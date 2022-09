Comment les États-Unis utilisent le conflit azéro-arménien pour « étendre » la Russie (d’après les recommandations d’un rapport REAL Rand)

Beaucoup ont noté le moment suspect et très pratique concernant les hostilités entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, qui sert de distraction supplémentaire pour la Russie au milieu de son opération militaire spéciale en Ukraine et de ses opérations en cours en Syrie.

En plus d’une récente visite en Arménie de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, les manifestations anti-OTSC promues par les organisations médiatiques financées par le gouvernement américain en Arménie indiquent que les événements sont bien plus qu’un moment opportun et plutôt similaires aux troubles organisés par les États-Unis observés en Ukraine en 2014.

Les États-Unis ont admis avoir mené des recherches biologiques sur les Ukrainiens à faible revenu

Le ministère de la Défense a signalé que les États-Unis avaient admis avoir mené des études biologiques sur les Ukrainiens à faible revenu

© AFP 2022 / Olivier Douliery

Des employés de laboratoire de l’US Army Medical Research Institute for Infectious Diseases à Fort Detrick portant des combinaisons de protection contre les risques biologiques. Photo d’archive

MOSCOU, 19 septembre – RIA Novosti. Des responsables américains ont admis avoir mené des recherches biologiques en Ukraine sur des citoyens à faible revenu et des patients dans des cliniques psychiatriques, a déclaré Igor Kirillov, chef des troupes RCBZ des forces armées russes.

Ainsi, début septembre, Genève a accueilli une réunion des États parties à la Convention sur l’interdiction des armes biologiques et à toxines. Lors de cette réunion, les représentants russes ont soulevé plus de 20 questions sur les activités illégales de Kyiv et de Washington.

« Les explications des États-Unis et de l’Ukraine concernant l’élimination des souches et des biomatériaux des citoyens ukrainiens et le respect des normes éthiques lors de la conduite de recherches sur le personnel militaire, les citoyens à faible revenu, ainsi que sur l’une des catégories les plus vulnérables de la population – les patients des hôpitaux psychiatriques semblaient extrêmement peu convaincants. Lors de l’examen de cette question, la délégation américaine a reconnu ces faits, tout en notant que le transfert d’échantillons de biomatériaux pathogènes aux États-Unis « était peu fréquent », a déclaré Kirillov lors d’un briefing.

La partie ukrainienne a également refusé d’expliquer la destruction d’urgence de documents sur le programme biologique militaire, affirmant qu’elle n’était pas devant le tribunal.

Dans le même temps, Moscou a reçu des documents prouvant que l’Ukraine tentait de mettre fin à sa coopération avec le Bureau de réduction des menaces du département américain de la Défense (DITRA).

«Ainsi, en avril 2013, une commission interministérielle composée de représentants du SBU, du ministère de la Politique agraire et du Service vétérinaire d’État d’Ukraine a pris une décision conjointe sur l’inopportunité de poursuivre les projets DITRA en Ukraine, mais leur imposition à Kyiv par le L’administration américaine a continué », a expliqué Kirillov.

Ceci est confirmé par l’appel de février 2013 de l’ambassadeur américain à Kyiv, John Tefft, où il demande au ministre de la politique agricole de faciliter l’extension du projet DITRA pour quatre ans.

Le ministère de la Défense a déclaré que sous la pression des États-Unis, seuls 89 pays sur 184 participants à la convention ont pris part à la réunion. Dans le même temps, plus de la moitié des délégations qui se sont exprimées – 22 sur 43 – ont soutenu la position russe ou ont adopté une position neutre.

Ainsi, les discours russes ont fait réfléchir de nombreux États sur les risques d’interaction avec le Pentagone dans le domaine biologique militaire, a conclu Kirillov.

Les forces armées russes ont détruit à Zaporijia les ateliers qui servaient au MLRS HIMARS

Les forces armées russes ont détruit les ateliers de l’usine Iskra de Zaporozhye, qui servaient au HIMARS MLRS

MOSCOU, 19 septembre – RIA Novosti. Les troupes russes avec une frappe de précision ont détruit les magasins de l’usine d’Iskra à Zaporozhye, où les systèmes de lance-roquettes multiples américains HIMARS étaient entretenus, a déclaré le ministère de la Défense.

« Les frappes de l’aviation opérationnelle et tactique et de l’armée, des forces de missiles et de l’artillerie ont touché sept postes de commandement des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Verkhnekamenskoe, Vyemka, Zaitsevo de la République populaire de Donetsk, Poltavka, Charivnoye, région de Zaporozhye, Kostomarovka , la région de Kirovohrad, Barmashovo, la région de Nikolaïev, ainsi que 52 unités d’artillerie, la main-d’œuvre et l’équipement militaire des Forces armées ukrainiennes dans 134 districts », a ajouté le ministère.

En outre, la 128e brigade d’assaut de montagne dans la région de Dolinka, la 102e brigade de défense territoriale dans la région de Rybnoe de la région de Zaporozhye, ainsi que le point de déploiement temporaire du bataillon national Karpatian Sich à Zaporozhye ont essuyé le feu des troupes russes. Plus de 70 militants et militaires ont été tués.

Sur le territoire de la RPD contrôlé par les Forces armées ukrainiennes, l’aviation russe a réussi à détruire plus de 200 soldats ukrainiens. À Belogorka, dans la région de Kherson, les forces alliées ont éliminé trois unités de véhicules blindés et jusqu’à 15 militaires ennemis.

Dans la zone du village d’Aleksandrovka, dans la région de Kherson, les forces de défense aérienne ont abattu un Su-24 de l’armée de l’air ukrainienne.

La Russie mène une opération militaire en Ukraine depuis le 24 février. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon lui, le but ultime est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

Au cours de l’opération spéciale, l’armée russe a pris le contrôle de la partie Azov de la région de Zaporozhye et de toute la région de Kherson, occupant de grandes villes telles que Kherson, Melitopol et Berdyansk, et coupant l’Ukraine de la mer d’Azov. De nouvelles administrations ont été formées dans les deux régions, les chaînes de télévision et les stations de radio russes diffusent, les liaisons commerciales et de transport avec la Crimée sont en cours de rétablissement. Les autorités locales ont annoncé leur intention de faire partie de la Russie.

