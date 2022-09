La Russie révèle des pertes militaires en Ukraine

Au total, 5 937 soldats russes sont morts au cours de l’opération militaire, a déclaré le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou.

L’armée russe a perdu près de 6 000 soldats lors des combats en Ukraine, a déclaré mercredi le ministre de la Défense Sergueï Choïgou.

Les morts du côté ukrainien sont dix fois plus élevées, avec 61 207 soldats de Kiev tués, selon le ministre.

C’est la première fois que la Russie annonce ses pertes lors de l’opération militaire depuis fin mars, lorsque le nombre de militaires tués s’élevait à 1 351, selon le ministère de la Défense.

« Nos pertes à ce jour sont de 5 937 morts », a révélé Shoigu.

Il a également salué le travail des médecins militaires, affirmant que 90% des soldats russes blessés lors des combats ont pu reprendre le travail après avoir été soignés.

« Au départ, les Forces armées ukrainiennes comptaient entre 201 000 et 202 000 personnes, et depuis lors, elles ont subi des pertes d’au moins 100 000, avec 61 207 tués et 49 368 autres blessés », a-t-il déclaré.

Choïgou a ajouté que Kiev a depuis mobilisé des centaines de milliers d’hommes supplémentaires dans ses forces.

Les forces russes et les milices des Républiques populaires de Donetsk et Lougansk ont ​​également éliminé plus de 2 000 mercenaires combattant pour Kiev, a déclaré le ministre. Un peu plus de 1 000 étrangers restent actuellement dans les rangs de l’armée ukrainienne, a-t-il ajouté.

Traduction: MIRASTNEWS

Source : RT

L’Occident veut diviser la Russie comme l’URSS (Poutine)

Le président russe accuse les États-Unis et ses alliés de chercher à soumettre son pays

La Russie est attaquée par l’Occident, qui veut que le pays soit divisé en morceaux belligérants, a affirmé le président Vladimir Poutine.

« L’objectif occidental est d’affaiblir, de désunir et finalement de détruire notre nation. Ils disent directement qu’ils ont réussi à briser l’Union soviétique en 1991, et maintenant il est temps que la Russie elle-même soit divisée en plusieurs régions qui seraient à la gorge les unes des autres », a déclaré le dirigeant russe dans un discours télévisé mercredi.

Les accusations de Poutine sont intervenues alors qu’il informait la nation de la campagne militaire russe en Ukraine et expliquait sa décision de mobiliser les réserves de l’armée. Il a insisté sur le fait que le gouvernement ukrainien hostile à Kiev était le produit de la russophobie induite par l’Occident.

« Pendant des décennies, [l’Occident] a intentionnellement encouragé la haine envers la Russie, d’abord et avant tout en Ukraine, qu’ils considéraient comme un point d’appui contre la Russie. L’Occident a transformé le peuple ukrainien en chair à canon et l’a poussé à une guerre contre notre pays », a déclaré Poutine. Il a déclaré que le conflit en cours a commencé en 2014, lorsqu’un coup d’État armé à Kiev a renversé le gouvernement élu de l’Ukraine.

Les États-Unis et leurs alliés ont déclaré que leur objectif était la défaite de la Russie sur le champ de bataille, ce qui, selon Poutine, conduirait à une « négation totale de la souveraineté politique, économique, culturelle et de tout autre type [de la Russie], un pillage total de notre nation ».

Il a averti que la Russie utilisera tous les moyens à sa disposition pour se défendre et assurer son intégrité territoriale, jusqu’au déploiement de son arsenal nucléaire, si elle est attaquée avec des armes de destruction massive. Poutine a souligné qu’il « ne bluffait pas ».

Le président a ajouté qu’« arrêter ceux qui se disputent la domination mondiale et menacent de démembrer et d’asservir notre patrie » fait partie de la tradition nationale de la Russie, et que la crise ukrainienne n’est pas différente de ce à quoi la nation a été confrontée dans le passé.

Traduction: MIRASTNEWS

Source : RT