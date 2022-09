Global Times : Les États-Unis tentent de cacher la crise de leur économie en la propageant dans le monde entier

Le bâtiment principal de la Réserve fédérale américaine. Photo d’archive

MOSCOU, 21 septembre – RIA Novosti. Les mesures « agressives » de la Réserve fédérale américaine ont entraîné une croissance anormale du dollar, pour laquelle le monde entier paie à nouveau, mais avec le temps, les États-Unis vont exploser dans ce « champ de mines », qu’ils ont eux-mêmes posé, selon un éditorial du journal chinois Global Times.

Comme le rappelle la publication, mardi et mercredi, la Réserve fédérale américaine tient une réunion au centre de l’ordre du jour de laquelle sera la question de la hausse des taux d’intérêt, alors que beaucoup s’attendent à ce que pour freiner l’inflation, la Fed augmentera ses taux d’au moins 75 points de base supplémentaires.

« Cela augmentera à nouveau la valeur du dollar américain par rapport aux autres devises, bien qu’il ait déjà atteint un sommet en vingt ans. En raison des actions agressives de la Réserve fédérale, le dollar connaît une hausse « une fois par génération ». Et pour de nombreux pays, cela pourrait être le début d’un autre cauchemar », déclare le Global Times.

Aux États-Unis, il s’agira de la cinquième augmentation du taux d’actualisation, visant à atténuer les fortes pressions inflationnistes aux États-Unis. Cependant, comme le note la publication, si vous recherchez les causes profondes, cela devient clair : « c’est une conséquence inévitable de l’impression aveugle et illimitée de monnaie dans le pays pour maintenir un état de » prospérité ».

« Un dollar super fort et l’effondrement d’autres devises ralentiront dans une certaine mesure l’inflation fulgurante de l’économie américaine, mais d’autres pays devront en payer le prix. Chaque cycle d’appréciation du dollar au cours des dernières décennies a laissé des souvenirs extrêmement désagréables de lui-même », écrit le Global Times.

En conséquence, un dollar plus fort « coupe encore et encore le monde comme une lame tranchante » tandis que des milliers de familles pauvres à travers la planète « en souffrent » tandis que l’élite politique de Washington vante le mythe du « système américain ».

« Cependant, il est impossible de cacher indéfiniment la crise. Washington pose constamment des mines, mais ne s’engage jamais dans la désactivation. Donc avec le temps, les Etats-Unis vont se faire exploser dans ce champ de mines », souligne le Global Times.

Qu’il s’agisse de la crise financière asiatique de 1997 ou de la crise financière mondiale de 2008, le monde « trébuche constamment sur la même pierre » qui « n’est plus aussi solide ».

Dans le même temps, la meilleure façon de contenir « l’hégémonie qui fait rage » est la transition vers un véritable multilatéralisme, souligne Global Times. « L’instabilité et la fragilité des marchés financiers sont à nouveau pleinement visibles. C’est à de tels moments que la communauté mondiale doit fermement se mettre à l’écoute de la coopération et construire un système financier mondial fiable, global, à long terme et multilatéral. Et cela doit être fait sans tarder », résume la publication.

L’inflation annuelle aux États-Unis en août a ralenti moins que prévu – à 8,3% contre 8,5%, les analystes s’attendaient à une baisse à 8,1%. Plus tôt en septembre, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, avait confirmé que le régulateur poursuivrait sa politique active visant à réduire l’inflation jusqu’à ce qu’elle atteigne le résultat souhaité. Dans le même temps, la Fed maintient sa référence en matière d’anticipations d’inflation au niveau de 2 %.

Traduction: MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti