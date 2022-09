L’économiste en chef d’une société de conseil a averti que la crise énergétique, exacerbée par la guerre en Ukraine, pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour l’économie européenne. Les politiciens ont maintenant entre les mains pour empêcher cela.

La saison plus froide en Europe et un accès plus difficile au gaz naturel russe, combinés à des coûts de l’énergie et de la vie plus élevés, pourraient déclencher un « tsunami » économique qui déferlerait sur l’Europe. C’est ce qu’a expliqué Lorenzo Codogno, économiste en chef du cabinet de conseil LC Macro Advisors, dans une interview à l’agence de presse d’État chinoise Xinhua.

Le conflit entre l’Ukraine et la Russie a entraîné une augmentation spectaculaire des prix du gaz naturel, qui à son tour a déclenché de fortes augmentations du prix d’autres sources d’énergie et poussé l’inflation à des niveaux record. L’inflation dans la zone euro, qui comprend 19 pays, a atteint un record de 9,1 % en août. Les prix des aliments et de l’énergie continuent d’augmenter de façon spectaculaire.

Codogno a expliqué :

« En ce moment, nous avons un bras de fer entre la crise du coût de la vie d’une part et la résilience de nombreux secteurs et aspects de l’économie d’autre part. Mais si vous regardez les données, il semble qu’un tsunami se prépare. »

Codogno, qui est également professeur invité à l’Institut européen de la London School of Economics and Political Science, a averti que l’inflation des consommateurs et la production industrielle seraient touchées en même temps. Il a ajouté:

« La pression sur le revenu disponible réel est si importante qu’on s’attendrait probablement à un ralentissement significatif de la consommation à la fin du troisième trimestre, mais très probablement au quatrième trimestre. »

En regardant les données mensuelles, il y a encore une certaine résilience, a déclaré l’économiste. Mais certaines entreprises n’auraient aucun pouvoir sur les prix et ne pourraient donc pas augmenter les prix pour répercuter l’inflation sur les consommateurs. Ils devraient donc absorber efficacement le coût de la vie dans leurs marges bénéficiaires. En outre, les salaires n’augmentent actuellement pas de manière significative, a-t-il ajouté.

« Le pouvoir d’achat des ménages sera inévitablement affecté. »

L’économiste a déclaré que les décideurs politiques joueront un rôle clé dans la détermination de la gravité de la crise énergétique hivernale, en introduisant des mesures pour réduire les factures énergétiques élevées, un soutien fiscal aux entreprises à forte intensité énergétique, un soutien aux familles à faible revenu et d’autres mesures.

« Cela dépend vraiment de la mesure dans laquelle elle [la crise] est amortie par des mesures politiques et de la mesure dans laquelle le système est résilient. »

Il y a encore beaucoup d’économies dans le système qui pourraient être utilisées pour soutenir la consommation.

« Mais nous ne savons pas combien, et le savoir dépend de la confiance, qui s’estompe rapidement. »

Codogno a déclaré que les difficultés économiques se feront sentir dans toute l’Europe, car une inflation plus élevée exerce une pression croissante sur le revenu disponible réel.

« Il y a des pays où la situation est catastrophique, d’autres un peu moins, mais c’est [globalement] un phénomène européen. »

La gravité du problème dépend, entre autres, de facteurs géographiques et de la structure industrielle d’un pays, selon Codogno. Les pays avec des hivers plus longs et plus froids et les pays avec de grands secteurs industriels à forte intensité énergétique sont plus vulnérables aux prix élevés du gaz. L’économiste a averti que l’Allemagne en particulier était fortement dépendante du gaz naturel.

