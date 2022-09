La France se prépare à nationaliser son industrie nucléaire en difficulté

Alors que la production d’énergie nucléaire en France a atteint un niveau historiquement bas, la France se prépare maintenant à nationaliser son industrie nucléaire en difficulté.

Électricité de France (EDF), désormais contrôlée à 84 % par l’État français, est en passe d’être entièrement nationalisée alors même que l’entreprise s’attend à une forte baisse de sa rentabilité. EDF vient d’augmenter considérablement cette perte prévue à 29 milliards d’euros après avoir précédemment alerté les investisseurs que ses bénéfices de base souffriront cette année (normalement ici, nous dirions combien cela représente en dollars, mais l’économie européenne a connu un tel ralentissement – en grande partie grâce aux problèmes énergétiques – que les valeurs de l’euro et du dollar sont pratiquement identiques). Une série d’événements inattendus qui ont entraîné l’arrêt record de plus de la moitié des 56 réacteurs d’EDF ont causé la perte globale.

Le pire moment possible a vu un certain nombre de problèmes dans le secteur nucléaire français. La pandémie de Covid-19, une « série de problèmes de maintenance, dont la corrosion de certains des réacteurs vieillissants français, des problèmes au groupe énergétique contrôlé par l’État EDF et une absence de plusieurs années de nouveaux investissements nucléaires importants » sont tous à l’origine de retards et d’arrêts dans l’industrie, selon les informations du Financial Times au cours de l’été. Depuis la publication de cet article du FT, le problème s’est aggravé car les rivières à travers l’Europe se sont asséchées en raison d’une grave sécheresse, laissant certaines centrales nucléaires en France et en Suisse sans suffisamment d’eau pour entretenir leurs systèmes de refroidissement.

La production d’énergie nucléaire en France a ainsi atteint un niveau historiquement bas. Pour le pays, qui tire environ 70 % de son énergie du nucléaire, il s’agit d’un grave problème. La France est un exportateur net d’énergie en général, grâce à son industrie nucléaire forte et historiquement fiable. Dans un marché historiquement concurrentiel, elle est aujourd’hui obligée d’importer de l’énergie. En raison d’un jeu de poulet avec Moscou, le continent européen est actuellement confronté à une crise de flambée des prix de l’énergie. L’Union européenne a cherché à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles russes à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine dans le but d’imposer des sanctions énergétiques au Kremlin. En réponse, le russe Gazprom a cessé indéfiniment de fournir du gaz naturel au continent via le gazoduc Nord Stream 1, alléguant ses propres problèmes de calendrier de maintenance douteux.

En raison des luttes politiques avec la Russie, le moment de l’effondrement nucléaire français est d’autant plus triste. Avec les taux de production par habitant les plus élevés et une passion évangélique pour le développement de l’énergie nucléaire afin de renforcer la sécurité énergétique à l’ère du changement climatique, la France a longtemps été la tête d’affiche mondiale de l’énergie nucléaire. La dépendance périlleuse vis-à-vis des approvisionnements en gaz russe, qui rendait la sécurité énergétique du continent si précaire, n’avait rien à voir avec la France. En fait, elle s’est réjouie de l’indépendance énergétique que l’énergie nucléaire a contribué à créer. Cependant, le nucléaire français n’a pas réussi à sauver la situation au moment crucial.

Le gouvernement français va maintenant tenter d’acquérir entièrement EDF dans le but de prendre le contrôle de l’entreprise et de l’orienter dans la bonne direction. Le gouvernement français devrait lancer une offre publique d’achat dans les prochaines semaines pour les 16 % restants de la société qu’il ne détient pas déjà, afin qu’il puisse unilatéralement (et secrètement) décider de la construction de réacteurs supplémentaires et faire face aux nombreux problèmes avec le flotte actuelle. Le Financial Times ajoute que « des personnes proches de l’opération ont déclaré que les difficultés financières de l’entreprise avaient ajouté des incitations à la soustraire à l’éblouissement des marchés ».

EDF a déclaré espérer que l’ensemble du parc sera opérationnel au début de l’année prochaine. La société, qui est déjà lourdement endettée, devra s’endetter beaucoup plus pour y parvenir, à un moment où elle fait déjà l’objet d’un examen minutieux pour des erreurs opérationnelles et des oublis. Les troubles en France ne sont finalement pas du tout liés au nucléaire, mais plutôt à une mauvaise gestion.

