Le Nilar : une monnaie d’or panafricaine

Les pays africains sont devenus des États-nations «indépendants» dans le contexte d’un système de monnaie fiduciaire basé sur la dette, la norme du dollar fiduciaire. Indépendant est entre guillemets parce que l’indépendance des pays africains est nominale. Cela est dit avec le respect et la gratitude que je dois à tous les hommes et femmes courageux qui ont combattu, saigné et sont morts pour mettre fin au colonialisme (direct). Pourtant, l’Afrique reste sous colonisation indirecte. L’une des formes d’assujettissement les plus paralysantes, et certainement les plus entravées, que subit l’Afrique est le colonialisme monétaire.

Dans « Africa’s Way Out of Monetary Colonialism« , l’auteur explique pourquoi et comment la monnaie fiduciaire nuit aux économies et aux vies africaines et souligne qu’une monnaie d’or africaine commune, une vision de longue date que de nombreux Africains ont encore, est un moyen d’atteindre efficacement l’indépendance monétaire et donc économique. Cela étant, cet article présente le Nilar, une monnaie-or panafricaine.

Pourquoi le nom Nilar ?

Rien n’est plus symboliquement et historiquement panafricain que le Nil. Le Nil est le plus long fleuve d’Afrique et du monde. Son bassin versant comprend onze pays : la République démocratique du Congo, la Tanzanie, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Kenya, l’Éthiopie, l’Érythrée, le Soudan du Sud, le Soudan et enfin l’Égypte, où le Nil traverse pour rejoindre la mer Méditerranée.

Le Nil est également le fleuve le plus important au monde sur le plan historique et culturel. La vallée du Nil abrite certaines des civilisations les plus anciennes et les plus remarquables. En bref, le Nil est le fleuve le plus emblématique, mythique et emblématique de l’histoire humaine. Un fleuve qui, depuis des milliers d’années, symbolise la vie, le développement et la prospérité. De même, s’il était mis en œuvre, le Nilar créerait une nouvelle vie de stabilité et de développement pour une Afrique économiquement unifiée.

Comment mettre en œuvre le Nilar

La République centrafricaine a établi le bitcoin comme monnaie légale, et le Zimbabwe, une économie instable et inflationniste, a finalement pris la bonne décision d’introduire des pièces d’or pour résoudre le problème persistant de l’inflation galopante. Ce sont des pas en avant modestes mais néanmoins significatifs dans la bonne direction. De plus, ils pourraient être des signes que l’Afrique en a peut-être assez du colonialisme de la monnaie fiduciaire et des difficultés qu’il crée.

De plus, un monde multipolaire est inévitable et pourrait s’en approcher. L’Afrique ne doit pas rester sous-développée et dominée dans ce monde. Le Nilar est la clé. Pour que cela se produise, cependant, un changement dans la pensée économique est nécessaire. Voici pourquoi : les sociétés africaines postcoloniales ont vécu sous des concepts économiques oppressifs et non africains (par exemple, la monnaie fiduciaire, la banque centrale, les systèmes économiques socialistes et autres étatistes) qui, de toute évidence, n’ont pas réussi à assurer la prospérité économique et l’harmonie sociale. Ainsi, les crises en cours sont une opportunité de renaissance. Les sociétés africaines devraient repartir à zéro sur la base de l’héritage économique de l’Afrique.

Les modèles étatiques (et étrangers) ruineux doivent être abandonnés si l’on veut que les sociétés africaines soient libres et prospères.

Voici les mesures que les dirigeants africains peuvent prendre pour mettre en œuvre le nilar :

Lors d’un sommet de l’Union africaine, les dirigeants annonceraient le lancement officiel du Nilar, marquant le début du processus de traduction. Le système fiduciaire actuel basé sur la dette est sans aucun doute insoutenable. De nombreuses économies sont sur le point de s’effondrer tandis que d’autres vacillent déjà. Les pays africains présentant un risque de défaut élevé devraient faire défaut de manière préventive sur tous les titres de créance étrangers. Les gouvernements africains devront devenir financièrement responsables et sains, car la dette systémique et les dépenses déficitaires sont inconciliables avec le Nilar. L’inflation monétaire par les banques centrales (c’est-à-dire l’impression de monnaie fiduciaire) et par les banques commerciales (c’est-à-dire l’expansion artificielle du crédit) doit également être complètement abandonnée. La banque de réserve fractionnaire, un concept frauduleux et inflationniste, doit être interdite. Étant donné que la plupart des pays africains ont peu ou pas de réserves d’or en surface, les gouvernements devraient rapidement supprimer toutes les mesures répressives (par exemple, les tarifs, les barrières non tarifaires, les taxes, les permis sans fin et d’autres barrières artificielles onéreuses) afin que l’or et les marchés connexes deviennent LIBRE. La chaîne d’approvisionnement de l’extraction de l’or, du traitement, du raffinage, de la frappe, de l’achat, de la vente, du stockage, de l’importation et de l’utilisation de l’or frappé ou non devrait être GRATUITE. Cela stimulerait instantanément la production d’or locale. Ce qui attirerait également des capitaux étrangers et faciliterait l’importation de lingots d’or en Afrique. Ainsi, augmentant considérablement la quantité de pièces frappées, de bars et de minibars en circulation sur une courte période. Chaque problème est une entreprise potentielle. Ainsi, un marché de l’or libre entraînerait également l’apparition naturelle d’entreprises et d’applications technologiques pour résoudre les problèmes de la chaîne d’approvisionnement en or. Par exemple, les applications qui empêchent la fraude, certifient instantanément la pureté, les gardiens, l’assurance, le transport en toute sécurité, les coffres de stockage, entre autres. Tout cela est essentiel pour la traduction. Les lois sur le cours légal doivent également être complètement supprimées. La liberté monétaire devrait redevenir la norme en Afrique. En outre, cela contribuera à maîtriser les pressions déflationnistes et à minimiser les chocs déstabilisateurs potentiels, car les monnaies fiduciaires (par exemple, le cedi, le dollar, l’euro) circulent librement et s’échangent aux taux du marché libre contre de l’or. Autrement dit, la liberté monétaire est essentielle pour assurer une traduction organique et ordonnée. Le Nilar peut commencer par des coupures de 1, 2,5, 5, 10, 20, 50 et 100 grammes d’or fin. Un Nilar est un gramme d’or fin (999,9) et un gramme d’or fin (999,9) est un Nilar. De forme ronde ou rectangulaire mais toujours au titre 999.9. Les dénominations et la finesse (999,9 uniquement) seront estampillées sur un côté de chaque pièce ou barre, tandis que l’autre côté appartient à l’entité émettrice pour décider quoi estampiller. Par exemple, une pièce de monnaie Nilar frappée en Namibie peut avoir l’aigle martial. Une pièce nilar frappée au Sénégal peut avoir le visage de Cheikh Anta Diop, etc. Ainsi, un côté de la médaille est uniforme à travers l’Afrique, et l’autre est réservé au patrimoine du pays émetteur. Le Nilar peut être tokenisé pour circuler numériquement en tant que crypto-monnaie. Cependant, notez que la réserve obligatoire doit toujours être de 100 %. Par exemple, si une banque ou une start-up fintech émet des nilars numériques, ses réserves d’or doivent être auditées de manière indépendante pour déterminer le ratio de 100 %. La banque de réserve fractionnaire est interdite à ce stade et les fraudeurs devraient faire face à des sanctions sévères. Les banques centrales cesseront d’être des banques centrales car elles n’imprimeront plus de monnaie fiduciaire et ne manipuleront plus arbitrairement les taux d’intérêt et de change. L’ère du fiat doit être terminée à ce stade. Les banques centrales africaines deviendront des Agences de conversion et de frappe (ACM en français ; CMA (en anglais)). Outre la frappe de pièces de monnaie nilar et la gestion des conventions monétaires, la CMA pourrait fournir d’autres services connexes, tels que le stockage ou la garde. Les CMA d’État seront confrontées à la concurrence des CMA privées, formant ainsi des freins et contrepoids fiables et intégrés. Cela garantira également qu’aucune CMA ou banque n’obtiendra jamais le contrôle monopolistique du marché. Les taux d’intérêt (par exemple, un prêt bancaire) et les taux de change (par exemple, les nairas contre les dollars contre les nilars) seront librement fixés par le marché local. Rappelons que cette transition s’opère dans le cadre de la liberté monétaire, et non par des intérêts et des taux de change imposés par des technocratiques descendants. De plus, notez que les marchés évolueront à un rythme différent. Par exemple, les conditions du marché en Afrique du Sud, qui dispose de 125 tonnes métriques d’or qu’il peut déployer, seront différentes de, disons, le Cameroun, qui peut ne pas avoir une seule tonne métrique de lingots d’or. Seuls les marchés libres peuvent gérer un changement aussi complexe et tectonique. La bureaucratie et les interventions coercitives entraîneraient le chaos et, en fin de compte, l’échec. Les dettes, contrats et autres obligations légales seront renégociés par les parties concernées sur la base des taux d’intérêt et de change fixés sur le marché libre local. Les détenteurs d’obligations du gouvernement et des entreprises, les commerçants, les entrepreneurs, les employeurs, les employés, etc., décideront comment passer aux nilars. Les autorités locales peuvent produire des contenus et des lignes directrices pédagogiques. Des lignes directrices, pas une réglementation. Le marché doit être libre pour assurer le succès. Les États africains disposant de réserves d’or commenceront à frapper des pièces de monnaie nilar pour payer les obligataires locaux, les entrepreneurs et les employés du gouvernement. Alors que la quantité de nilars en circulation augmente régulièrement, les monnaies fiduciaires africaines doivent être retirées de la circulation en tandem. Les gouvernements africains doivent également cesser de réprimer le droit naturel des Africains à la pleine propriété. Les droits de propriété sur l’or (et d’autres ressources naturelles) doivent être établis de sorte que les Africains, et non leurs gouvernements (c’est-à-dire les politiciens et les bureaucrates), soient pleinement propriétaires de leurs parcelles ou hectares de terres et de tout ce qui peut ou non se trouver en dessous. Par exemple, si un Angolais découvre un gisement d’or sous une parcelle de terrain qui lui revient de droit, qu’il s’agisse d’un gisement d’or minuscule ou puissant, cela devrait être sa propriété privée absolue, et non celle du gouvernement angolais. C’est ainsi que fonctionne une société libre et juste.

Lawrence W. Reed pose aux critiques de la monnaie d’or quelques questions pertinentes qui méritent d’être mentionnées ici pour les critiques africains de la monnaie d’or également :

De quoi est faite la monnaie fiduciaire émise par le gouvernement ? Souffle d’ange ? Manne divine du Ciel monétaire ? Bien sûr que non. Sa forme numérique est composée de uns et de zéros éthérés tandis que sa forme physique et familière est faite d’arbres. Des arbres! Quand et où dans l’histoire un arbre – ou tout dérivé d’arbre – est-il apparu naturellement et volontairement comme un moyen d’échange fiable ? Jamais et nulle part, sauf lorsqu’il a été délivré comme une sorte de « reçu » pour la vraie chose. Les opposants à l’étalon-or veulent nous faire croire que l’or est démodé, qu’une perspective plus « éclairée » est que l’argent ne devrait pas provenir d’un trou dans le sol. Pensez-y. Ils nous disent que l’argent devrait plutôt provenir – roulement de tambour – des arbres ! Hmmm. Qu’est-ce qui semble le plus fiable – un étalon-or ou un arbre standard ?

Conclusion

Le nilar est le moyen par lequel l’Afrique accède à l’indépendance monétaire et économique de manière unifiée. Son impératif est primordial car le nilar est le pilier principal sur lequel peuvent reposer des sociétés africaines stables, libres, prospères et structurellement justes. C’est aussi le facteur le plus crucial pour le succès de la zone de libre-échange continentale africaine en tant que marché unique africain. Et un marché unique africain libre alimenté par le nilar, plus peu ou pas d’impôts, peut transformer l’Afrique d’une région frappée par le sous-développement en une puissance économique mondiale d’ici quinze à vingt-cinq ans.

Manuel Tacanho est fondateur et président de l’Afrindependent Institute. Il est également fondateur d’Afridom, une start-up bancaire numérique basée sur l’argent solide pour l’Europe et l’Afrique et est un défenseur des marchés libres et de l’argent sain pour le développement économique de l’Afrique. Cet article a été initialement publié sur le Mises Institute.

Notre commentaire

Cette contribution doit être étudiée par les africains avec la plus grande attention. Cependant nous nous inscrivons en faux sur la propriété des ressources naturelles qui ne peuvent arbitrairement appartenir à quelques individus qui auront acquis telle ou telle parcelle de terre, dont le hasard les aura projeté en des endroits où des ressources naturelles potentielles se trouvent. Car les ressources naturelles ne sont pas en quantité illimitée et nul ne doit en profiter en excluant les autres comme le sont l’air ou l’eau : ce sont des biens collectifs et communs. En Afrique, dans les campagnes profondes, il fut un temps où les terres étaient distribuées gratuitement, c’est de cette façon que les Africains doivent concevoir la vie en société en revenant aux valeurs positives fondamentales qui gouvernent la vie en cité, afin de ne pas rester coincer dans les valeurs négatives du capitalisme prédateur, spoliateur et destructeur.

Traduction et commentaire : Jean de Dieu MOSSINGUE

Économiste, Expert en Innovation scientifique, technologique, sociale et sociétale et en Intelligence économique et stratégique

Source : GreatGameIndia