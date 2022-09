Soutien sans carbone : les États-Unis ne pourront pas augmenter leurs exportations de pétrole vers l’UE La propre capacité minière de l’Amérique n’était pas suffisante Dmitri Migunov

Des espoirs particuliers reposaient sur l’industrie pétrolière et gazière américaine comme moyen de contenir la crise énergétique européenne. Cependant, les fabricants américains eux-mêmes pensent le contraire : ils n’ont aucune possibilité d’augmenter leurs approvisionnements. De plus, il y a de fortes chances qu’ils diminuent, tant pour le pétrole que pour le gaz. Ceci est en partie motivé par un désir de prendre des bénéfices et de ne pas investir dans le développement, mais il existe également des problèmes fondamentaux, tels que la baisse de la productivité des principaux gisements de schiste. En savoir plus sur les problèmes de l’énergie transatlantique dans l’article Izvestia.

Effondrement des attentes

Au début de l’année prochaine, un embargo sur les approvisionnements pétroliers russes vers l’Union européenne par voie maritime entrera en vigueur (les approvisionnements par pipeline, en particulier vers la Hongrie, seront autorisés), ce qui retirera immédiatement du marché mondial de 1,7 million à 2,5 millions barils par jour, selon différentes notations. C’est plus que ce que l’OPEP+ a ajouté à ses quotas depuis le début de cette année.

Tenant compte du fait que l’organisation n’est pas pressée d’augmenter encore la production, à la fois en raison de problèmes objectifs de production au Nigeria, en Irak et dans d’autres pays, et en raison de la réticence des participants à trop supprimer le prix du pétrole, il existe une forte probabilité d’un retour des indicateurs de l’offre mondiale sur le marché aux niveaux de janvier-février 2022, ce qui, face à une demande beaucoup plus importante, conduira inévitablement à une hausse des prix. Les consommateurs européens en souffriront le plus.

L’espoir que les approvisionnements russes retirés remplaceront au moins partiellement le pétrole iranien n’est pas encore justifié : l’accord sur le nucléaire, qui semblait presque inévitable il y a un mois, devient de moins en moins réaliste sous nos yeux, ce qui signifie qu’environ 300 000 barils par jour n’apparaîtront pas sur les marchés dans les plus brefs délais et jusqu’à 1 million de barils d’ici quelques mois ou un an.

Les espoirs reposaient davantage sur les fournisseurs américains. Après tout, la baisse des prix du pétrole au milieu de la dernière décennie est leur mérite. Les hydrocarbures issus des gisements de schiste, développés grâce aux technologies de fracturation hydraulique, ont permis aux États-Unis de devenir un exportateur net de gaz et d’assurer une substitution des importations de pétrole à près de 90 %. La production pétrolière américaine est en croissance depuis près d’une décennie, et ce processus semblait interminable, d’autant plus qu’il était possible d’assurer sa croissance dans des circonstances beaucoup plus difficiles en termes de prix de marché. Même à 50 $ le baril, les producteurs de schiste américains ont augmenté leur production, logiquement, ils pourront le faire encore plus à 80-100 $.

Or, il s’avère que cette arithmétique n’est pas tout à fait appropriée. En tant que l’un des plus grands investisseurs dans le pétrole de schiste, le chef du groupe d’investissement Quantum Energy Partners, Wil Van Lo, a déclaré cette semaine qu’aucun renflouement pétrolier ou gazier des États-Unis pour l’UE ne devrait être attendu. D’autres dirigeants du pétrole et du gaz en Amérique étaient également d’accord avec lui. Au cours de cette année, l’approvisionnement en hydrocarbures des États-Unis vers l’UE n’a cessé de croître. Par exemple, au cours des cinq premiers mois de cette année, les exportations de pétrole à travers l’Atlantique ont dépassé, pour la première fois de l’histoire, les livraisons à travers l’océan Pacifique aux consommateurs asiatiques – 213 millions de barils contre 191. Cependant, pour le moment, apparemment, les limites de cette croissance ont été épuisées.

Pas envie d’investir

La production pétrolière américaine n’a pas encore retrouvé le niveau record de 13 millions de barils par jour, atteint à la veille de la pandémie de coronavirus. Maintenant, ce chiffre est d’environ 12,1 millions de barils par jour, et avec une nouvelle augmentation, il y a des difficultés. Cela peut être jugé par le nombre de sites de forage. Depuis le début de l’année, il est passé de 480 à 600, mais depuis deux mois il stagne autour de cette barre. Seules les majors pétrolières comme ExxonMobil et Chevron augmentent réellement leur production, tandis que les petites et moyennes entreprises, qui ont été le principal moteur de la révolution du schiste, ont plutôt décidé de ralentir.

Les prix sont désormais élevés et nettement supérieurs à la rentabilité, pourquoi ne pas investir dans la production et le développement ? Les investisseurs ne veulent pas faire cela. Il y a plusieurs raisons à cela : premièrement, beaucoup ne sont pas sûrs que la hausse des prix du pétrole durera longtemps, on soupçonne leur nouvel effondrement après la prochaine crise. Deuxièmement, l’activité ESG ne s’affaiblit toujours pas, ce qui signifie que les entreprises ont peur de tomber sous de nouvelles restrictions à la fois de la part d’investisseurs activistes qui prônent une économie décarbonée (et donc contre le pétrole et le gaz), et de l’État, qui après l’arrivée de Joe Biden au pouvoir, il était totalement hostile aux travailleurs du pétrole. Par exemple, l’interdiction de forer sur les terres fédérales n’a pas encore été levée.

Enfin, le précédent cycle de croissance à effet de levier de 2013-2019 s’est terminé tristement pour de nombreuses entreprises car elles ont fait faillite, incapables de résister à une combinaison de marges faibles, voire négatives, et d’un endettement élevé. Après s’être brûlés dans du lait, les pétroliers soufflent maintenant de l’eau, essayant de mener leurs affaires de manière prudente et de fixer les bénéfices.

Performances maximales dépassées

De plus, des questions se posent sur les capacités physiques du sous-sol américain à assurer une augmentation constante de la production sans investissements massifs de plusieurs milliards et l’utilisation de technologies fondamentalement nouvelles. Le champ Permian au Texas, qui produit 4,6 millions de barils par jour – plus que la plupart des pays de l’OPEP – a établi un record cette année, contrairement à d’autres territoires où la récupération des volumes de 2019 semble une tâche impossible. Néanmoins, en septembre, le nombre d’appareils de forage horizontaux est tombé à un creux de quatre mois de 316 unités.

Dans le passé, le nombre d’appareils de forage a chuté à plusieurs reprises, mais la production a tout de même augmenté en raison d’une augmentation de la productivité de chaque puits. Maintenant, la situation est différente. Les statistiques pour toutes les principales zones de schiste, y compris le Permien, montrent que la production a culminé à la mi-2021, lorsque la production moyenne était de 2 000 à 2 500 barils par jour et par puits. Maintenant, il a chuté d’environ 20 à 30 % du maximum. Dans de telles conditions, augmenter la production est incroyablement difficile. Les prévisions d’une augmentation de la production de pétrole en Amérique d’un million de barils par jour en 2022 et 2023 ne se matérialiseront apparemment pas.

Compte tenu du fait que les États-Unis ont également des « dépenses excessives » en termes de dépenses de leur réserve stratégique, qui est au minimum pour 40 ans, la possibilité d’une nouvelle forte augmentation des prix de tous les types de carburant en Amérique n’est pas exclue dehors. Dans une telle situation, on ne parlera plus d’augmenter les exportations, mais de les interdire. L’idée était déjà en discussion au début de l’été, mais a été mise de côté. En hiver, ils peuvent y retourner.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Izvestia