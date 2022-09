COVID pourrait provenir de laboratoires américains, Lancet fait une révélation explosive

The Lancet laisse tomber une révélation explosive disant qu’aucune enquête indépendante, transparente et scientifique n’a été menée concernant la bio-ingénierie des virus de type SRAS qui était en cours avant l’épidémie de COVID-19, suggérant que COVID pourrait provenir de laboratoires américains.

Le Lancet semble avoir fait un virage à 180 degrés après avoir donné une plate-forme à la campagne massive de désinformation sur les «origines naturelles» de l’EcoHealth Alliance, Peter Daszak, suggérant maintenant que la Covid-19 pourrait provenir «de laboratoires américains engagés dans la manipulation en laboratoire du SRAS -Virus de type CoV », entre autres possibilités.

« Aucune enquête indépendante, transparente et scientifique n’a été menée concernant la bio-ingénierie des virus de type SRAS qui était en cours avant l’épidémie de COVID-19 », écrit la commission Covid-19 du Lancet, après deux ans de travail.

« Des chercheurs indépendants n’ont pas encore enquêté sur les laboratoires américains engagés dans la manipulation en laboratoire de virus de type SRAS-CoV, ni sur les détails de la recherche en laboratoire qui était en cours à Wuhan. De plus, les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis ont résisté à la divulgation des détails de la recherche sur les virus liés au SRAS-CoV qu’ils avaient soutenus, fournissant des informations largement expurgées uniquement comme l’exigent les poursuites en vertu de la Freedom of Information Act.

Les lecteurs réguliers se souviendront qu’EcoHealth a reçu un contrat lucratif du NIH pour délocaliser la recherche risquée à Wuhan, en Chine, où il a été chargé de modifier le COVID de chauve-souris pour qu’il soit plus transmissible aux humains, quatre mois avant que l’administration Obama n’interdise la recherche sur le « gain de fonction » sur le sol américain.

La proposition de 14 millions de dollars de Daszak à la DARPA pour des « virus chimériques, génétiquement améliorés pour infecter plus facilement les humains » a été rejetée car jugée trop dangereuse.

Angus Dalgleish, professeur d’oncologie à St Georges, Université de Londres, qui a eu du mal à faire publier des travaux montrant que l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) avait mené des travaux de «gain de fonction» pendant des années avant la pandémie, a déclaré que la recherche pourrait être allée de l’avant même sans financement.

« Il s’agit clairement d’un gain de fonction, de l’ingénierie du site de clivage et du polissage des nouveaux virus pour améliorer l’infectiosité des cellules humaines dans plus d’une lignée cellulaire », a-t-il déclaré. – Telegraph

The Lancet a publié une chape de Daszak (signée par plus de deux douzaines de scientifiques) après que le Sars-CoV-2 ait éclaté dans la même ville où Daszak manipulait Bat Covid. Daszak a insisté sur le fait que Covid ne pouvait provenir que d’un événement de débordement naturel, probablement d’un marché humide, et que les scientifiques « se tiennent ensemble pour condamner fermement les théories du complot suggérant que COVID-19 n’a pas d’origine naturelle ». Ce n’est qu’après que The Lancet a mentionné les conflits d’intérêts de Daszak.

Les National Institutes of Health (NIH) ont « résisté à divulguer les détails de leur travail », selon la Commission Covid-19 du Lancet, qui a maintenant ouvert la porte à diverses nouvelles possibilités. L’une d’elles est que la Covid-19 a peut-être été créé dans des laboratoires américains ou s’en est échappé.

La section complète en question :

Au moment de la publication de ce rapport, les trois hypothèses associées à la recherche sont toujours plausibles : infection sur le terrain, infection par un virus naturel en laboratoire et infection par un virus manipulé en laboratoire. Aucune enquête indépendante, transparente et scientifique n’a été menée concernant la bio-ingénierie des virus de type SRAS qui était en cours avant l’épidémie de COVID-19. Les cahiers de laboratoire, les bases de données, les enregistrements de courrier électronique et les échantillons d’institutions impliquées dans de telles recherches n’ont pas été mis à la disposition des chercheurs indépendants. Des chercheurs indépendants n’ont pas encore enquêté sur les laboratoires américains engagés dans la manipulation en laboratoire de virus de type SRAS-CoV, ni sur les détails de la recherche en laboratoire qui était en cours à Wuhan. De plus, les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis ont résisté à la divulgation des détails de la recherche sur les virus liés au SRAS-CoV qu’ils avaient soutenus, fournissant des informations largement expurgées uniquement comme l’exigent les poursuites en vertu de la Freedom of Information Act.

En bref, il existe de nombreuses origines proximales potentielles du SRAS-CoV-2, mais il manque encore des travaux indépendants, scientifiques et collaboratifs sur la question. – Le Lancet

Le président de la Commission Covid-19, l’économiste Jeffrey Sachs, a déclaré lors d’une conférence à Madrid plus tôt cette année qu’il était « assez convaincu » que Covid-19 « est sorti d’un laboratoire américain de biotechnologie, pas hors de la nature », une affirmation soutenu par des diplomates chinois. Comme le note The Telegraph, le rapport du Lancet intervient au milieu de la controverse entourant cette déclaration.

Toujours en août, Sachs a participé à un podcast animé par Robert F. Kennedy Jr., qui a été critiqué pour ses opinions franches contre les vaccins.

« L’apparition de Sachs sur le podcast de RFK Jr… sape le sérieux de la mission de la Commission Lancet au point de la nier complètement », a déclaré la professeure Angela Rasmussen, virologue à l’Organisation des vaccins et des maladies infectieuses au Canada. « C’est peut-être l’un des moments les plus honteux du Lancet en ce qui concerne son rôle d’intendant et de leader dans la communication de découvertes cruciales sur la science et la médecine », a-t-elle ajouté.

Après avoir dissous une équipe de travail initiale dirigée par Daszak qui n’a jamais été reconvoquée, Sachs a maintenu ses déclarations précédentes, déclarant au Telegraph qu’il avait personnellement « supervisé cet aspect du travail » sur l’urgence du Sars-Cov-2.

« Tout le monde a signé le texte final. La question d’une éventuelle libération en laboratoire implique principalement la question du travail conjoint américano-chinois qui était en cours sur les virus de type Sars », a-t-il déclaré.

Selon le rapport de la Commission Lancet, l’Organisation mondiale de la santé « a commis des erreurs répétées du côté de la réserve plutôt que de l’audace » dans les premiers stades de la pandémie, y compris un retard dans la déclaration d’une urgence de santé publique et une « hésitation » à signaler que Covid s’est propagé par transmission aérienne.

L’agence de santé des Nations Unies a également « été victime des tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine », ont averti les commissaires, ajoutant qu’une meilleure collaboration internationale sera essentielle pour empêcher les épidémies de devenir des pandémies à l’avenir.

L’OMS a déclaré qu’elle saluait « les recommandations globales », mais a déclaré qu’il y avait « plusieurs omissions et interprétations erronées » autour de la réponse initiale de l’agence.

Les chercheurs ont également analysé les différentes approches de la maladie dans le monde. Le Pacifique occidental « se distingue par son taux de mortalité moyen très faible », peut-être parce que l’expérience de l’épidémie de Sars en 2003 l’avait laissé mieux préparé à lutter contre de nouveaux agents pathogènes. – The Telegraph

Au fur et à mesure que les preuves scientifiques concernant Covid-19 évoluaient, la revue « évaluait régulièrement le travail de chaque groupe de travail pour s’assurer que le rapport final revu par des pairs fournirait de nouvelles informations précieuses pour soutenir une réponse mondiale coordonnée à Covid-19 ainsi que pour prévenir de futures pandémies et contenir de futures épidémies », selon un porte-parole du Lancet.

