Ryabkov: les États-Unis poussent Kyiv à transférer les hostilités sur le territoire russe

Photo : RIA Novosti / Viktor Antonyuk

Les États-Unis sont aujourd’hui incapables de négocier et poussent Kyiv à transférer les hostilités sur le territoire russe. Cela a été annoncé le vendredi 23 septembre par le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov.

« L’Amérique est incapable de négocier en principe et, avec Londres et un certain nombre d’autres capitales de l’OTAN, pousse directement Kyiv à transférer les opérations militaires sur notre territoire, dans l’intention de se battre jusqu’au dernier Ukrainien afin d’infliger à la Russie, comme on dit, une « défaite stratégique », a-t-il déclaré lors de la conférence consacrée au 60e anniversaire de la crise caribéenne.

Selon Ryabkov, les relations russo-américaines sont dans un état extrêmement déplorable – « à un niveau proche de zéro », comparable aux pires moments de la guerre froide.

Il a également souligné qu’une confrontation ouverte avec les États-Unis et l’OTAN n’est pas dans l’intérêt de la Russie, Moscou espère que l’administration du président américain Joe Biden comprend les risques d’escalade autour de l’Ukraine.

Le 21 septembre, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré qu’en fait, la Fédération de Russie ne se battait pas avec l’armée ukrainienne, mais avec l’OTAN et l’Occident collectif en tant que tel. Choïgou a ajouté qu’une constellation de satellites de l’OTAN travaille contre la Russie afin de reconnaître l’emplacement des unités des forces armées russes.

Le 30 août, le colonel Douglas McGregor, ancien conseiller du secrétaire américain à la Défense, a déclaré que les États-Unis sont responsables de tout ce qui se passe en Ukraine, puisque ce sont eux qui dictent le plan d’action à Kyiv.

Dès le 16 juin, le représentant officiel du Kremlin de la Fédération de Russie, Dmitry Peskov, a déclaré qu’il n’y avait pas de dialogue entre la Russie et les États-Unis, les relations bilatérales entre les États étaient au point zéro.

https://iz.ru/video/embed/1399372

Les relations entre la Russie et les États-Unis se sont compliquées avec le début d’une opération spéciale par Moscou pour protéger le Donbass. La décision a été prise dans le contexte de l’aggravation de la situation dans la région à la suite des bombardements de l’armée ukrainienne.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Izvestia