Rees Mogg sacrifie le nord de l’Angleterre à la cupidité du gaz, détruisant les réserves d’eau de l’Angleterre

Jacob Rees-Mogg lève l’interdiction de la fracturation hydraulique et dit que nous devons tolérer les tremblements de terre « dans l’intérêt national » –

(Il veut dire ses propres intérêts bien sûr)

Le secrétaire aux affaires lève le moratoire et appelle le Royaume-Uni à devenir un exportateur net d’énergie –

(ce qui reste du Royaume-Uni)

ParRachel Millard et Tony Diver, CORRESPONDANT DE WHITEHALL22 septembre 2022 • 9h58

Rubans jaunes attachés pour lire « Frack Free » sur les portes de sécurité du site de puits de gaz d’exploration de Cuadrilla Resources Ltd. sur Preston New Road près de Blackpool, Royaume-Uni, le samedi 10 septembre 2022

Messages anti-fracking sur les barrières de sécurité sur un site de forage de Cuadrilla près de Blackpool CRÉDIT : Anthony Devlin/ Bloomberg

Jacob Rees-Mogg a levé l’interdiction de la fracturation car il a déclaré que les secousses dans la campagne britannique devraient être tolérées dans « l’intérêt national » –

(comme défini par lui-même)

Le secrétaire aux affaires a déclaré que « beaucoup de choses ont changé » depuis que les conservateurs ont introduit le moratoire sur la fracturation hydraulique en 2019, y compris la crise énergétique causée par la guerre en Ukraine.

Il a déclaré que le pays devra « explorer toutes les voies qui s’offrent à nous », car il a également confirmé son intention de délivrer une vague de nouvelles licences pétrolières et gazières en mer du Nord.

(Annulez simplement les sanctions. La guerre sera terminée et nous pourrons accéder au gaz russe comme avant. Cela pourrait cependant faire baisser ses parts dans l’industrie de la défense)

M. Rees-Mogg a déclaré: « Alors que le gouvernement de Sa Majesté essaiera toujours de limiter les perturbations pour ceux qui vivent et travaillent à proximité des sites, tolérer un degré plus élevé de risque et de perturbation nous semble être dans l’intérêt national compte tenu des circonstances décrites ci-dessus. »

« Dans cet esprit, il est important que la politique relative à l’extraction du gaz de schiste reflète cela. »

L’interdiction de la fracturation a été provoquée en partie par un tremblement de magnitude 2,9 sur un site du Lancashire et une enquête ultérieure qui a révélé qu’il n’était pas possible de prédire avec précision la probabilité ou la magnitude des tremblements de terre.

TAP – Vous pouvez être sûr qu’il a changé son propre portefeuille à temps pour en profiter. La fracturation du sol et la libération de gaz toxiques mortels détruiront le sol, et en particulier les réserves d’eau du nord de l’Angleterre. L’eau est de loin le problème le plus important à l’heure actuelle dans le monde. C’est une décision catastrophique.

Cela détruira l’économie du Nord et de toutes les autres régions touchées, faisant chuter les prix de l’immobilier et détruisant des emplois. Rees Mogg se vendra probablement avant que tout ne s’effondre à nouveau, comme il le fera inévitablement. Aucune entreprise ne peut gagner de l’argent grâce à la fracturation, même si les prix du gaz augmentent. La destruction de l’environnement dépasse de loin tout argent reçu pour le méthane – le tueur silencieux – voir ci-dessous le documentaire de feu Ian R Crane. Le coût est pris en charge par les entreprises, les fermes et les familles détruites. Le gouvernement paie toutes les demandes d’indemnisation, pas les entreprises de fracturation qui continuent à les détruire.

Pendant ce temps, les requins comme Rees Mogg se déplaceront pour surfer sur la vague.

