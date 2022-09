Choïgou chargé de procéder à l’exécution du décret de mobilisation partielle

Choïgou chargé de commencer à mettre en œuvre le décret de Poutine sur la mobilisation partielle en Russie

MOSCOU, 21 septembre – RIA Novosti. Le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, lors d’une réunion du conseil d’administration du département, a chargé de procéder à la mise en œuvre du décret présidentiel sur la mobilisation partielle.

« J’ai signé la directive, les tâches pour tous les sujets ont été définies, les instructions de l’état-major général sur la procédure de conduite des mesures de mobilisation des troupes et des forces ont été données », a déclaré le ministre.

Ainsi, il est nécessaire d’organiser la notification des citoyens et la lutte contre les provocations, ainsi que de renforcer la sécurité des zones d’alerte et des points de rassemblement.

Le chef du ministère de la Défense a noté que les citoyens mobilisés auront le statut de soldats contractuels et le même niveau de rémunération. Les employés des entreprises de défense bénéficieront d’un sursis à la conscription.

Choïgou a souligné que le moment était venu de mettre en pratique l’expérience acquise lors des exercices stratégiques annuels.

« Les commandants des districts militaires doivent organiser une coopération étroite avec les autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie afin d’assurer la conscription des citoyens pour la mobilisation. <…> J’ordonne de procéder à l’exécution. » Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, s’exprime lors du IVe Forum militaro-technique international Army-2018 à Kubinka Sergueï Choïgou

Ministre de la Défense de la Russie

Les forces armées russes mèneront une opération spéciale dans le Donbass et en Ukraine jusqu’à ce que les objectifs fixés par le commandant en chef suprême soient pleinement atteints, a poursuivi Choïgou.

Il a déclaré que les troupes continuent de libérer le territoire de la République populaire de Donetsk et ont également arrêté toutes les tentatives d’offensive des Forces armées ukrainiennes dans la direction Nikolaev-Krivoy Rog.

« Afin de renforcer les capacités de frappe des troupes russes dans le Donbass, le groupement Izyum-Balakley a été transféré », a ajouté le chef du département de la défense.

Choïgou a souligné que l’armée russe crée les conditions pour l’établissement d’une vie pacifique dans les territoires libérés. Ainsi, à Marioupol, qui a été gravement détruit par les forces armées ukrainiennes et les bataillons nationaux, les constructeurs travaillent 24 heures sur 24. Deux centres médicaux multifonctionnels équipés d’équipements modernes ont été construits à Lougansk et Marioupol. À Volnovakha, la construction d’une conduite d’eau d’une longueur de 14 kilomètres est terminée.

Le 21 septembre, Vladimir Poutine a signé un décret sur la mobilisation partielle. Il a souligné qu’il s’agit de réservistes ayant une expérience militaire et possédant les spécialités militaires nécessaires. Comme Choïgou, à son tour, l’a expliqué, une mobilisation partielle est nécessaire pour assurer le contrôle de la ligne de contact de mille kilomètres et garantir la sécurité des territoires libérés. Au total, 300 000 réservistes devraient être enrôlés dans les troupes, ce qui représente un peu plus d’un pour cent des ressources de mobilisation totales de la Russie. Shoigu a souligné qu’il n’était pas question de mobiliser des étudiants, ni d’envoyer des conscrits dans la zone d’opération spéciale.

Traduction: MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

Les Forces armées ukrainiennes ont perdu plus de 200 personnes dans une contre-attaque dans la région de Kherson

Ministère de la Défense: les forces armées russes ont détruit plus de 200 soldats ukrainiens dans la région de Kherson

MOSCOU, 21 septembre – RIA Novosti. L’armée russe a liquidé plus de 200 soldats ukrainiens dans la région de Kherson en une journée, a rapporté le ministère de la Défense.

« À la suite des dégâts causés par le feu aux unités de la 28e brigade mécanisée des Forces armées ukrainiennes dans la région du village de Pravdino, région de Kherson, les pertes de la formation par jour se sont élevées à plus de 200 personnes et 21 pièces d’équipement militaire », a souligné le département.

Il est également précisé que le commandant de la 28e brigade a envoyé des militaires de la 4e compagnie du 2e bataillon pour contre-attaquer sur le champ de mines. En conséquence, le personnel de l’unité « est en fait complètement mort », a déclaré le ministère de la Défense.

À leur tour, près du village de Pavlovka en RPD, les militaires ukrainiens ont également tenté une contre-attaque sans succès. En conséquence, ils ont perdu plus de 60 hommes, quatre chars et huit véhicules. En outre, dans la République populaire de Donetsk, les Forces aérospatiales russes ont détruit 75 militants et neuf pièces d’équipement au point de déploiement temporaire de l’une des brigades des Forces armées ukrainiennes.

En outre, 12 entrepôts de munitions et d’armes ont été détruits dans les régions de Kharkiv et Kherson, ainsi qu’en RPD. Il est rapporté que les systèmes de défense aérienne ont abattu 11 drones en une journée, dont un Bayraktar. Les moyens de défense aérienne ont également éliminé 28 obus HIMARS américains et trois missiles HARM.

Au cours de l’opération spéciale, l’armée russe a pris le contrôle de la partie Azov de la région de Zaporozhye et de toute la région de Kherson, occupant de grandes villes telles que Kherson, Melitopol et Berdyansk, et coupant l’Ukraine de la mer d’Azov. De nouvelles administrations ont été formées dans les deux régions, les chaînes de télévision et les stations de radio russes diffusent, les liaisons commerciales et de transport avec la Crimée sont en cours de rétablissement. Les régions ont annoncé leur intention de faire partie de la Russie.

Traduction: MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti