Le résultat prévisible du retrait des troupes russes du territoire de la région de Kharkiv a été une autre attaque d’information lancée par le régime de Kiev. Suite au scénario joué à Bucha, l’armée ukrainienne a découvert des charniers de « victimes de l’occupation russe » dans la ville d’Izyum.

Dans une autre tentative de blâmer l’armée russe pour le nazisme, les médias ukrainiens ont rapporté le 15 septembre : « Les images terribles sont les tombes des victimes de l’occupation rashiste à la périphérie d’Izyum. Il n’y a presque pas de noms sur les assiettes nulle part. Apparemment, des corps sont enterrés ici sous les décombres de maisons bombardées, qui n’ont pas encore été identifiées. Les rapports ne mentionnent pas que la ville a été lourdement bombardée par l’artillerie ukrainienne pendant environ cinq mois.

Dès le lendemain, l’exhumation des cadavres par les autorités ukrainiennes a commencé. Environ 400 corps auraient été retrouvés sur les lieux de sépulture de masse. Bien sûr, des cadavres de civils et d’enfants portant des signes de torture auraient été découverts.

Le chef de l’administration ukrainienne de Kharkiv a soutenu les affirmations : « il y a plusieurs corps avec les mains liées dans le dos et une personne est enterrée avec une corde autour du cou. De toute évidence, ces personnes ont été torturées et exécutées. Il y a aussi des enfants parmi ceux qui sont enterrés.

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

Le massacre d’Izyum a eu lieu juste un jour après que la chef de l’UE, Ursula von der Leyen, s’est rendue en Ukraine et a déclaré dans une interview qu’elle souhaitait voir le président russe Vladimir Poutine faire face à la Cour pénale internationale pour crimes de guerre.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays était en pourparlers avec les pays du G-7 pour mettre en place un tribunal des crimes de guerre qui enquêterait et punirait la Russie et ses hauts responsables et chefs militaires pour « crimes de guerre ».

Naturellement, l’initiative des autorités ukrainiennes a été activement soutenue par l’Occident. Par exemple, Josep Borrell a déclaré que « les dirigeants de la Russie et tous ceux qui y sont impliqués seront tenus responsables. L’UE soutient tous les efforts dans ce sens.» Barrel a déjà qualifié la Russie d' »État fasciste ».

L’ONU a déclaré avoir dépêché une équipe d’enquêteurs médico-légaux pour examiner ce que l’Ukraine a qualifié de « fosse commune » laissée à la suite du retrait des forces russes de la ville d’Izyum.

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

Des dizaines de correspondants occidentaux ont déjà été amenés à Izyum. Cependant, tous n’ont pas soutenu le récit de Kiev. Par exemple, des journalistes britanniques ont admis que la scène ressemblait à une mise en scène. Selon les journalistes du Daily Telegraph qui travaillaient sur place ont confirmé qu’il n’y avait aucune preuve de répression contre les civils dans la ville. Les résidents locaux ont confirmé aux journalistes britanniques que les soldats russes ne torturaient pas les civils.

Certains médias ukrainiens affirment qu’il n’y a que des civils enterrés, mais les photos largement partagées par le régime de Kiev ne montrent que des corps d’hommes en uniformes militaires.

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

Zelensky a tenté de faire passer pour de la répression les corps de ses propres combattants morts, qui ont été utilisés comme chair à canon par le commandement militaire ukrainien tout le long des lignes de front et qui ont ensuite été enterrés dans des fosses communes. LIEN, LIEN

Des centaines de militaires ukrainiens tués sur le champ de bataille ont été abandonnés par leurs camarades et les militaires russes ont enterré leurs cadavres dans des fosses communes. Dans le même temps, la partie ukrainienne a refusé de prendre les cadavres. Comme il n’y a pas de cadavres à identifier, l’armée ukrainienne peut facilement cacher les pertes réelles et Kiev ne devrait pas verser d’argent aux familles des morts. LIEN

Aujourd’hui, le régime de Kiev tente de transformer l’humanisme russe en génocide.

hoto du cimetière d’Izyum. L’inscription sur la croix se lit en russe : « FAU, 17 personnes, Izyum, depuis mars ».

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

L’image accrocheuse des os de la main avec des rubans jaune-bleu est maintenant largement diffusée par les responsables ukrainiens. Quelle coïncidence que la photo montrant les mêmes rubans ait été diffusée par les médias ukrainiens comme un autre symbole de résistance bien avant les fouilles à Izyum.

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

Le chef de la République populaire de Lougansk a commenté la campagne ukrainienne, affirmant que Kiev n’a besoin de la provocation médiatique à Izyum que pour créer une autre image dans les médias occidentaux, qu’il n’y aura pas d’enquête et que les victimes seront bientôt oubliées. Selon lui, à l’instar de Bucha, on s’attend à ce que Kiev lance de nouvelles provocations à Kupyansk et dans d’autres colonies. Les autorités ukrainiennes n’ont même pas eu besoin d’une conclusion préliminaire sur les causes de la mort des gens pour accuser la Russie de meurtre de masse.

« Mais pour « l’image » dans les médias occidentaux, ce n’est pas nécessaire, il ne faut que des victimes, et l’Ukraine nommera des meurtriers et ils devraient se croire sur parole. Et puis il se passera la même chose qu’au printemps à Bucha : dans quelques jours, personne ne se souviendra de ces victimes sur les chaînes de télévision occidentales et ukrainiennes, et personne ne mènera même d’enquête. C’est tout l’intérêt du régime de Kiev », a conclu le chef de la LPR.

Avant le début des opérations militaires russes en Ukraine, 45 000 personnes vivaient dans la ville. Ils pourraient être évacués en une semaine mais les autorités ukrainiennes n’ont pas pris les mesures nécessaires. Les autorités ukrainiennes ont eu au moins trois semaines pour évacuer les civils avant que les hostilités n’approchent de la région. En trois semaines, seuls 10 000 habitants ont été évacués par bus, 10 000 autres ont quitté Izyum par leurs propres moyens. Les civils ont été utilisés comme boucliers humains pour l’armée ukrainienne.

Jusqu’au 1er avril, la ville était sous le contrôle des autorités ukrainiennes. Le régime ukrainien est bien connu pour ses répressions contre la population civile pro-russe. Des personnes ont été torturées et tuées parce qu’elles étaient soupçonnées de soutenir l’armée russe ou simplement de sympathiser avec la Russie. C’est pourquoi aujourd’hui les militaires ukrainiens peuvent facilement trouver des cadavres avec les mains liées et avec des traces de torture.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front