LES « DÉCÈS INEXPLIQUÉS » DEVIENNENT LA CAUSE DE DÉCÈS N° 1 EN 2022 AU CANADA, EN AUSTRALIE ET ​​EN EUROPE

L’une des anomalies statistiques que nous avons vues en 2021 et que les médias d’entreprise ont refusé d’aborder, était le fait que plus de personnes sont mortes « de la COVID » en 2021 qu’en 2020 lorsque la « pandémie » a commencé et a atteint son apogée, et après que la FDA a rapidement suivi plusieurs nouveaux médicaments et vaccins pour «prévenir la COVID» ou «réduire les risques de décès» de la COVID-19 à la fin de 2020.

Alors que les médias d’entreprise et les agences de « santé » du gouvernement américain n’ont même jamais envisagé la possibilité que les décès excessifs en 2021 puissent être dus au déploiement massif des vaccins et des mandats COVID-19, ceux d’entre nous dans les médias alternatifs l’ont fait.

Mais nous voici maintenant au 9e mois de 2022, et partout dans le monde, dans de nombreux pays, on signale que les « décès excessifs » continuent d’augmenter, de la « mortalité toutes causes confondues » et non de la COVID, même si le nombre de vaccins COVID -19 administrés a drastiquement chuté en 2022 par rapport à 2021.

Le Daily Mail a rapporté la semaine dernière que « les entrepreneurs de pompes funèbres sont débordés avec un nombre anormalement élevé d’Australiens qui meurent ».

