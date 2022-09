Les troupes ukrainiennes lors du bombardement de la centrale nucléaire de Zaporozhye ont endommagé le système de refroidissement de la centrale

Les conséquences du bombardement de la centrale nucléaire de Zaporozhye

SIMFEROPOL, 20 septembre – RIA Novosti. L’armée ukrainienne a attaqué la centrale nucléaire de Zaporozhye, endommageant l’infrastructure sur le territoire de la centrale, a rapporté le service de presse de l’administration Energodar.

Entre autres choses, le système de refroidissement a souffert. Il est précisé que le bombardement a été effectué à l’aide d’obus à fragmentation hautement explosifs.

« Le bâtiment spécial, le système de refroidissement, ainsi que la cantine, où se trouvaient les ouvriers de la gare au moment du début des bombardements, ont été endommagés », ont précisé les autorités.

On note qu’il n’y a pas de victimes parmi les ouvriers de la gare et les employés de la Garde nationale qui gardent le périmètre.

L’administration a également souligné que les attaques aveugles des FAU contre la centrale électrique sont une véritable confirmation que Kyiv poursuit une politique de terrorisme nucléaire sur fond de sa propre impuissance.

Au cours de l’opération spéciale, l’armée russe a pris le contrôle de la partie Azov de la région de Zaporozhye et de toute la région de Kherson, occupant de grandes villes telles que Kherson, Melitopol et Berdyansk, et coupant l’Ukraine de la mer d’Azov. De nouvelles administrations ont été formées dans les deux régions, les chaînes de télévision et les stations de radio russes diffusent, les liaisons commerciales et de transport avec la Crimée sont en cours de rétablissement. Les autorités locales ont annoncé leur intention de faire partie de la Russie.

La centrale nucléaire de Zaporozhye est la plus grande centrale d’Europe en termes de nombre d’unités et de capacité installée. Depuis mars, il est sous la protection de l’armée russe. Les troupes ukrainiennes effectuent régulièrement des frappes d’artillerie sur la ville voisine d’Energodar et à proximité immédiate de la centrale nucléaire.

L’artillerie de la LPR frappe des positions ukrainiennes à Bakhmut

Les équipages d’artillerie des obusiers « Hyacinth-B » de la milice populaire de la République populaire de Lougansk détruisent les véhicules blindés ennemis, les batteries d’artillerie, les postes de commandement et les points de tir des troupes ukrainiennes dans la région de Bakhmut.

