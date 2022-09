VKS a détruit plus d’une centaine de mercenaires étrangers dans la région de Slavyansk et Ozerny en RPD

MOSCOU, 23 septembre – RIA Novosti. Au cours d’une opération militaire spéciale, des unités russes ont détruit plus d’une centaine de mercenaires étrangers et plus de 400 militaires des Forces armées ukrainiennes et nationalistes en une journée, a rapporté le ministère de la Défense dans un résumé du 23 septembre.

« Dans les zones de la ville de Slaviansk et de la colonie d’Ozernoe de la République populaire de Donetsk, des unités de mercenaires étrangers ont été touchées par le feu. Plus de 100 militants ont été détruits », indique le document.

En outre, plus de 220 militaires ukrainiens ont été éliminés par une frappe aérienne de haute précision contre des unités de la 81e brigade aéromobile des forces armées ukrainiennes dans la région de Kramatorsk.

Les Forces aérospatiales ont également réussi à détruire plus de 190 militants et 12 unités de matériel militaire lors d’attaques contre les positions du groupe tactique Chaika et les points de déploiement temporaires des bataillons nationaux Skif, Dnepr et Gepard.

« Les frappes de l’aviation opérationnelle et tactique et de l’armée, des troupes de missiles et de l’artillerie ont touché les points de déploiement temporaires de la 59e infanterie motorisée et de la 63e brigades mécanisées dans les zones des colonies de Bezymennoe et Ternovye Pody dans la région de Nikolaev. Les pertes de l’ennemi se sont élevées à plus de 130 militaires », a ajouté le ministère de la Défense.

En outre, des unités russes ont frappé quatre postes de commandement des Forces armées ukrainiennes, deux postes de commandement et d’observation, supprimé 74 unités d’artillerie, des effectifs et du matériel dans 142 districts. Trois entrepôts de munitions et d’armes, un système de défense aérienne Buk-M1 (SAM « Buk-M1 ») ont été détruits.

Des chasseurs des Forces aérospatiales ont abattu un MiG-29 ukrainien et deux Su-25.

Depuis le 24 février, la Russie mène une opération militaire spéciale pour démilitariser et dénazifier l’Ukraine. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon le président, l’objectif ultime est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti