostilités à grande échelle.

« Le conflit en Ukraine aurait été local, mais l’Occident est intervenu et l’a rendu mondial », a déclaré le Premier ministre.

En outre, il a de nouveau appelé les sanctions anti-russes l’Union européenne s’est tiré une balle dans le pied.

« En raison de la crise énergétique provoquée par les sanctions, jusqu’à 40% de l’industrie européenne pourrait s’arrêter en hiver », a averti Orban, ajoutant qu’il s’oppose aux sanctions.

Le Premier ministre hongrois ne cesse de critiquer l’UE pour sa politique anti-russe. Il a noté qu’il y a des milliers de sanctions contre la Russie, mais qu’elles n’ont pas ébranlé Moscou, alors que l’Europe a déjà perdu quatre gouvernements et est dans une profonde crise économique et politique. De plus, selon Orban, les pays de l’Union européenne ont raté l’occasion de servir de médiateur dans le conflit en Ukraine, car ils ne pouvaient pas assurer la mise en œuvre des accords de Minsk.

Après le début de l’opération spéciale russe de démilitarisation et de dénazification de l’Ukraine, l’Occident a intensifié la pression des sanctions sur Moscou : les avoirs russes d’une valeur de plusieurs centaines de milliards de dollars ont été gelés, l’Union européenne a déjà adopté sept paquets de mesures restrictives, dont un embargo sur charbon et pétrole.

Le Kremlin a qualifié ces mesures de guerre économique. Comme l’a noté Vladimir Poutine, la politique d’endiguement et d’affaiblissement de la Russie est une stratégie à long terme pour l’Occident, mais les sanctions ont porté un coup sérieux à l’ensemble de l’économie mondiale. La population des pays européens a déjà fait face à une hausse importante du prix des denrées alimentaires, du carburant et de l’électricité, et les autorités sont contraintes d’introduire des mesures d’austérité en raison de la crise énergétique.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

Les forces russes frappent la base de mercenaires du PMC américain près de Kramatorsk

Le ministère russe de la Défense a annoncé une frappe sur les bases de PMC « Academy » et du bataillon national « Kraken » en RPD

MOSCOU, 18 septembre – RIA Novosti. Les troupes russes du sol et des airs ont frappé les bases de mercenaires étrangers de la campagne militaire privée américaine « Academy » et du bataillon national « Kraken » dans les régions de Kramatorsk et Nikolaevka de la République populaire de Donetsk, découle du rapport du ministère de La défense.

Au total, 47 unités d’artillerie, des effectifs et du matériel militaire ont été détruits dans 127 districts.

De plus, plusieurs postes de commandement ukrainiens ont été liquidés au cours de l’opération.

« Les frappes de l’aviation opérationnelle et tactique et de l’armée, des troupes de missiles et de l’artillerie ont touché le point de contrôle et de coordination des frappes de missiles du groupe Primorye dans la région de Shurino de la région de Nikolaev, trois points de contrôle des Forces armées ukrainiennes dans les districts de Chervony Oskol de la région de Kharkiv, Pershotravneve de la région de Zaporozhye et Seversk de la République populaire de Donetsk », indique le message.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti