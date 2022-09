Ministère russe de la Défense: la délégation américaine à Genève salue les recherches de Washington sur les patients des hôpitaux psychiatriques en Ukraine

La délégation américaine à Genève, où s’est tenue la réunion des États parties à la Convention sur l’interdiction des armes biologiques et à toxines (BTWC), a reconnu la recherche biologique menée en Ukraine sur les citoyens à faible revenu et les patients des hôpitaux psychiatriques. Cela a été annoncé le 19 septembre par le chef des Forces de radioprotection, de protection chimique et biologique des Forces armées de la Fédération de Russie, le général de corps d’armée Igor Kirillov.

« Les explications des États-Unis et de l’Ukraine concernant l’exportation de souches et de biomatériaux de citoyens ukrainiens et le respect des normes éthiques lors de la conduite de recherches sur le personnel militaire, les citoyens à faible revenu, ainsi que sur l’une des catégories les plus vulnérables de la population – les patients des hôpitaux psychiatriques semblaient extrêmement peu convaincants », a déclaré Kirillov.

Il a noté qu’en discutant de la question, « la délégation américaine a reconnu ces faits », soulignant que le transfert d’échantillons de biomatériaux pathogènes aux États-Unis « a été peu fréquent ».

Le lieutenant général a également souligné que les représentants des États-Unis et de l’Ukraine ne pouvaient pas répondre à la question sur les raisons de la destruction urgente de documents sur les activités biologiques militaires en Ukraine.

« La délégation ukrainienne a dit, je cite: » … ce n’est pas un tribunal, et nous ne sommes pas en cours de contre-interrogatoire … » Fin de citation « , a noté Kirillov.

Il a ajouté que de nombreux pays, craignant une réaction américaine et la menace de sanctions, se sont abstenus de participer à la réunion, c’est pourquoi seuls 89 pays sur 184 États membres de la BTWC y ont participé.

Néanmoins, 43 délégations ont pris la parole lors de l’événement, dont 22 États ont soit soutenu la position russe, soit adopté une position neutre.

« 21 États, dont l’Ukraine, les États-Unis et la plupart de leurs alliés de l’OTAN, se sont opposés, mais même parmi eux, il n’y a pas eu d’unanimité. Les discours russes ont fait réfléchir de nombreux États aux risques posés par l’interaction avec le Pentagone dans la sphère biologique militaire », a déclaré Kirillov.

Le lieutenant général a souligné qu’aucune des délégations n’avait de doute sur l’authenticité des documents soumis par la partie russe, y compris en termes d’accumulation de matériel pathogène dans les laboratoires ukrainiens.

Le 18 juin, la chef de Rospotrebnadzor, Anna Popova, a souligné que les déclarations sur le travail des laboratoires biologiques en Ukraine au profit du peuple ukrainien ne sont pas vraies, ces institutions représentent un danger pour le monde entier.

Ainsi, Popova a commenté la déclaration publiée par le Pentagone le 9 juin, sur le soutien aux biolaboratoires, établissements de santé et centres de diagnostic de 46 pays,, dont l’Ukraine. Dans ce document, le département américain de la Défense a déclaré que l’interaction pendant 20 ans avec des laboratoires en Ukraine aurait été menée par les États-Unis à des fins pacifiques.

Début mars, le ministère russe de la Défense évoquait l’existence en Ukraine d’un réseau de laboratoires biologiques opérant dans le cadre du programme du Pentagone. Selon l’agence, des scientifiques américains de 2019 à 2021 ont testé des médicaments biologiques potentiellement dangereux sur des patients de l’hôpital psychiatrique de Kharkiv.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Izvestia