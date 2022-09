Quand les préparatifs occidentaux pour la guerre en Ukraine ont-ils vraiment commencé ? Les décisions de fournir des systèmes d’armes occidentaux n’étaient en aucun cas aussi spontanées qu’elles le paraissent. Un article du Wall Street Journal le suggère fortement.

Un lance-roquettes HIMARS en Australie, le 29 août 2021

Par Dagmar Henn

Lorsque le Wall Street Journal commence à discuter, les choses se dérobent parfois. Le dernier cas en date est un article faisant état de lignes directes qui auraient aidé des mécaniciens ukrainiens à maintenir les armes de l’OTAN en bon état de fonctionnement. Au total, 14 chats cryptés ont été exploités par des soldats américains dans une base secrète en Pologne près de la frontière ukrainienne pour soutenir les mécaniciens ukrainiens.

Ce n’est pas la phrase que les armes sont utilisées en Ukraine « bien au-delà de la charge prévue ». L’équipement militaire conçu pour mener des guerres coloniales contre des adversaires nettement plus faibles n’a qu’une utilité limitée si l’adversaire possède également de l’artillerie. Nous nous souvenons des plaintes selon lesquelles les obusiers automoteurs allemands ne pouvaient tirer que 100 coups par jour, et des plaintes américaines selon lesquelles les javelots étaient épuisés beaucoup plus rapidement qu’ils ne pouvaient être produits.

Et encore une fois, cette phrase est là davantage pour tromper l’auditoire – la logistique de réparation fait toujours partie de la planification militaire. « Après sept mois de guerre, les États-Unis et les nations occidentales alliées, qui fournissent des armes et d’autres formes de soutien à l’Ukraine, ont découvert qu’il ne suffisait pas de donner des armes à Kyiv. Ils doivent également fournir des pièces de rechange et avoir accès à des experts qui peuvent aider les Ukrainiens à réparer des équipements ou à produire des pièces près des lignes de front. »

Non, cette phrase est juste pour la distraction. « Lorsque la guerre a commencé, les spécialistes ukrainiens de la réparation et de l’entretien ont reçu une formation accélérée de la part des alliés occidentaux et transmettent maintenant ces connaissances à leurs pairs », a ajouté Reznikov [ministre ukrainien de la Défense]. »

Vient maintenant le point intéressant : ces discussions auraient commencé officieusement lorsque les neuf premiers mécaniciens formés sont revenus en Ukraine et ont posé des questions à leurs entraîneurs. En juin, ces chats seraient devenus une installation officielle.

Juste pour clarifier le calendrier, la décision allemande de fournir des lanceurs de missiles HIMARS à l’Ukraine a été prise le 1er juin. L’annonce américaine en ce sens est intervenue un jour plus tôt, le 31 mai. Si la formation des mécaniciens appropriés n’avait commencé qu’au moment où les livraisons ont été décidées, ils ne seraient pas de retour aujourd’hui. Un mécanicien doit connaître l’appareil jusqu’à la dernière vis. Absolument s’il est censé pouvoir improviser, comme le prétend aussi l’article.

Il y avait un tel point – il s’agissait du logiciel pour ces HIMARS. Il a été affirmé qu’après la livraison, les différents systèmes HIMARS de différents pays fournisseurs avaient été unifiés en deux semaines par les grands informaticiens ukrainiens. Une déclaration qui suscite de sérieux doutes.

En fait, tant l’adaptation du logiciel que la formation des mécaniciens correspondants ont dû commencer avant que les parlements effectivement responsables ne prennent la décision d’envoyer ces armes. La bureaucratie militaire est lente. Si l’armée américaine a mis en place ces chats en juin, ils doivent avoir été opérationnels pendant au moins deux mois supplémentaires auparavant. Ensuite, on parle des mécaniciens ukrainiens qui sont revenus en avril. Combien de temps faut-il pour former un tel mécanicien pour un système d’arme plus compliqué ? Certainement plus long qu’il n’en faut pour apprendre à faire fonctionner un tel système d’arme. Trois mois? Ensuite, nous serions fin janvier comme début de la formation. L’opération militaire russe n’avait même pas commencé à ce moment-là. Six mois?

Incidemment, toutes les armes occidentales auraient été livrées sans les manuels associés, « en partie pour protéger les informations du fabricant ». Un autre point qui rallongerait considérablement la formation.

Donc soit la livraison d’armes occidentales suit un programme qui a été établi avant les premiers combats, et la formation a déjà commencé sur les armes dont la livraison n’a été décidée que des mois plus tard par les parlements (ce qui serait un énorme scandale politique si les démocraties occidentales fonctionnent encore), ou toute l’histoire des chats et de la mécanique ukrainienne est un mensonge, ce qui serait aussi un scandale car cela servirait alors à masquer le fait que du personnel occidental direct est utilisé.

Soit dit en passant, l’histoire de la grande équipe informatique ukrainienne est d’ailleurs démentie. « Au cours d’une récente tâche de tir, l’ordinateur du système d’armes avancé a affiché un message d’erreur que les Ukrainiens n’ont pas pu résoudre. Le lieutenant de l’armée a organisé une conversation vidéo avec un instructeur américain, qui a ensuite utilisé Google Translate pour renvoyer des instructions en ukrainien. »

Si ces incroyables programmeurs ukrainiens avaient réellement existé, on aurait pu leur poser la question. Il n’existait probablement pas vraiment.

Cependant, cela signifie que tous les débats, y compris ceux du Bundestag, sur la livraison d’armes lourdes étaient du pur théâtre, car ces livraisons – par qui que ce soit – étaient planifiées depuis longtemps et les parlements n’ont servi qu’à somnoler l’exécution d’un plan d’escalade, ses préparatifs remontent à bien plus loin. Ce à quoi nous assistons n’est pas une escalade dirigée par la Russie. C’est une escalade de l’Occident qui a commencé avant le 24 février. Heureusement que le Wall Street Journal est si bavard.

