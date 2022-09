Photo : © REUTERS/Gleb Garanich

Les troupes de la Russie et des forces alliées dans une opération spéciale pour dénazifier l’Ukraine sont combattues par la « machine militaire de l’Occident ». C’est ce qu’a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU.

« Nous ne nous faisons pas d’illusions sur le fait qu’aujourd’hui les forces armées russes et les milices de la LPR et de la RPD sont opposées non seulement aux formations néonazies du régime de Kyiv, mais aussi à la machine militaire de l’Occident collectif », a souligné le ministre des Affaires étrangères du pays. .

Selon lui, dans ce contexte, les positions des États qui pompent constamment des armes et du matériel militaire et des combattants des Forces armées ukrainiennes sont particulièrement cyniques. »

L’objectif est évident – ils ne le cachent pas, ils le déclarent – de prolonger les hostilités autant que possible, malgré les pertes et les destructions, afin d’épuiser et d’affaiblir la Russie », a déclaré Lavrov.

Le ministre a également ajouté qu’une telle ligne signifie l’implication directe des États occidentaux dans le conflit ukrainien et en fait une partie à celui-ci.

« L’incitation délibérée au conflit par le collectif occidental reste également impunie », a déclaré Sergueï Lavrov.

Plus tôt, le président de la Douma d’État, Viatcheslav Volodine, a déclaré que l’armée russe était aujourd’hui opposée non seulement par les forces armées ukrainiennes, mais également par les forces de l’OTAN, ce qui était la raison de l’annonce de la mobilisation partielle par le président russe Vladimir Poutine.

Opération spéciale russe pour protéger la population du Donbass

Rappelons que le 17 février, les Républiques populaires de Donetsk et Lougansk ont ​​annoncé une aggravation de la situation. Les républiques ont annoncé l’évacuation des civils.

Le 21 février, les dirigeants des républiques du Donbass se sont tournés vers le dirigeant russe Vladimir Poutine avec une demande de reconnaissance de l’indépendance de la DNR et de la LNR. Le chef de l’Etat a tenu une réunion du Conseil de sécurité, après quoi il a annoncé la reconnaissance des républiques. Des accords d’amitié et de coopération ont également été signés avec les républiques populaires indépendantes de Donetsk et de Lougansk. La Douma d’État et le Conseil de la Fédération ont ratifié ces accords.

Le 23 février, les chefs de la RPD et de la RPL ont fait appel au président russe Vladimir Poutine pour lui demander d’aider à repousser l’agression de l’Ukraine afin d’éviter une catastrophe humanitaire et des pertes civiles. Le 24 février, le dirigeant russe s’est adressé à la nation et a annoncé le début d’une opération spéciale en Ukraine pour protéger le Donbass.

Plusieurs morts dans le bombardement ukrainien du marché de Donetsk

Plusieurs personnes ont été tuées et d’autres blessées dans la capitale de la RPD après une frappe d’artillerie, a déclaré le maire

Des obus d’artillerie tirés sur Donetsk par les forces ukrainiennes jeudi ont atterri à proximité du principal marché de la ville, a rapporté le maire Alexey Kulemzin.

Au moins six personnes ont été tuées dans l’attaque et six autres blessées, a déclaré le chef de la ville. L’une des victimes blessées a été identifiée comme étant une adolescente.

Les forces de défense de la République populaire de Donetsk (RPD) ont diffusé des images de ce qu’elles ont qualifié de séquelles de l’attaque ukrainienne. Elle montrait un bus fortement endommagé dans une rue et ce qui semblait être un homme mort en civil gisant à côté dans une mare de sang. Des victimes civiles plus apparentes peuvent être vues dans d’autres vidéos prétendument tournées sur les lieux.

Plus tôt dans la journée, le chef de l’administration de Melitopol, une ville sous contrôle russe dans la région ukrainienne de Zaporozhye, a signalé une explosion au marché de la ville. L’explosion a blessé six personnes mais n’a fait aucun mort, a déclaré le responsable.

Les autorités de la RPD signalent régulièrement des tirs d’artillerie des forces ukrainiennes visant diverses parties de Donetsk.

Plus tôt cette semaine, la RPD et la république du Donbass de Lugansk, ainsi que des parties de l’Ukraine principalement contrôlées par la Russie, les régions de Kherson et de Zaporozhye, ont annoncé leur intention de voter sur l’opportunité de demander à rejoindre la Russie.

Kiev a rejeté les référendums prévus et menacé tout participant de poursuites pénales. Andrey Yermak, chef de cabinet du président Vladimir Zelensky, a répondu à la nouvelle en avertissant que « l’Ukraine résoudra la question russe », ajoutant que cela ne pourrait se faire « que par la force ».

