Les injections Covid sont désormais interdites – Nouvelle décision de la Fair Work Commission Australia

Trop tard pour des millions de personnes qui ont été contraintes au début de l’empoisonnement… pourquoi cela n’a-t-il pas été accordé plus tôt ?

Fair Work Commission Détermine que toute menace de licenciement en raison du non-respect du mandat de vaccination constitue une pression illégale substantielle et INTERDIT AUTOMATIQUEMENT LES INJECTIONS DE C-19.

Fair Work Commission Détermine que toute menace de licenciement en raison du non-respect du mandat de vaccination constitue une pression illégale substantielle et INTERDIT AUTOMATIQUEMENT LES INJECTIONS DE COVID-19. Téléchargez le modèle ci-dessous !

Tout praticien d’injection lorsqu’il est présenté avec la décision doit IMMÉDIATEMENT CESSER ET S’ABSTENIR ET REFUSER D’INJECTER. L’affaire a maintenant été déposée auprès de la Cour fédérale d’Australie contre Jetstar, Virgin et Qantas. Téléchargez le modèle ci-dessous.

Plus d’informations…Bonjour, y a-t-il une copie de la décision disponible ? Cela créera-t-il un précédent pour tous les employeurs? Merci.

Glenn110, (https://rumble.com/user/Glenn110) il y a 9 heures (https://rumble.com/v1keiml-c-19-injections-now-prohibited-by-global-law-.html#comment-149073211)

Page 13 paragraphe 56 CITATION : « Bien que l’instruction ait entraîné une ‘PRESSION SIGNIFICATIVE’ sur le demandeur pour qu’il se fasse vacciner » FIN DE CITATION. La détermination de la «pression significative» est essentielle, car un praticien d’injection DOIT par la loi filtrer et même si une pression, une coercition ou une manipulation «indue» à injecter est appliquée (comme une menace de licenciement), le praticien d’injection DOIT refuser d’injecter par Ligne directrice sur l’immunisation Critère 2 Loi fédérale. https://www.fwc.gov.au/document-search/view/aHR0cHM6Ly9zYXNyY2RhdGFwcmRhdWVhYS5ibG9iLmNvcmUud2luZG93cy5uZXQvZGVjaXNpb25zLzIwMjIvMDgvVTIwMjI1NTQzRGVjaXNpb24yNTczMDgwN2JkMjhiMGY4LTU3N2UtNDk0Ni1iZTA3LTEzNzhjMGUyYzA1OTA5NDYxM2RiLThjMTEtNDU1MC04YzVmLTZkYjU0MzI5NjY1ZC5wZGY1/1/b1ed73e4-cc25-4073-9dbc-0f61a8bed47f/Annunziata%24%24Cinque%24%24Jetstar%24%24Airways%24%24Pty%24%24Ltd%24%24U2022%24%245543

La remarque du commissaire selon laquelle il ne s’agit pas d’une pression illégale est sans importance, la décision du FAIT qu’il s’agissait d’une « PRESSION SIGNIFICATIVE » INTERDIT automatiquement le praticien d’injection de s’injecter, de sorte que la menace de licenciement de l’employeur lui-même INTERDIT AUTOMATIQUEMENT le praticien d’injection d’injecter et lorsqu’un employeur met une barrière sur son propre directive ; il s’agit d’une directive illégale et d’une rupture de contrat de travail.

Vous pouvez poursuivre le médecin pour négligence médicale criminelle, voies de fait et coups et blessures où ils étaient légalement tenus de filtrer et de déterminer si vous étiez là sous la pression, la coercition et la manipulation pour être injecté.

Il ‘Y A’ une loi qui s’applique aux employeurs. Il s’agit du critère 2 des directives fédérales sur la vaccination du Département fédéral de la santé https://immunisationhandbook.health.gov.au/contents/vaccination-procedures/preparing-for-vaccination#criteria-for-valid-consent.

Ils DOIVENT TOUS filtrer et déterminer si quelqu’un se présente sous UNE QUELCONQUE pression, coercition ou manipulation indue pour être injecté (comme une menace de limogeage). Parce qu’ils ne vous ont PAS examiné et n’ont pas déterminé cela, il s’agit d’une négligence médicale, et l’employeur savait ou aurait dû savoir que cette loi existait. L’ignorance de la LOI n’est pas une défense. Ainsi, l’employeur a en fait placé un obstacle à l’injection de sa propre directive, qui est une directive illégale. Toute barrière placée par l’employeur sur sa propre directive, est une directive ILLÉGALE.

Le manuel australien de vaccination (https://immunisationhandbook.health.gov.au/contents/vaccination-procedures/preparing-for-vaccination)

ILS ANNULENT LEUR ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE S’ILS INJECTENT. LEUR MAISON, VOITURE, HYPOTHÈQUE ET TOUS LES ACTIFS SONT À RISQUE.

