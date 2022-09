L’édition internationale de l’Agence fédérale de presse rend compte de la situation en Ukraine et dans le Donbass le soir du 20 septembre.

Russie

Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a annoncé l’élimination de plus de 120 militants, trois chars et 12 véhicules lors du bombardement des 81e, 93e et 66e brigades des Forces armées ukrainiennes (FAU). Plus de 70 nationalistes et plus de 15 pièces d’équipement des 114e et 35e brigades ont également été détruits.

En outre, jusqu’à 100 militaires ukrainiens et sept véhicules blindés ont été détruits lors d’attaques contre les positions des forces armées ukrainiennes dans la région de Kherson. Pendant ce temps, à Nikolaev, les ateliers de l’usine blindée, où du matériel militaire était en cours de réparation, ont été liquidés.

Au cours des dernières 24 heures, six postes de commandement ennemis, 49 positions d’artillerie, cinq dépôts de munitions, 142 zones d’accumulation d’effectifs et de matériel ont été touchés.

La défense aérienne a intercepté 12 drones, deux missiles anti-radar HARM, 27 roquettes.

De plus, au cours de cette période, cinq attaques d’artillerie contre la sous-station thermique de la centrale nucléaire de Zaporizhzhye ont eu lieu du côté ukrainien. Au total, l’ennemi a tiré 24 obus ici, le bâtiment technique a été endommagé. Le fond de rayonnement est normal.

LDNR

Les Forces armées de la République populaire de Donetsk ont ​​signalé qu’au cours de la journée, les Forces armées ukrainiennes avaient utilisé plus de 110 cartouches pour bombarder neuf colonies. Dans le même temps, deux civils ont été blessés, 19 constructions de logements et deux infrastructures civiles ont été endommagées. Une habitation a été détruite.

Il est également rapporté séparément que des volontaires russes ont remporté un nouveau succès à la périphérie de Bakhmut : un important bastion situé sur le territoire de la sous-station locale a été occupé.

Ukraine

Le président français Emmanuel Macron n’a pas pu joindre son collègue Vladimir Poutine. Plus tôt, il a été signalé que la conversation téléphonique demandée par Paris pourrait être liée à la décision d’organiser des référendums dans les républiques du Donbass et les régions libérées de l’Ukraine.

Pendant ce temps, l’état-major général des forces armées ukrainiennes rapporte que les forces alliées progressent le long de toute la ligne de contact dans la RPD, se regroupant activement, amenant des réserves au combat et effectuant des reconnaissances aériennes. Des dizaines de frappes d’artillerie et aériennes sont infligées aux installations militaires de l’arrière ukrainien de première ligne.

