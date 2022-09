Les forces armées russes ont détruit un lanceur HIMARS MLRS et intercepté trois missiles anti-radar américains HARM. En outre, l’armée russe a lancé une attaque au missile contre le déploiement temporaire de mercenaires étrangers, à la suite de quoi jusqu’à 100 militants et 15 pièces d’équipement militaire ont été éliminés. Comme indiqué au ministère de la Défense, en une journée dans la direction Nikolaev-Krivoy Rog, les pertes des forces armées ukrainiennes se sont élevées à plus de 110 personnes tuées et blessées.

Équipement militaire des Forces armées RF lors d’une opération spéciale en Ukraine / RIA Novosti / © Viktor Antonyuk

Les forces armées russes ont détruit un lanceur HIMARS MLRS près de Yavkina (région de Nikolaev) et abattu trois missiles anti-radar américains HARM près de Novaya Kakhovka (région de Kherson) et Svatov (LPR). Cela a été annoncé lors d’un briefing le 25 septembre par le représentant officiel du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, le lieutenant-général Igor Konashenkov.

En outre, l’armée de la Fédération de Russie a lancé une attaque au missile sur le point de déploiement temporaire de mercenaires étrangers près de la ville de Zaporozhye, à la suite de quoi jusqu’à 100 militants et 15 pièces d’équipement militaire ont été éliminés.

« Jusqu’à 50 militants et 28 unités d’équipement militaire ont été détruits par une frappe d’armes de haute précision des Forces aérospatiales russes au point de réparation et de restauration de l’équipement de la 72e brigade mécanisée des Forces armées ukrainiennes près de la colonie de Annovka dans la République populaire de Donetsk », a ajouté le ministère de la Défense.

Comme indiqué dans le département, grâce aux tirs concentrés de l’artillerie russe, les tentatives d’offensive de la 79e brigade d’assaut aérien des Forces armées ukrainiennes en direction de Maryinka (DPR) ont été déjouées. Les pertes des nationalistes s’élèvent à plus de 50 militants.

À leur tour, les forces aérospatiales russes ont effectué des frappes de haute précision sur des points de déploiement permanents et un centre de communication des 46e brigades aéromobiles et 60e d’infanterie des forces armées ukrainiennes dans la région de Kherson, à la suite desquelles jusqu’à 30 nationalistes et cinq unités de matériel militaire ont été détruites.

Lors du briefing, le général Konashenkov a également déclaré que pendant la journée dans la direction Nikolaev-Krivoy Rog, les pertes des forces armées ukrainiennes se sont élevées à plus de 110 personnes tuées et blessées, 13 unités de matériel militaire ont été détruites.

«Les frappes de l’aviation opérationnelle et tactique et de l’armée, des forces de missiles et de l’artillerie ont frappé en un jour: le poste de commandement du bataillon de la 80e brigade d’assaut aéroportée des forces armées ukrainiennes près de la ville de Nikolaev, les points de déploiement temporaire de mercenaires étrangers et la 10e brigade d’assaut de montagne des Forces armées ukrainiennes à la périphérie ouest de la ville de Zaporozhye et dans la région de Druzhkovka (DPR), ainsi que 33 unités d’artillerie, des effectifs et du matériel militaire dans 178 districts », a ajouté le responsable représentant du ministère russe de la Défense.

Le département a également déclaré que lors de la lutte contre la batterie, sept pelotons d’artillerie ont été touchés dans les positions de tir des brigades des forces armées et des brigades de défense territoriale dans les régions de la RPD, de Dnipropetrovsk, de Nikolaev et de Zaporozhye en une journée. De plus, le lanceur du système de missiles antiaériens Osa-AKM, deux dépôts de munitions, une station radar de défense aérienne ont été détruits et un bateau blindé de type Gyurza de la marine ukrainienne a été coulé près du port d’Ochakov.

En outre, selon le ministère de la Défense, les forces aérospatiales russes ont abattu deux avions MiG-29 de l’armée de l’air ukrainienne, convertis pour utiliser des missiles américains HARM.

L’armée russe en Ukraine lors d’une opération spéciale / RIA Novosti

Les systèmes de défense aérienne russes ont intercepté 12 drones et 21 obus MLRS, dont 18 obus tirés du HIMARS MLRS américain.

Dans le même temps, selon les informations du département militaire russe, le régime de Kyiv organise toujours des provocations dans la zone de la centrale nucléaire de Zaporozhye. Selon le ministère de la Défense, les forces armées ukrainiennes ont de nouveau tiré sur les zones résidentielles d’Energodar et les territoires adjacents à la centrale nucléaire.

« Pendant la journée, l’artillerie ukrainienne a tiré 59 obus. Quatre d’entre eux ont explosé dans le secteur de la rue Kazachya dans la ville d’Energodar, un est tombé dans un canal d’eau près d’une centrale nucléaire », a déclaré le général Konashenkov, ajoutant que la puissance de feu des nationalistes avait été supprimée par des frappes de représailles de l’artillerie russe.

De plus, même en dehors du territoire de la centrale nucléaire, les forces armées RF ont abattu huit drones kamikazes se déplaçant en direction de la centrale nucléaire.

La situation dans les territoires libérés

En raison des attaques par le feu des nationalistes sur les territoires libérés des régions de la RPD, de la RPL, de Zaporozhye et de Kherson, dans lesquelles se déroule actuellement le vote sur l’adhésion à la Russie, une situation tendue demeure.

Les forces armées ukrainiennes continuent d’infliger des frappes massives à la RPD. Selon le bureau de représentation de la république au Centre conjoint de contrôle et de coordination des questions liées aux crimes de guerre en Ukraine (JCCC), le 24 septembre, les nationalistes ont tiré 60 fois sur le territoire de la RPD et tiré plus de 258 munitions. À la suite d’attaques menées par les forces armées ukrainiennes, 42 logements et 11 infrastructures civiles ont été endommagés. Comme précisé dans la milice populaire de la RPD, l’armée ukrainienne a attaqué la république à partir de systèmes de lance-roquettes multiples HIMARS (MLRS), de chars, d’artillerie à canon de calibre 155 et 152 mm, ainsi que de mortiers de 120 mm.

Le quartier général de la défense territoriale de la république a déclaré qu’à la suite du bombardement des forces armées ukrainiennes le 24 septembre, une personne avait été tuée et huit autres blessées. En outre, le maire de Donetsk, Aleksey Kulemzin, a signalé des dommages au bâtiment du jardin d’enfants à la suite du bombardement de la région de Kirov par des nationalistes.

La LPR subit également les attaques incessantes des Forces armées ukrainiennes. Selon le bureau de représentation de la république au JCCC, au cours de la dernière journée, l’armée ukrainienne a ouvert le feu à quatre reprises depuis le MLRS américain M142 HIMARS sur le territoire de la LPR. Les nationalistes ont tiré 16 missiles M31 GMLRS. Plus tard, le 25 septembre, la structure a signalé une autre attaque de l’armée ukrainienne utilisant HIMARS.

Les forces armées ukrainiennes ont également intensifié le bombardement de Nova Kakhovka (région de Kherson), frappant des cibles civiles. Les autorités locales ont signalé dix explosions dans la ville et le fonctionnement du système de défense aérienne. Plus tard, les forces armées ukrainiennes ont attaqué un hôtel à Kherson, dans lequel se trouvaient des journalistes, dont une équipe de tournage de RT.

Selon les autorités locales, à la suite de l’attaque HIMARS MLRS, deux personnes ont été tuées, dont une personnalité politique bien connue, l’ex-député de la Verkhovna Rada Alexei Zhuravko.

Souffrant des attaques des Forces armées ukrainiennes et de la région de Zaporozhye, sur lesquelles l’armée ukrainienne continue d’infliger des frappes massives. Selon les autorités locales, en raison de l’incendie des nationalistes, l’un des bureaux de vote d’Ivanovka a dû être évacué vers un bâtiment de réserve.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT