Explication des rumeurs d’arrestation de Xi et d’un coup d’État chinois

Samedi, une grande conférence sur la défense nationale et la réforme militaire s’est tenue à Pékin, et il a été signalé que près de 10 000 vols avaient été annulés, ce qui a alimenté les rumeurs d’arrestation de Xi et d’un éventuel coup d’État chinois.

Au cours des dernières 48 heures, le moulin à rumeurs chinois est devenu incontrôlable. Pour ceux qui ne sont pas au courant des rumeurs, Xi aurait été évincé lors d’un coup d’État avant le Congrès du Parti en octobre.

Les véhicules militaires #PLA se dirigent vers #Pékin le 22 septembre. Partant du comté de Huanlai près de Pékin et se terminant dans la ville de Zhangjiakou, province du Hebei, procession entière jusqu’à 80 KM. Pendant ce temps, la rumeur veut que #XiJinping ait été arrêté après que les seniors du #PCC l’aient démis de ses fonctions de chef de l’APL pic.twitter.com/hODcknQMhE

– Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferzeng97) 23 septembre 2022

Sur Twitter, l’un des sujets les plus en vogue au 24 septembre était Xi Jinping. Plus de 42 000 fois son nom a été hashtaggé et 9 300 fois le mot « Coup d’État en Chine » a été utilisé sur la plateforme.

« Nouvelle rumeur à vérifier : Xi jinping [sic] est-il assigné à résidence à Pékin ? a écrit Subramanian Swamy, ancien ministre indien et membre du parlement jusqu’en avril. »

Ces rumeurs ont également fait surface lorsque des ressortissants chinois ont signalé des perturbations de vol prétendument généralisées. Samedi, une grande conférence sur la défense nationale et la réforme militaire s’est tenue à Pékin, et il a été signalé que près de 10 000 vols avaient été annulés.

Xi, qui a rencontré Vladimir Poutine lors d’un sommet régional en Asie centrale et est retourné à Pékin le 16 septembre, était absent de la réunion de Pékin mais a donné l’ordre aux forces armées de se concentrer sur la préparation de la guerre. Wei Fenghe, son général militaire chinois trié sur le volet et actuellement ministre de la Défense du pays, était également absent.

Ce sont les rumeurs, même si la plupart d’entre elles manquent d’informations à l’appui. Voici quelques données réelles de Pékin, gracieuseté de Georg Fahrion, correspondant de Der Spiegel.

Il s’agit de la porte Xinhua, l’entrée principale de l’enceinte de Zhongnanhai, où réside et travaille toute la direction centrale, y compris Xi Jinping.

Les parachutistes d’élite ont pris le contrôle de la porte, astucieusement déguisés en cinq mecs d’âge moyen qui se tiennent toujours là. /2 pic.twitter.com/9GVtkD0FBD

– Georg Fahrion (@schorselysees) 25 septembre 2022

Des rebelles en treillis militaire gardent le siège du State Grid, contrôlant l’approvisionnement en électricité de la capitale. /4 pic.twitter.com/ZDBOHLg1LL

– Georg Fahrion (@schorselysees) 25 septembre 2022

Devant la gare centrale, les résistants des unités de l’armée fidèles à Xi se sont retranchés, gardant ce nœud ferroviaire crucial depuis leurs positions fortifiées avec des sacs de sable. /6 pic.twitter.com/D3DoSvlvXb

– Georg Fahrion (@schorselysees) 25 septembre 2022

Hélas, l’espoir est faible. Des renforts putschistes arrivent dans des véhicules blindés de transport de troupes.

Envoyez-nous vos pensées et vos prières. /fin pic.twitter.com/MQWl1QaeZX

– Georg Fahrion (@schorselysees) 25 septembre 2022

Selon l’analyste chinois Gordon Chang, un coup d’État est peu probable car il n’y a pas encore de preuve concrète de celui-ci.

« Je ne pense pas qu’il y ait eu un coup d’État », a-t-il déclaré à Epoch Times. « Parce que s’il y avait un coup d’État, nous verrions, par exemple, beaucoup de véhicules militaires dans le centre de Pékin. Il n’y a eu aucun rapport à ce sujet. De plus, il y aurait probablement une déclaration de loi martiale qui n’a pas eu lieu.

« Il semble donc qu’il se passe quelque chose, mais nous ne savons pas exactement quoi », a-t-il dit, ajoutant que la seule chose qui puisse dissiper certaines des spéculations est si Xi sort pour parler en public.

Semblable à d’autres écrivains, Zhang Tianliang, l’auteur du livre chinois « La voie de la Chine vers la transition pacifique », a rejeté la théorie de l’arrestation à domicile comme défiant la logique.

Six hauts responsables chinois, dont deux anciens responsables au niveau du cabinet, ont été condamnés à de lourdes peines pour des délits liés à la corruption au cours de la semaine dernière, s’ajoutant à la longue liste de responsables purgés dans le cadre de la campagne anti-corruption de Xi, qu’il a lancée après entrée en fonction fin 2012.

Dans son émission du 22 septembre, Zhang a déclaré que si Xi avait perdu le contrôle de la situation, comment pourrait-il les punir.

Enfin, Bill Bishop de Sinocism fournit quelques informations supplémentaires.

C’est la politique d’élite du CPC, alors ne dites jamais jamais, mais je pense que cette série de rumeurs est BS.

La rumeur a été à l’origine exagérée par un compte avec des antécédents de fausses déclarations, et dans l’amplification frénétique, personne n’a présenté de source ou de preuve crédible, juste beaucoup de vœux pieux.

Aujourd’hui, XINHUA a annoncé la liste complète des délégués pour le 20e Congrès du Parti et la déclaration sur la sélection, également lue dans les nouvelles du soir de CCTV du dimanche, s’ouvre sur la ligne « Sous la forte direction du Comité central du Parti avec le camarade Xi Jinping comme noyau »

Sous la forte direction du Comité central du PCC avec le camarade Xi Jinping en son noyau, l’élection des députés au 20e Congrès national du PCC s’est achevée avec succès. Chaque unité électorale à travers le pays a convoqué un congrès du parti ou une réunion des représentants du parti et a élu 2 296 délégués au 20e congrès du parti.

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,党的二十大代表选举工作已经顺利完成。全国各选举单位分别召开党代表大会或党代表会议,选举产生了2296名出席党的二十大代表。

Et Xi est bien sûr l’un des délégués :

Des annulations massives d’avions ont également été mentionnées dans la rumeur comme un signe que quelque chose n’allait pas. Ces affirmations se sont avérées fausses.

Étant donné que Xi ne sera peut-être pas vu pendant un certain temps, cette histoire et peut-être d’autres pourraient se propager à la suite de sa « disparition ».

Cependant, Wang He, un analyste lié à la Chine résidant aux États-Unis, a noté que le départ prolongé de Xi n’était pas sans précédent. Il a conclu que le fait que Xi fasse ou non une apparition publique importe peu. Avant le congrès du Parti, Wang a vu le voyage de Xi à l’étranger comme une preuve de confiance.

Il a observé à propos de Xi : « Sans une assurance absolue, cet homme ne prendra pas de risques facilement. »

