Le porte-parole de Poutine, Peskov, a qualifié de mensonge les rapports sur les projets de mobilisation d’un million de personnes

MOSCOU, 22 septembre – RIA Novosti. Le porte-parole présidentiel Dmitri Peskov a démenti les publications sur les plans d’appeler jusqu’à un million de personnes prétendument dans le cadre d’une mobilisation partielle.

« C’est un mensonge », a déclaré un porte-parole du Kremlin à RIA Novosti.

Auparavant, le service de presse du chef de l’Etat avait publié son décret « Sur l’annonce de la mobilisation partielle en Fédération de Russie ». Le septième point est caché dans le document, qui a attiré l’attention des journalistes. Comme l’a expliqué Peskov, ce paragraphe est à usage officiel, il ne peut donc pas divulguer son contenu. Le porte-parole a précisé qu’il s’agissait du nombre de conscrits. Il a rappelé que le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, dans son interview, avait annoncé son intention d’appeler jusqu’à 300 000 personnes, mais « pas toutes en même temps ».

La veille, Vladimir Poutine, dans une adresse aux citoyens, a déclaré que l’armée russe est en réalité opposée à toute la machine militaire de l’Occident collectif. Dans cette situation, le président estime nécessaire de soutenir la proposition du ministère de la Défense et de l’état-major général de procéder à une mobilisation partielle en Russie. Le chef de l’Etat a souligné que dans son cadre seuls les citoyens issus de la réserve seront appelés, et surtout ceux qui ont servi dans les Forces armées, ont une expérience et une spécialité militaire.

À son tour, le chef du ministère de la Défense a ajouté qu’une telle décision est nécessaire pour contrôler la ligne de contact, longue de plus de mille kilomètres, et les territoires libérés. Il est prévu d’appeler un peu plus d’un pour cent de la ressource totale de mobilisation du pays aux forces armées. Cela n’affectera pas les étudiants universitaires, de plus, les conscrits actuellement en service ne sont pas soumis à la mobilisation et à l’envoi dans la zone d’une opération militaire spéciale.

L’Ukraine bombarde de mortiers le village d’Elizavetovka dans la région de Koursk

Le gouverneur de Koursk, Starovoit, a rendu compte du bombardement des FAU à partir de mortiers dans le village d’Elizavetovka

MOSCOU, 22 septembre – RIA Novosti. L’Ukraine tire au mortier sur le village frontalier d’Elizavetovka dans la région de Koursk, a déclaré le gouverneur de la région, Roman Starovoit.

« Les forces armées ukrainiennes tirent au mortier sur le village frontalier d’Elizavetovka dans le district de Glushkovsky. Je donnerai des détails plus tard », indique l’entrée publiée sur sa chaîne Telegram.

Depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine, c’est au moins le cinquième cas de bombardement d’un village. Au cours de l’une d’elles, fin août, des obus ont touché les toits et les fenêtres de six habitations privées à Elizavetovka. Il n’y a pas eu de victimes.

Six districts de la région de Koursk bordent la région de Soumy en Ukraine. Le district de Glushkovsky, en particulier le village de Tetkino, est régulièrement bombardé par l’Ukraine. Ainsi, le 19 mai, dans ce village, deux hommes ont essuyé des tirs – l’un est mort, le second a été hospitalisé avec des éclats d’obus.

