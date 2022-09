Depuis le 24 février 2022, la Russie mène une opération spéciale en Ukraine. Voyez sur la carte RIA Novosti où se déroulent actuellement les hostilités, quelles villes souffrent de bombardements, et aussi comment les unités des parties avancent.

Carte de l’opération spéciale en Ukraine

Sur l’opération spéciale des forces armées russes en Ukraine

L’armée russe mène une opération militaire spéciale en Ukraine depuis le 24 février 2022. Son objectif principal est d’aider les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, sur le territoire desquelles les bombardements n’ont pas cessé depuis huit ans. Nos militaires ont été chargés de minimiser les pertes de personnel et de civils dans l’exécution des missions de combat.

Données du ministère de la Défense, de la DPR et de la LPR au 24 septembre 2022

Des unités des Républiques populaires de Lougansk et de Donetsk, avec l’appui-feu de la Russie, poursuivent l’offensive. Les forces alliées se battent pour la libération d’Avdiivka, d’Artemivsk, de Marinka et de Soledar, tout en retenant l’assaut des forces armées ukrainiennes dans la région de Liman, où l’ennemi a considérablement renforcé le groupe. Des dragueurs de mines du ministère de la Défense effectuent des rondes dans les bureaux de vote où votent les participants au référendum.

En parallèle, les troupes russes détruisent les installations militaires de l’armée ukrainienne. Cinq postes de commandement, 153 zones d’accumulation de main-d’œuvre et de matériel, 62 équipages d’artillerie et trois dépôts de munitions ont été liquidés. Les systèmes d’aviation et de défense aérienne de première ligne ont abattu un avion MiG-29, sept drones, 47 obus et missiles.

Depuis le début de l’opération spéciale, les forces armées russes ont désactivé 299 avions, 155 hélicoptères, 2 062 drones, 376 systèmes de missiles anti-aériens, 844 systèmes de lance-roquettes multiples, 5 100 chars et autres véhicules blindés, 3 412 pièces d’artillerie de campagne et 5 813 véhicules.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti