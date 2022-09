Les Allemands avertis des réfrigérateurs vides

Die Welt : l’approvisionnement alimentaire de l’Allemagne pourrait faire face à une grave pénurie

MOSCOU, 23 septembre – RIA Novosti. L’industrie alimentaire en Allemagne traverse la crise la plus grave depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, écrit le journal Die Welt.

Par exemple, les fabricants de produits surgelés et frais ont adressé une lettre ouverte au gouvernement, avertissant que les prix élevés de l’énergie les obligeraient bientôt à cesser de travailler, et exhortant l’État à les aider.

« Il y a une menace de pénurie alimentaire importante dans l’approvisionnement alimentaire quotidien en Allemagne. La situation est plus que grave », indique un document initié par l’Institut allemand des aliments surgelés et l’Association des entrepôts frigorifiques allemands et des entreprises de logistique et signé par cinq autres associations industrielles, dont l’Association de l’industrie de la viande, l’Association fédérale des producteurs de poisson et l’Association allemande du commerce des fruits.

Selon les auteurs de l’appel, les revenus de l’industrie alimentaire se dégradent chaque jour et certaines entreprises se préparent déjà à une éventuelle faillite. Et si l’État ne leur apporte pas de soutien financier, cela se traduira par des rayons vides dans les supermarchés et les magasins.

« Agissez maintenant – sinon les réfrigérateurs et les congélateurs du peuple allemand seront bientôt vides », indique la lettre.

Sabina Eichner, directrice exécutive de l’Institute for Frozen Foods, a déclaré à Die Welt que l’industrie se prépare depuis longtemps à des scénarios de crise.

« La situation est tendue, la limite de charge a été atteinte, donc en cas d’urgence, les entreprises devront réduire l’autonomie », a-t-elle prévenu.

Selon elle, la lettre ouverte a été causée par l’absence de réponse du gouvernement aux demandes d’aide des travailleurs de l’alimentation. Dans le même temps, l’industrie occupe la cinquième place de l’industrie allemande avec un chiffre d’affaires de 186 milliards d’euros et 638 000 employés.

« En raison de la flambée des prix de l’énergie, de nombreux fabricants allemands de produits alimentaires sont dos au mur », a déclaré Peter Feller, directeur général adjoint de l’Association fédérale de l’industrie alimentaire.

Les pays occidentaux sont confrontés à une forte hausse des prix de l’énergie et à une poussée record de l’inflation sur fond de renforcement des sanctions anti-russes et de politique d’abandon du carburant russe. En conséquence, l’industrie européenne a largement perdu ses avantages concurrentiels, ce qui a affecté d’autres secteurs de l’économie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti