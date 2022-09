Des pays comme le Danemark ont interrompu la poussée de rappel pour les moins de 50 ans, car de plus amples informations concernant l’analyse risque-récompense des vaccins sont devenues disponibles. Maintenant, un responsable COVID de Trump décrit le vaccin à ARNm comme une arme biologique.

Le Dr Paul Alexander, ancien consultant du HHS auprès de l’administration Trump, a déclaré sur Infowars que les injections COVID à ARNm étaient similaires à une « arme biologique… qui a été libérée ».

Alexander a fustigé le Dr Anthony Fauci et la réponse américaine à la pandémie déclarée de COVID-19 tout au long de la longue interview. Les deux ont parlé de divers sujets, tels que l’ancien président Donald Trump, les boosters qui pourraient ne jamais s’arrêter et le mal que les verrouillages causent aux enfants.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Le Dr Alexander a déclaré à Jones qu’il pensait que le vaccin avait été transformé en arme en raison de la pression pour continuer à vacciner les individus malgré les problèmes majeurs du système immunitaire qui, à son avis, en résultaient.

« J’ai le terrorisme biologique, le bioterrorisme dans mon passé », a-t-il déclaré.

Alexander a critiqué la FDA pour avoir autorisé un « nouveau vaccin basé sur la souche de Wuhan » lorsqu’il a été déterminé que l’approbation était étayée par des recherches sur « huit souris, une étude sur les rongeurs ».

« Huit souris ont maintenant décidé du sort des États-Unis… ils veulent vacciner 200 millions d’Américains sur la base des données de huit souris. »

Les vaccins dangereux ont continuellement échoué

Alexander a critiqué la tentative de nous vacciner contre la pandémie déclarée, en disant : « Le public doit comprendre que [le vaccin] a échoué sur Delta. Il a complètement échoué sur Omicron avec une efficacité décroissante, une efficacité négative quasi immédiate et il est très nocif.

Il a énuméré une multitude de résultats indésirables, dont beaucoup impliquaient des enfants « qui n’ont aucun risque » de mourir à la suite d’un diagnostic de COVID.

« Nous connaissons la péricardite, la myocardite, la coagulation du sang… etc. »

Jones a déclaré que des pays comme le Danemark ont ​​interrompu la poussée de rappel pour les moins de 50 ans, car de plus amples informations concernant l’analyse risque-récompense des vaccins sont devenues disponibles. En outre, les autorités sanitaires danoises ont conseillé plus tôt cet été que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas être vaccinés contre la COVID, sauf instruction contraire pour des raisons de santé spécifiques.

Les confinements ont prolongé la souffrance

Selon Alexander, tous les risques liés à la COVID dépendent de la «stratification des risques», seules les personnes déjà extrêmement malades ou fragiles étant vulnérables à un risque supérieur à la moyenne de blessure virale.

Le Dr Alexander a déclaré que cela était connu depuis «février, mars et avril» et que les responsables de la santé auraient dû travailler pour «protéger correctement les personnes vulnérables de la société» en fournissant «des traitements précoces au besoin» tout en laissant «le reste de la société , 99,9%, seul.

Si les politiciens les avaient « laissés vivre une vie normale », a-t-il dit, « et s’occuper de leur vie normale, s’occuper de l’agent pathogène, ils auraient développé une immunité naturelle et nous aurions acquis une immunité collective très tôt ».

Fauci a menti

Selon Alexander, qui parlait d’immunité naturelle, les nourrissons naissent avec une immunité innée en raison des anticorps qu’ils acquièrent de leur mère, mais en vieillissant, leur système immunitaire doit être développé par l’interaction sociale avec d’autres enfants. Selon lui, les commentaires prétendument « duplices » de Fauci sur les vaccinations et l’immunité innée ont été un facteur majeur du préjudice causé aux enfants.

« Il savait que les enfants sont des acteurs très, très importants dans le paysage immunologique, et que si vous vaccinez les enfants avec ces vaccins, nous courons le risque de renverser la réponse innée qui pourrait dévaster la réponse », a déclaré Alexander.

« Anthony Fauci a menti chaque fois qu’il a déclaré que l’immunité naturelle était inférieure… il savait mieux que ça, il savait que l’immunité naturelle était supérieure. »

Alexander a ajouté qu’il pensait que l’administration généralisée du vaccin expérimental aux enfants avait contribué à la récurrence de la poliomyélite et de l’hépatite. Selon lui, ce sont « des maladies et des maladies qu’ils n’avaient pas avant ».

Trump était génial mais avait un angle mort

Le Dr Alexander a dit à Jones qu’il croyait que Trump « deviendrait probablement l’un des plus grands présidents que les États-Unis aient jamais eu », mais qu’il avait été « mal induit en erreur par Fauci, Birx, toute cette cabale ».

« Ils ont dévasté sa présidence », a-t-il ajouté. «Je ne blâme pas le président Trump, je pense qu’il est la meilleure chose sur le pont aujourd’hui. Il doit se lever, cependant. »

«Il doit se lever aujourd’hui et déclarer clairement que ces verrouillages étaient une mauvaise décision. Il a été mal conseillé par les gens… il doit se dresser contre ces injections de gènes COVID… nous avons besoin de sa voix, en particulier pour protéger les enfants.

Plus de mal que de bien

Alexander a conclu la discussion en affirmant que Pfizer avait agi « frauduleusement » en « réclamant une réduction du risque relatif de 95% » dans les études cliniques pour le vaccin à ARNm de la grande société pharmaceutique.

«Lorsque Pfizer a soumis les données à la FDA pour approbation, ils avaient en fait des données indiquant qu’ils avaient omis 3 000 sujets… Lorsque nous avons calculé les chiffres, cette réduction de risque de 95% est tombée à moins de 20%. En d’autres termes, il n’atteignait pas le seuil de 50% qui avait été fixé. »

Ses remarques corroborent ce que la Canadian COVID Care Alliance a dit dans sa propre analyse des vaccins COVID de Pfizer, dans laquelle elle a également remis en question l’affirmation selon laquelle le vaccin offrait une réduction des risques de 95 %.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Fauci a « trompé le Congrès » sur la recherche sur le gain de fonction, mais « protégé par Biden Admin » ; déclare l’ancien chef du CDC

Le sénateur Paul a révélé qu’il existe un comité destiné à superviser les expériences avec des virus potentiellement mortels, mais qu’il est au-dessus de la surveillance du Congrès. Fauci a induit le Congrès en erreur sur la recherche sur le gain de fonction, mais a été protégé par l’administration Biden, affirme l’ancien chef du CDC.

La semaine dernière, le sénateur Rand Paul a attaqué Anthony Fauci sur Fox News pour avoir adopté la position par défaut consistant à tenter de « dissimuler » sa conduite, ce qui peut avoir inclus des pressions sur les sociétés de médias sociaux pour supprimer les informations médicales.

« Je pense que toute l’Amérique devrait être consternée que le médecin américain, le principal expert de COVID en santé publique, ne veuille pas divulguer d’informations, ne veuille pas divulguer ses communications avec Big Tech », a exhorté Paul, ajoutant que Fauci le « modus operandi » consiste à « dissimuler ».

Le sénateur Paul a révélé qu’il existe un comité destiné à superviser de telles expériences avec des virus potentiellement mortels, mais qu’il est au-dessus de la surveillance du Congrès dans ses remarques à la suite de la toute première audience du Sénat sur la recherche de gain de fonction un mois plus tôt.

« Nous ne connaissons pas les noms. Nous ne savons pas s’ils se sont jamais rencontrés, et nous n’avons aucune trace de leurs réunions », a réitéré le sénateur, ajoutant : « C’est top secret. Le Congrès n’a pas le droit de savoir. Donc, si le comité existe réellement, nous ne sommes pas certains. »

« Nous savons qu’ils se sont rencontrés trois fois et qu’il existe des milliers de propositions de recherche sur le gain de fonction. Ils ne se sont rencontrés que trois fois, ils n’ont examiné que trois projets », a poursuivi Paul.

Le sénateur a ajouté que «Lorsque le Dr Fauci a dit: « Oh, nous avons examiné cela et les experts ont examiné cela, et ont dit que ce n’était pas un gain de fonction », même ce n’était pas vrai. Un comité a été formé après 2017 pour examiner cette recherche dangereuse. Ils n’ont pas du tout regardé cette recherche parce qu’ils ne l’ont jamais examinée. Donc, personne n’a examiné cela pour dire qu’il ne s’agissait pas d’une recherche sur le gain de fonction. Ils ne l’ont pas examiné, point final.

« Nous avons donc appris beaucoup de choses, mais je pense que nous avons reconfirmé que le Dr Fauci n’est pas honnête avec nous », a insisté Paul, ajoutant « Oui, la recherche sur le gain de fonction financée par les NIH. Oui, c’était dangereux. Et oui, personne n’a regardé par-dessus ça. Personne n’a revu la recherche. Oui, un million de personnes sont mortes. Et il semble toujours y avoir un manque de curiosité important de la part des démocrates. »

Bien sûr, Fauci s’est moqué de cela comme d’une autre » vaste théorie du complot de droite » ou quelque chose comme ça.

Mais maintenant, le Dr Fauci a un dilemme… Selon Greg Piper de Just The News, l’ancien directeur des Centers for Disease Control and Prevention, qui a été décrit comme un théoricien du complot après avoir déclaré que les preuves soutenaient l’explication de la fuite de laboratoire pour COVID- 19, soi-disant instigateur de menaces de mort, affirme que la véritable «conspiration est Collins, Fauci et la communauté scientifique établie».

Robert Redfield a informé l’ancien enquêteur du Comité sénatorial des finances, Paul Thacker, que le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, « savait » qu’il soutenait une étude sur le gain de fonction qui rend les virus plus dangereux et « a induit le Congrès en erreur » lorsqu’il l’a niée.

Rand Paul avait raison après tout, et il n’y avait pas un complot massif de droite ?

« Tout le monde devait accepter le récit » poussé par Fauci et le directeur des Instituts nationaux de la santé de l’époque, Francis Collins, selon lequel le SRAS-CoV-2 a émergé d’un « marché humide » à Wuhan, et non de l’Institut de virologie de Wuhan financé par Fauci à des kilomètres de là, pour éviter de devenir une cible publique des deux responsables, a-t-il déclaré.

Fauci a induit le Congrès en erreur à propos de la recherche sur le gain de fonction mais est protégé par Biden Admin, déclare l’ancien chef du CDC

Redfield pense que la lettre du printemps 2020 du Lancet, qui associait le scénario de fuite de laboratoire à des « théories du complot », a été « orchestrée… sous la direction de Fauci et Collins, essayant d’étouffer toute tentative d’enquête honnête sur l’origine de la pandémie ».

« Il n’y avait rien de scientifique dans cette lettre. C’était juste une tentative d’intimider les gens », a-t-il également déclaré.

« J’ai été menacé, ma vie a été menacée », a-t-il déclaré.

« J’ai des lettres que j’ai reçues de scientifiques éminents, qui m’ont déjà décerné des récompenses, me disant que la meilleure chose que je pouvais faire pour le monde était de me tirer dessus à cause de ce que j’ai dit. »

Selon lui, « Fauci et Collins étaient à l’origine de beaucoup » de théories du complot et d’accusations de « haine anti-asiatique » autour de la théorie des fuites de laboratoire.

Enfin, nous demandons comment Fauci a réussi à résister à tout cela (en termes de politique, de bureaucratie et de liberté).

Vous n’aimerez pas la réponse que le Dr Redflied a à offrir :

« [Rien ne se passera tant que l’administration Biden sera là. »

Mais gardez à l’esprit la composante scientifique !

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia