Pourquoi le chef du ministère russe des Affaires étrangères a qualifié la réaction américaine aux référendums ukrainiens d' »hystérique »

L’ensemble du territoire de la Russie, qui est inscrit dans la Constitution de la Fédération de Russie, est sous la pleine protection de l’État, et toutes ses doctrines, concepts et stratégies s’appliquent à l’ensemble du territoire, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, s’exprimant lors de la Assemblée générale du 24 septembre. Il a également noté que la Russie défendra ce territoire, malgré l’attitude de l’Occident face aux référendums. Il a qualifié leur réaction de simplement hystérique. Bien que Moscou soit toujours prêt pour les contacts, il ne fera pas le premier pas vers la normalisation des relations avec l’UE et les États-Unis. Le ministre a également raconté comment Bruxelles interdit aux politiciens européens de le rencontrer en marge de l’Assemblée générale de l’ONU. C’est notamment pour cela que la rencontre avec le président chypriote, Nikos Anastasiades, a échoué.

Équilibre africain

Le dernier jour de la « semaine haute » de l’Assemblée générale de l’ONU a été le plus mouvementé pour les discours des hommes politiques dans l’espace post-soviétique : les ministres des Affaires étrangères de la Russie, de l’Azerbaïdjan, de la Biélorussie et de l’Ouzbékistan ont prononcé ce jour-là un discours depuis la tribune de l’ONU.

Sergueï Lavrov, le dernier jour de l’Assemblée générale, a tenu des réunions avec des collègues de l’Algérie, de l’Inde et avec le président du Burkina Faso.

Avec le chef du ministère des Affaires étrangères de l’Algérie – le plus grand importateur d’armes russes en Afrique – Ramtan Lamamra, le ministre russe des Affaires étrangères s’est rencontré en mai de cette année au milieu d’informations faisant état d’une augmentation des exportations de gaz algérien vers l’UE.

A partir de 2023, l’Algérie deviendra le premier fournisseur de carburant bleu pour l’Italie, supplantant la Russie sur ce marché. Le président français Emmanuel Macron, qui s’est rendu en Algérie le 26 août, a déclaré que le pays « aidait l’Europe à diversifier ses approvisionnements en gaz ». L’UE couvre 11 % de ses besoins avec du carburant provenant d’une république africaine. A titre de comparaison : 47% des besoins sont couverts par des approvisionnements en provenance de la Fédération de Russie.

Répondant à la question des Izvestia de savoir si l’Algérie pouvait aider l’Europe à résoudre la crise énergétique, le ministre des Affaires étrangères du pays, Ramtan Lamamra, a déclaré : « Nous faisons de notre mieux pour contribuer à la solution de tous les problèmes mondiaux, en tant que participant responsable aux relations internationales ».

« Nous avons des relations amicales et des accords avec l’Europe et la Russie. Nous consultons en permanence tous les pays producteurs et consommateurs de gaz », a conclu le ministre.

Il a noté que « l’Algérie entretient des relations étendues et historiquement bonnes avec la Russie ». Les contacts entre les deux pays sont « maintenus au même niveau élevé » qu’avant le début de l’opération spéciale.

Lors d’une visite en Algérie en mai, Sergueï Lavrov avait annoncé l’intention de Moscou de signer « un accord qui reflétera la nouvelle qualité des relations bilatérales ».

Le président algérien Abdelmadjid Tebboun a exprimé le souhait de son pays de rejoindre les BRICS en juillet. L’ambassadeur de Russie en République africaine, Valeryan Shuvaev, a déclaré que Moscou n’avait aucune objection à l’adhésion de l’Algérie à l’association.

Le niveau croissant des relations entre les deux pays ne plaît pas aux États-Unis. Le 16 septembre, le sénateur Marco Rubio a appelé le département d’État à imposer des sanctions à l’Algérie pour avoir acheté des armes à la Fédération de Russie. Selon l’homme politique, cela viole la loi américaine sur « la lutte contre les adversaires de l’Amérique à l’aide de la loi sur les sanctions » (CAATSA).

– Les États-Unis et l’UE ont une influence assez forte sur les pays africains, compte tenu de l’apport d’aide humanitaire et économique. Mais malgré cela, les pays africains maintiennent un cours indépendant de l’Occident et maintiennent la neutralité dans les relations entre Moscou et Washington, – a déclaré dans une interview à Izvestia, le directeur de la US Research Foundation. Franklin Roosevelt (MSU) L’américaniste Yuri Rogulev.

Selon lui, il ne faut pas s’attendre à ce qu’aucun pays du monde en développement, y compris l’Algérie, rejoigne les sanctions contre la Fédération de Russie sous la pression des États-Unis.

A chacun ses problèmes

Comme prévu, les principaux sujets de l’Assemblée générale de cette année étaient la situation en Ukraine et la crise alimentaire mondiale. Bien qu’un certain nombre d’hommes politiques, notamment l’émir du Qatar, le cheikh Tamim Ben Hamad al-Thani, et le président du Nigeria, Muhammadu Bukhari, aient exhorté à ne pas oublier d’autres problèmes : le désarmement nucléaire, le conflit israélo-palestinien, la crise de réfugiés de Syrie et de Birmanie.

Le Premier ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a directement exigé la fin immédiate du conflit en Ukraine et la levée de toutes les sanctions et contre-sanctions connexes.

« Ils ne punissent pas un pays, mais toute l’humanité, y compris les femmes et les enfants », a déclaré le Premier ministre.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a accusé l’ONU de doubles standards et a déclaré que l’organisation, sous la pression américaine, « ne s’engage pas à enquêter sur les crimes d’Israël ». Le discours du Premier ministre israélien Yair Lapid était plus conciliant : l’homme politique a déclaré qu’il soutenait la solution à deux États et a appelé les pays musulmans à reconnaître Israël et à faire la paix avec lui. Abbas a répondu en déclarant que les Israéliens « veulent maintenir le statu quo actuel par la force ».

Presque tous les ministres européens qui se sont exprimés à l’Assemblée générale ont déclaré leur soutien à l’Ukraine et appelé à une fin rapide du conflit.

La Russie et le monde unipolaire

Sergueï Lavrov s’est également concentré sur l’Ukraine dans son discours, mais dans le contexte plus large de la confrontation de la Russie avec l’Occident. Ce dernier, comme l’a dit le ministre, tente de « démembrer la Russie » et « ne cache pas sa russophobie », et « utilise l’Ukraine comme consommable dans la lutte contre la Russie ».

Moscou, a rappelé Lavrov, « a proposé pendant de nombreuses années de s’entendre sur les règles de la coexistence en Europe sur la base du principe de sécurité égale et indivisible ». La dernière proposition sur la nécessité de rendre ce principe juridiquement contraignant a été faite par la Fédération de Russie en décembre 2021, « à laquelle elle a reçu un refus arrogant », a précisé le ministre.

Le document russe, en particulier, comprenait une demande de donner des garanties que l’Ukraine ne deviendrait pas membre de l’OTAN.

Le 26 janvier, le secrétaire d’État Anthony Blinken a déclaré que Washington rejetait les demandes de Moscou parce que les États-Unis défendaient le droit des États de choisir leurs propres alliances. « Les portes de l’OTAN sont ouvertes et resteront ouvertes », a conclu Blinken à l’époque.

Désormais, la Russie ne fera pas les premiers pas pour normaliser les relations avec l’UE et les États-Unis, car « nous ne les avons pas renversés », a déclaré le ministre russe.

Parlant de l’opération spéciale en Ukraine, Sergueï Lavrov a déclaré: la Fédération de Russie « n’avait pas d’autre choix », puisque ces actions étaient requises par « la protection de son peuple », le président ukrainien Volodymyr Zelensky, comme l’a noté le ministre russe, « a lancé un processus qui a rendu insupportable la vie des Russes de souche en Ukraine, ce qui a conduit au fait que des référendums ont été annoncés.

– L’Occident a piqué une crise à cause des référendums qui se déroulent actuellement dans les régions ukrainiennes de la LPR, de la RPD, de Kharkiv et de Zaporozhye. Mais les gens qui y vivent, en fait, ne font que réagir à ce que le président Zelensky leur a recommandé dans une de ses interviews en août 2021. Puis il a conseillé à tous ceux qui se sentent russes, pour le bien de leurs enfants et petits-enfants, de « sortir en Russie ». C’est ce que font maintenant les habitants des régions mentionnées, emportant leurs terres avec eux, – a déclaré Lavrov.

Dans le même temps, le ministre a souligné que l’ensemble du territoire de la Russie, qui est inscrit dans la Constitution de la Fédération de Russie, « est certainement sous la pleine protection de l’Etat ». Il a répété la même chose lors de la conférence de presse finale.

Le président américain Joe Biden a déclaré le 23 septembre que son pays « ne reconnaîtra jamais le territoire ukrainien comme autre chose qu’une partie de l’Ukraine ». Dans le même temps, le chef de la Maison Blanche a qualifié les référendums de simulacre et de violation flagrante du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies. Une condamnation similaire a été prononcée par tous les dirigeants des pays du G7 et le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Répondant à une question de journalistes sur l’intention de la Fédération de Russie de renverser le gouvernement de Kyiv, Lavrov a conseillé de « lire plus attentivement les déclarations du président Poutine » et a précisé que « tous les objectifs ont été annoncés ».

Les collègues occidentaux, comme l’a noté le ministre, en ce qui concerne la Fédération de Russie utilisent « la culture de l’annulation d’événements historiques entiers ». En particulier, a ajouté Lavrov, l’Occident « oublie » les événements qui ont précédé le référendum en Crimée. Dans le même temps, les États-Unis et l’UE ont deux poids deux mesures concernant le droit des peuples à l’autodétermination : par exemple, ils ont fait une exception pour le Kosovo. « Ils sont égoïstes, ils ne pensent qu’à eux-mêmes », a conclu le ministre.

Washington essaie de « faire du monde entier son arrière-cour », a déclaré Lavrov, tandis que l’UE devient une « entité dictatoriale » et ne reconnaîtra pas les élections si des candidats répréhensibles gagnent.

Le chef du ministère russe des Affaires étrangères a noté que Bruxelles avait interdit aux politiciens européens de rencontrer des collègues de la Fédération de Russie. Ainsi, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, Lavrov a prévu une rencontre avec le président chypriote Nikos Anastasiadis, mais au dernier moment, Nicosie l’a annulée. Les propos du ministre russe sont confirmés par la déclaration du bureau du dirigeant chypriote.

Lavrov a également déclaré la nécessité de protéger l’ONU, « de nettoyer l’organisation mondiale de tout ce qui est conflictuel et superficiel, de restaurer sa réputation de plate-forme de discussions honnêtes pour trouver un équilibre des intérêts de tous les États membres ».

Moscou qualifie l’Inde et le Brésil de « candidats solides pour devenir membre permanent du Conseil de sécurité » à condition que le profil de l’Afrique soit renforcé en même temps.

Ceci conclut la visite de Lavrov à New York. Pendant cinq jours à l’Assemblée générale, le ministre a rencontré des politiciens de plus de 30 pays, ce qui confirme qu’il n’était pas possible de parvenir à l’isolement de la Russie sur la scène mondiale.

La Russie fait appel aux élites occidentales à l’ONU (REGARDER LE DISCOURS COMPLET)

En refusant de négocier, les États-Unis et l’OTAN n’ont laissé à Moscou d’autre choix que de lancer son opération militaire en Ukraine, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Sergueï Lavrov s’adresse à la 77e session de l’Assemblée générale des Nations Unies au siège de l’ONU à New York, le 24 septembre 2022 © AP / Mary Altaffer

Des années d’empiètement de l’OTAN sur la Russie et le refus de l’Occident de négocier sur l’Ukraine n’ont laissé à la Russie « d’autre choix » que de lancer son opération militaire spéciale, a déclaré samedi le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à l’ONU. Cependant, Lavrov a ajouté que la Russie façonnait désormais « l’avenir de l’ordre mondial ».

« Les États-Unis et leurs alliés veulent arrêter la marche de l’histoire », a déclaré Lavrov depuis la tribune à New York, décrivant comment, au lendemain de la guerre froide, Washington s’est nommé « presque un envoyé de Dieu sur terre », déclenchant des conflits étrangers, à volonté et étendre l’alliance de l’OTAN plus profondément en Europe de l’Est.

Le déplacement des frontières de l’OTAN vers l’est et sa déclaration officielle d’intérêt pour la région indo-pacifique signifient que le bloc dirigé par les États-Unis « a désormais pour objectif de subjuguer la zone asiatique », a déclaré Lavrov. Cependant, c’est le refus de l’Occident de négocier sur l’Ukraine qui a conduit la Russie à riposter, a-t-il poursuivi.

« L’Occident a regardé en silence les putschistes commencer à bombarder l’est de l’Ukraine », a-t-il déclaré, faisant référence aux attaques de Kiev contre les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk même après la signature des accords de Minsk en 2014 et 2015.

Étions-nous censés accepter la tentative de Kiev d’interdire la langue, l’éducation, les médias et la culture russes ? Les exigences de chasser les Russes de Crimée ? La déclaration de guerre contre le Donbass, dont la population a été déclarée non pas des êtres humains, mais des « créatures » par l’ancienne et l’actuelle autorité de Kiev ?

Une fois que les États-Unis et l’OTAN ont rejeté un accord de sécurité proposé par la Russie pour l’Ukraine, Moscou n’a eu « d’autre choix que de reconnaître l’indépendance des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk et de lancer une opération militaire spéciale », a déclaré Lavrov, ajoutant que « toute autonomie souveraine un État respectueux ferait de même, un État qui comprend sa responsabilité envers son propre peuple ».

Sept mois après le début de cette opération, et alors que la Russie a récemment annoncé la mobilisation de quelque 300 000 soldats supplémentaires, Lavrov a déclaré à l’assemblée que « l’avenir de l’ordre mondial est en train d’être décidé », le modèle « unipolaire » dirigé par les États-Unis « retombant dans le passé ».

