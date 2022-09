De jeunes médecins au Canada meurent à un rythme 12 fois la normale après leur deuxième rappel

Résumé

Les données de l’Association médicale canadienne (AMC) pour 2020 montrent que les médecins au Canada âgés de 50 ans et moins meurent à un rythme d’environ 10 à 12 par an.

Après le dernier rappel, 6 médecins canadiens, âgés de 50 ans et moins, sont décédés en 15 jours.

Cela suggère que pour la période post-vaccinale de 15 jours seulement, les médecins meurent à un taux 12 fois supérieur à ce qui est normalement attendu.

Quelque chose ne va pas ici, mais personne ne veut en parler ou s’en occuper. Ils préfèrent détourner le regard.

Introduction

Grâce au brillant travail de Marc Godard et Brent Kievit-Kylar, nous avons maintenant les données sur les décès de l’AMC dont j’ai parlé plus tôt dans le format de feuille de calcul Google où elles peuvent être facilement analysées pour la première fois. Notez que la CMA a supprimé les entrées avant 2020 car elle a déclaré que la maintenance de ces données nécessitait trop de ressources. C’est difficile à croire, mais c’est ce qu’ils ont dit.

Les résultats sont stupéfiants si l’on regarde les décès de jeunes médecins : cela rend l’impact des vaccins beaucoup plus facile à voir car il y a plus de signal et moins de bruit puisque les médecins de moins de 50 ans meurent rarement.

J’ai constaté une augmentation de 12 fois du taux de mortalité toutes causes confondues après le vaccin chez les médecins canadiens âgés de 50 ans et moins (par rapport aux taux de mortalité des jeunes médecins en 2020).

Comment peuvent-ils expliquer celui-là ?

Eh bien, ils ne peuvent pas.

Ces médecins canadiens sont décédés après le 2e rappel des décennies plus tôt qu’ils n’auraient dû.

Je voulais en parler à l’AMC, mais mes cinq demandes de commentaires ont été ignorées. Ils ne veulent tout simplement pas en parler. Je suis sûr qu’ils espèrent que personne ne verra cet article.

Donc, si vous lisez ceci maintenant, vous savez quoi faire :

Vous pouvez vérifier mes calculs vous-même. Toutes les données sont désormais bien visibles.

Voici comment vous pouvez le vérifier vous-même si vous étiez sceptique quant à mon travail :

Ouvrez la feuille de calcul. En utilisant Filter View « 50 ans et moins », vous pouvez voir que 6 médecins sont décédés en 2020 avant le déploiement du vaccin au Canada le 14 décembre. Donc, 6 jeunes médecins décédés en 348 jours est notre taux de mortalité de base. D’après mon article sur les décès au Canada, nous connaissons au moins 6 médecins canadiens âgés de 50 ans et moins qui sont décédés dans une période de 15 jours du 13 juillet au 28 juillet après que le quatrième rappel ait été nécessaire. Les voici:

Notez que les vaccins COVID sont connus pour accélérer les cancers existants et provoquer de nouveaux cancers et tuer des personnes soumises à un stress physique comme la natation ou la course.

Je ne porte pas de jugement ici. Je ne fais que comptabiliser les taux de mortalité toutes causes confondues après le vaccin par rapport aux taux de mortalité moyens du même groupe d’âge un an plus tôt.

J’utilise maintenant la feuille de calcul plus complète des décès dans la section ci-dessous

Nous avons donc 11 décès/348 jours en 2020 contre 6 décès/15 jours après le deuxième rappel.

15/06/(11/348)=12,6

Les 348 jours sont dus au fait que les circonstances du dernier médecin sont suspectes puisque c’est après le déploiement des vaccins.

Ainsi, les médecins de 50 ans et moins vivant au Canada meurent après le deuxième rappel à plus de 12 fois le taux normalement attendu pendant les 15 jours suivant l’injection. Ce qui se passe pour le reste de l’année est inconnu, mais il est probablement élevé à un rythme beaucoup plus faible.

J’ai trouvé une élévation similaire des taux de mortalité chez les vaccinés dans mes enquêtes

Si vous vous souvenez, j’ai publié un article il y a à peine 20 jours, le 10 août, dans lequel j’ai utilisé les données soumises par plus de 600 lecteurs pour calculer un taux de mortalité accru pour les personnes vaccinées par rapport aux non vaccinés. Le calcul était que si vous étiez vacciné, votre risque de décès était 20,4 fois plus élevé que celui des personnes non vaccinées. Ce calcul était pour tous les âges, pas pour les 50 ans et moins. Ce sont de grands signaux.

Maintenant, vous pourriez vous demander : « Wow, si le vaccin augmente les taux de mortalité à ce point, alors les affaires mortuaires doivent être en hausse. C’est en hausse, mais pas de 12X ! En effet, nous examinons les décès de moins de 50 ans, ce qui est relativement faible sur une base absolue.

Je pensais que vous devriez savoir ce que montrent les données sur les décès de médecins au Canada et je suis sûr qu’il y a beaucoup de biais et de facteurs de confusion qui affectent ce calcul, mais même si je me trompe d’un ordre de grandeur, cela devrait être un résultat extrêmement troublant pour autorités sanitaires partout dans le monde : nous ne devrions jamais administrer à quelqu’un une injection plus susceptible d’augmenter son risque de décès que de le réduire.

S’il s’agissait d’une anecdote isolée et de la seule donnée négative, beaucoup de gens hausseraient les épaules et l’ignoreraient.

Mais ce n’est pas un incident isolé. C’est encore un autre point de données très troublant montrant que les vaccins devraient être immédiatement arrêtés.

Consultez ces deux articles pour plus d’exemples de points de données troublants qui ne doivent pas être ignorés :

Mises en garde dans l’interprétation des données

Il y a environ 92 000 médecins actifs au Canada et j’estimerais environ 20 000 retraités, pour un total d’environ 112 000. Disons que presque tous les médecins meurent entre 30 et 100 ans, soit une période de 70 ans. 112 000/70=1 600 décès par an. L’AMC ne fait état que d’environ 400 décès par an, soit environ 25 % du nombre réel.

Par contre, mes décès après vaccination ne sont pas complets non plus. Ce ne sont que ceux dont j’ai entendu parler.

Même si on divise 12 par 4, ça reste très très troublant.

Addenda

Je viens de recevoir ce tableau des décès de médecins de 50 ans et moins au Canada par année :

J’ai mis à jour mes numéros précédents sur cette base.

Voyez-vous un problème?

Ensemble de données complet pour une analyse plus approfondie par d’autres

Voici la feuille de calcul complète sur les décès de médecins au Canada et les nécrologies récentes afin que d’autres personnes disposant de plus de temps que moi puissent analyser ces données.

Sommaire

Je fais cela depuis plus de 15 mois maintenant et je n’ai pas encore trouvé de points de données fiables montrant que les vaccins sont sûrs ou efficaces.

Je suis toujours en train de regarder.

Steve Kirsch écrit sur la sécurité et l’efficacité des vaccins COVID, la corruption, la censure, les mandats, le masquage et les premiers traitements. Cet article a été initialement publié sur la newsletter de Steve Kirsch.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia