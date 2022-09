Les agriculteurs polonais, bulgares et français se sont insurgés contre l’effondrement des prix des produits agricoles

Dmitri Migunov

L’Union européenne a découvert un problème inattendu dans les importations de céréales en provenance d’Ukraine. Bien que son importation ait contribué à stabiliser les prix, elle a causé d’importantes frictions avec les agriculteurs locaux. Les produits agricoles ont afflué sur les marchés d’Europe de l’Est qui, contrairement à l’Europe de l’Ouest, n’ont pas connu de problèmes de sécheresse et de mauvaises récoltes cet été. En conséquence, les prix sur les marchés locaux ont chuté, ce qui a provoqué un mécontentement généralisé parmi les agriculteurs, pour la plupart propriétaires de petites exploitations. La chute des prix sur fond de hausse des prix des carburants, lubrifiants et engrais devient un coup dur pour eux. D’autant plus que ces livraisons sur le marché européen n’étaient pas prévues. En savoir plus sur la situation dans l’article Izvestia.

Par mer et par terre

En juillet, la Russie et l’Ukraine, par l’intermédiaire de la Turquie, ont signé un accord sur l’approvisionnement en céréales ukrainiennes des marchés mondiaux via les ports de la mer Noire. Selon la partie ukrainienne, fin juillet, il y avait environ 20 millions de tonnes de céréales et de graines de tournesol dans les installations de stockage. Très probablement, c’est une forte exagération, mais en tout cas, il s’agissait de millions de tonnes. Les résultats de la nouvelle récolte, vraisemblablement 51 millions de tonnes, auraient dû leur être ajoutés (encore une fois, on ne sait pas comment les opérations militaires ont affecté la récolte), mais, quoi qu’il en soit, il s’agissait de volumes solides à l’échelle du marché mondial.

Il était supposé que la part du lion des approvisionnements devait être envoyée aux pays en développement (qui sont traditionnellement le principal marché pour les exportateurs agricoles ukrainiens). La réalité s’est avérée quelque peu différente. À la mi-septembre, la Turquie et les États asiatiques recevaient 47 % des céréales, 17 % étaient destinées à l’Afrique et 36 % à l’Union européenne, qui achetait auparavant relativement peu de céréales à l’Ukraine. La chose la plus intéressante est que cela n’a pas du tout, nécessité l’ouverture de ports – la plupart des exportations vers les pays européens se faisaient par chemin de fer.

Selon les estimations du Parti populaire polonais, qui représente principalement les intérêts des paysans locaux, environ un tiers de toutes les céréales ont été importées en Pologne depuis l’Ukraine et des milliers de wagons « à pain » se sont accumulés à la frontière en août. Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a promis en juillet que les céréales ukrainiennes ne seraient pas vendues en Pologne, mais apparemment quelque chose s’est mal passé. Les données du ministère polonais de l’Agriculture ont montré qu’au cours du seul premier semestre 2022, environ 640 000 tonnes de céréales ukrainiennes (principalement du blé et du maïs) ont été importées en Pologne. Cela a notamment été facilité par la suppression des droits d’importation sur tous les produits ukrainiens.

Il convient de noter que, malgré la sécheresse, les récoltes de céréales européennes, en général, restent dans l’ordre. Pas plus tard qu’en juillet, le département américain de l’Agriculture prévoyait une baisse des rendements par rapport à 2021 de seulement quelques pour cent. Cela est d’autant plus vrai pour la Pologne, où, en fait, il n’y a pas eu de sécheresse grave, et la quantité de précipitations au printemps et en été était d’environ 70 à 90% de la norme, ce qui est bien suffisant pour récolter une bonne récolte en Pologne. les conditions.

Au contraire, la superficie cultivée a légèrement diminué en raison du printemps froid. Par conséquent, les prix des céréales en Pologne sont restés au niveau normal de ces dernières années. En moyenne, sur le marché européen des céréales, une tonne de blé alimentaire avec une part de protéines de 12,5% coûte 324 $ et le maïs – 307 $. Dans le même temps, le blé ukrainien a coûté aux acheteurs en gros 272 $, le maïs – 251 $. En Pologne, les prix étaient encore plus bas, faisant en réalité l’objet d’un dumping. Lorsque ce grain a fait surface sur le marché local, contrairement aux déclarations du gouvernement du pays, les agriculteurs locaux ont été laissés sans travail.

Les producteurs perdent de l’argent

Les petits producteurs, qui ne disposent pas d’un coussin financier suffisant pour enrayer les problèmes liés aux fluctuations de prix, se sont révélés les plus démunis. Dans le passé, des prix de 250 dollars la tonne auraient été considérés comme tout à fait acceptables voire bons, mais depuis fin 2021, la hausse des prix de l’énergie a drastiquement réduit la rentabilité des agriculteurs. La chute de l’euro face au dollar à parité et encore moins n’a pas arrangé non plus. Résultat, en Pologne en août-septembre, un litre de gazole coûtait 1,6 €, soit deux fois plus qu’à la mi-2021.

Cette année, le problème des engrais s’est également ajouté. En raison des sanctions, il est devenu difficile d’importer des engrais bon marché de Russie et de Biélorussie. Il était impossible de remplacer en peu de temps les volumes colossaux d’approvisionnement de l’Est par d’autres sources. La production nationale d’engrais dans l’UE traverse une période difficile en raison de la flambée des prix du gaz. Aujourd’hui, une tonne de carbamide en Europe coûte environ 1 000 €, et si le problème de la pénurie d’engrais n’est pas résolu, alors 2 à 3 000 € ne semblent pas du tout irréalistes. Dans une situation où les carburants, les lubrifiants et les engrais sont si chers, même jusqu’à récemment, les prix élevés du blé et du maïs semblent totalement insatisfaisants (c’est d’ailleurs un problème pour tous les acteurs du marché des céréales, y compris la Russie). Surtout quand le grain ukrainien entre en jeu, vendu à des prix franchement aubaines.

Les livraisons de ces derniers en août ont atteint 4,5 millions de tonnes, soit 66 % de plus que le mois précédent. Dans le même temps, l’Ukraine affirme que le contrôle phytosanitaire a été renforcé aux frontières. Si au début du mois d’août, 80 camions transportant des produits agricoles par jour traversaient les frontières ukraino-polonaises, à la fin du mois dernier, ce nombre était tombé à 12-25 véhicules. Maintenant, selon le Wall Street Journal, 2,8 mille camions se sont accumulés du côté ukrainien à l’un des points de contrôle à la frontière.

Les producteurs polonais, pour leur part, ont proposé à Bruxelles d’acheter des céréales ukrainiennes afin qu’elles n’entrent pas sur le marché intra-européen. Cependant, cette idée n’a pas suscité l’enthousiasme des responsables européens.

Tout le monde va souffrir

La Pologne n’est pas le seul pays à souffrir de la concurrence des céréales ukrainiennes. La Roumanie (elle-même l’un des plus grands exportateurs de blé et de maïs en Europe) et la Bulgarie ont été confrontées aux mêmes problèmes. Dans ce dernier, des manifestations de masse ont eu lieu, ébranlant davantage la situation politique déjà difficile du pays. Les agriculteurs bulgares et les politiciens qui les représentent insistent sur le fait que la concurrence est déloyale. Les producteurs ukrainiens ne sont pas tenus de respecter des normes environnementales strictes, sans lesquelles les produits locaux ne seront pas certifiés. Et, par conséquent, leurs frais, toutes choses égales par ailleurs, sont incomparablement moindres. Si auparavant ce problème était stoppé par les droits d’importation, maintenant ils n’existent plus.

Le mécontentement se prépare également activement en France, où les agriculteurs sont confrontés à l’apparition sur le marché d’énormes volumes non seulement de céréales, mais également de poulet, qui est devenu en Ukraine un produit d’exportation assez important. Les aviculteurs sont mécontents non seulement de la baisse des prix, mais aussi du fait que les produits en provenance de l’extérieur de l’UE occupent beaucoup d’espace dans les entrepôts et les ports.

Bien que l’entrée des produits alimentaires ukrainiens sur le marché intérieur de l’UE ait des effets positifs sur l’économie locale (par exemple, la baisse des prix face à une inflation galopante), les dommages qu’elle cause aux agriculteurs peuvent être plus douloureux que l’effet palliatif pour les marchés plus larges.

En définitive, c’est la population rurale, et surtout les agriculteurs, qui constituent l’un des groupes sociaux les plus actifs politiquement en Europe, de sorte que violer leurs intérêts est nuisible à long terme économiquement et dangereux au sens sociopolitique. D’un autre côté, étant donné la façon dont les Pays-Bas, avec peut-être l’agriculture la plus avancée et la plus technologiquement avancée au monde, traitent leurs agriculteurs, il est possible que dans l’UE moderne, la richesse et le mode de vie des agriculteurs n’aient pas autant d’importance pour les décideurs.

