Deux ateliers d’une entreprise de Zaporozhye, desservant des systèmes américains de fusées à lancement multiple, ont été détruits

Bogdan Stepovoy

Andreï Fedorov

Le 19 septembre, les forces aérospatiales russes ont lancé des frappes non seulement contre des concentrations de troupes ukrainiennes, mais également contre des installations militaires arrière, notamment l’usine Iskra à Zaporozhye. Dans cette entreprise, des installations MLRS HIMARS de fabrication américaine ont été entretenues, a déclaré le ministère russe de la Défense. En outre, le ministère de la Défense a parlé des résultats de la réunion des 89 États parties à la Convention sur l’interdiction des armes biologiques et à toxines. Le ministère russe de la Défense y a présenté des preuves confirmant le travail des États-Unis sur les programmes biologiques militaires sur le territoire de l’Ukraine. Les experts estiment que la Russie devrait continuer à soulever ce sujet et exiger la fermeture des laboratoires biologiques américains.

HIMARS sans usine

Le 19 septembre, les forces aérospatiales russes, les troupes de roquettes et l’artillerie ont continué d’infliger des frappes massives sur les unités et les réserves de la VFU, ainsi que sur les infrastructures militaires.

« Dans la ville de Zaporozhye, une frappe de haute précision des forces aérospatiales russes a détruit les magasins de l’usine d’Iskra, dans lesquels les installations américaines des systèmes de lance-roquettes multiples HIMARS étaient entretenues », a déclaré le représentant officiel du ministère russe de la Défense, le lieutenant-général Igor Konashenkov.

Les formations armées ukrainiennes utilisent souvent ces MLRS pour frapper des installations d’infrastructure arrière et des villes paisibles.

Les combats se poursuivent dans le Donbass. Les forces alliées ont empêché une tentative des forces armées ukrainiennes d’entrer dans la ville de Kremennaya, a déclaré le chef de la RPD (République populaire de Donetsk) Denis Pushilin.

« Je parle de la nuit dernière, le soir, l’ennemi a tenté de s’introduire dans Kremennaya, les forces alliées ne l’ont pas permis », a-t-il précisé.

Selon lui, les troupes de la RPD avancent dans plusieurs directions.

« La situation est relativement stable dans les directions Donetsk, Gorlovsky, Ugledarsky, quelque part nos unités continuent d’avancer, bien qu’à un rythme lent, mais elles continuent d’avancer », a déclaré Denis Pushilin.

Expériences avec les pauvres

Du 5 au 9 septembre à Genève, à l’initiative de la Russie, s’est tenue une réunion des États-participants à la Convention sur les armes biologiques et à toxines (BTWC) avec la participation de délégations de 89 pays. Le ministère russe de la Défense leur a remis des copies de documents, ainsi que des preuves matérielles confirmant le travail sur le territoire de l’Ukraine sur des programmes biologiques militaires, y compris avec la participation des États-Unis d’Amérique.

Les documents parlaient de la construction de laboratoires militaires le long des frontières, de la collecte de souches de micro-organismes particulièrement dangereux spécifiques à certains territoires et des tests de médicaments toxiques sur les personnes.

Ni l’Ukraine ni les États-Unis n’ont présenté de preuves convaincantes lors des réunions qu’une telle coopération a contribué à améliorer la situation sanitaire et épidémiologique, qui n’a cessé de se détériorer dans le pays au cours des 15 dernières années.

« Voie imprudente »: le ministère de la Défense a annoncé la création d’armes biologiques en Ukraine

L’activité biologique militaire pourrait être financée par le Pentagone

La délégation américaine a partiellement reconnu les faits de la conduite de recherches sur le personnel militaire, les citoyens à faible revenu et les patients dans les hôpitaux psychiatriques, mais a déclaré qu’elles ont été menées dans le respect des normes éthiques et que le transfert de biomatériaux de l’Ukraine vers les États-Unis « était rare. »

Le ministère de la Défense a déclaré que les discours russes ont amené de nombreux États à réfléchir aux risques posés par l’interaction avec le Pentagone dans la sphère biologique militaire, ainsi qu’à jeter un regard neuf sur la nécessité et l’opportunité d’une telle coopération.

« Pour la première fois, nous avons soulevé cette question il y a plus d’un an, puis il n’y a pas eu de réaction », a déclaré l’ancien vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Ordjonikidze à Izvestia. – Peu de gens voulaient croire, écouter. Et alors que nous commencions à aller au fond de ce problème dramatique et dangereux, les gens dans de nombreux pays ont commencé à se demander : que se passe-t-il là-bas ? À quel point cela est-il dangereux pour le monde entier et pour chaque personne individuellement ? Il y a des choses indéniables qui indiquent que les Américains sont impliqués là-dedans.

Selon le diplomate, le pire, ce sont les expériences biologiques qui sont menées sur ordre et avec la participation des États-Unis dans des laboratoires dispersés autour du périmètre des frontières de notre pays : au Kazakhstan, en Géorgie, en Ukraine et dans d’autres anciennes républiques de notre pays.

– Surtout, il est alarmant que, évidemment, chacune des parties ait des obligations envers les Américains – de ne pas divulguer la nature du travail qui y est effectué. Pourquoi ces œuvres sont-elles classées ? C’est très simple – toujours un travail secret lié aux armes. Pourquoi garder secrètes les mesures liées à l’amélioration de la qualité des médicaments ?

La Russie doit absolument continuer à soulever ce sujet et exiger la fermeture des laboratoires dans tous ces pays, estime Sergei Ordzhonikidze.

Blushing line: quels missiles à longue portée les États-Unis peuvent armer Kyiv

Et pourquoi il sera plus facile de les intercepter que le GMLRS utilisé par les Ukrainiens pour les complexes HIMARS

« C’est une menace directe pour la sécurité de notre pays », a-t-il déclaré. – Il faut que la commission parlementaire travaille plus activement, parle plus dans la presse. Et ce que nous avons soulevé au niveau international est certainement important. Nous devons soulever davantage cette question. Ils ont déjà reconnu qu’il y avait des laboratoires, mais ils ne reconnaîtront jamais ce qu’ils y font.

Il a également rappelé que les États-Unis avaient rapidement réduit et évacué un laboratoire en Ukraine après le début d’une opération spéciale.

« C’est un autre signe que des expériences ne sont pas menées là-bas afin d’obtenir les meilleurs médicaments pour les gens, mais d’une nature purement militaire du travail », a-t-il conclu.

A abattu un autre Su-25

Les forces armées de la Fédération de Russie ont également frappé des accumulations de main-d’œuvre et d’équipement ennemis.

– Au cours de la journée, des armes de haute précision des forces aérospatiales ont lancé des frappes sur les lieux de concentration de la main-d’œuvre et de l’équipement militaire des 53e, 58e et 93e brigades mécanisées dans les zones des colonies de Toretsk, Zaitsevo, Nikolaevka, ainsi que la 80e brigade d’assaut aérien dans la région de la colonie Seversk, République populaire de Donetsk. Plus de 200 militaires ukrainiens et 11 véhicules blindés ont été détruits », a déclaré Igor Konashenkov.

Une frappe de haute précision sur la concentration des troupes de la 46e brigade aéromobile a détruit trois unités de véhicules blindés et jusqu’à 15 militaires ukrainiens.

À la suite d’une frappe de feu sur le point de déploiement temporaire des unités de la 59e brigade d’infanterie motorisée, les pertes de l’ennemi s’élèvent à plus de 30 militaires tués et plus de 50 blessés.

En outre, à la suite d’incendies massifs sur les lieux de concentration du personnel et de l’équipement de la 128e brigade d’assaut de montagne, de la 102e brigade de défense territoriale, ainsi que du point de déploiement temporaire du bataillon national du Karpatian Sich, plus de 70 nationalistes et quatre véhicules blindés ont été détruits.

Les frappes opérationnelles et tactiques, l’aviation de l’armée, les forces de missiles et l’artillerie ont détruit sept postes de commandement, 52 unités d’artillerie et 134 zones de concentration de troupes.

La défense aérienne russe a abattu un avion Su-25 de l’armée de l’air ukrainienne près d’Oleksandrivka, région de Kherson, 14 véhicules aériens sans pilote, deux missiles anti-radar américains HARM près de Novaya Kakhovka, région de Kherson, deux missiles Tochka-U et 24 roquettes multiples HIMARS lanceurs et « Alder ».

– Au total, depuis le début de l’opération militaire spéciale, 294 avions, 155 hélicoptères, 1995 véhicules aériens sans pilote, 375 systèmes de missiles anti-aériens, 5028 chars et autres véhicules blindés de combat, 839 véhicules de combat de systèmes de lance-roquettes multiples, 3401 terrain des pièces d’artillerie et des mortiers, ainsi que 5 692 unités de véhicules militaires spéciaux », a énuméré Igor Konashenkov.

Appui-feu

Le ministère russe de la Défense a parlé de nouveaux exploits de soldats et d’officiers lors d’une opération militaire spéciale.

e sergent Sergei Petrushchenkov, en tant que membre de l’équipage du char, occupait une zone stratégiquement importante. Le VFU a tenté de percer les lignes défensives et d’en prendre le contrôle. Sergei a révélé le plan des militants à temps, l’a signalé au commandement et est entré dans la bataille. Avec le feu d’un canon de char et d’une mitrailleuse, il a détruit deux véhicules de combat d’infanterie et jusqu’à 10 nationalistes.

Photo: RIA Novosti

Pendant le bombardement, un obus a touché le char de Sergei, et Sergei lui-même a été blessé, mais a refusé de quitter le champ de bataille. Ses camarades lui ont donné les premiers soins et il a continué à se battre. Lorsque l’attaque des militants a été repoussée, l’équipage du char a été transféré dans un poste de réserve et Sergei a été emmené dans un poste médical de campagne.

Dès les premiers jours de la NMD, le lieutenant principal Vladislav Terzeman a organisé des communications ininterrompues dans les troupes. Au cours d’une bataille acharnée avec le VFU, du matériel a été endommagé. Le lieutenant principal, sous le feu de l’artillerie et des mortiers, a rétabli la fonctionnalité du bloc défaillant dès que possible.

Grâce à ses actions compétentes, la connexion entre le poste de commandement du groupe et les unités subordonnées a été rapidement rétablie. Cela a aidé à lancer une frappe d’artillerie de représailles contre la police militante. En conséquence, cinq véhicules blindés et plus de 20 nationalistes ont été détruits.

La batterie de fusées du lieutenant principal Artyom Shults a fourni un soutien d’artillerie aux unités russes. Sous l’influence constante du feu de l’ennemi, il a rapidement pris des décisions sur la conduite de tirs d’artillerie et le changement de positions de tir, infligeant des dommages importants aux FAU.

Au cours de la bataille, Artyom, avec l’équipage du peloton, a détruit un poste d’observation ennemi, deux sections de mortier, cinq pièces d’équipement et plus de 30 nationalistes ukrainiens.

« Le travail bien coordonné du personnel du lieutenant principal Artyom Shults a contrecarré l’offensive de l’ennemi et l’a renvoyé sur ses lignes de départ », a déclaré le département militaire.

Lorsque le feu s’est arrêté, le lieutenant principal a conduit l’unité vers des positions préalablement préparées.

Le sergent-major Anatoly Serbin était sur un véhicule blindé de transport de troupes BTR-82A chargé de fournir un appui-feu aux unités de fusiliers motorisés lorsqu’il a découvert un groupe de saboteurs ukrainiens dans une ceinture forestière. Signalant cela au commandement, Anatoly, avec l’équipage d’un véhicule blindé, a détruit deux équipages de mortiers nationalistes.

En retraite, l’ennemi a riposté. Serbin a amené son véhicule blindé à une position de réserve, continuant à accomplir la tâche, tout en sauvant la vie et la santé de ses subordonnés et en empêchant que les armes et équipements militaires confiés ne soient désactivés, a déclaré le ministère russe de la Défense.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Izvestia