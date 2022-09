FUITE : Des chercheurs israéliens discutent des effets secondaires du Big Rx VVV

FUITE : Des chercheurs israéliens discutent des effets secondaires du vaccin Pfizer

Avertissement des conséquences « médico-légales »

NOUVELLES BECKER

Le ministère israélien de la Santé a chargé des chercheurs d’enquêter sur le « vaccin » Covid-19 de Pfizer pour les effets indésirables en décembre 2021, un an après le déploiement des injections à ARNm, mais la recherche a été arrêtée après la fuite d’une vidéo avec le chercheur principal discutant des ‘conséquences médico-légales de la publication des résultats de la recherche.

Malgré un black-out médiatique quasi total sur le scandale, il s’agit d’une histoire vraie qui a été commentée par des chercheurs médicaux hautement qualifiés, tels que le Dr Harvey Risch, professeur émérite d’épidémiologie à Yale. Le Dr Yaffa Shir-Raz, le chercheur médical qui a annoncé la nouvelle, a rejoint Neil Oliver de GB News pour discuter du rapport alarmant.

« Israël ayant trouvé des preuves d’effets secondaires indésirables graves et durables causés par le vaccin Pfizer, un enregistrement vidéo divulgué d’une réunion entre les chercheurs et le ministère israélien de la Santé a été clairement mis en évidence », a déclaré Oliver. « Les chercheurs s’inquiètent de leurs propres découvertes, mais contrairement aux opinions du chercheur, le rapport officiel du ministère de la Santé a déclaré que les effets secondaires étaient de courte durée et légers, surtout, malgré le désir du chercheur de poursuivre son travail pour en savoir plus. , leur enquête a été annulée par le gouvernement.«

Le Dr Shir-Raz a dit à Oliver que le gouvernement israélien ne contesterait pas son rapport et a répondu à ses questions par le silence. Elle lui a ensuite dit ce qu’elle avait découvert avec son enquête.

« Ce qu’ils ont découvert, c’est que chaque, en fait, chaque aspect de cette étude contredisait ce qu’on nous avait dit sur les effets secondaires de ce vaccin », a-t-elle déclaré. « On nous a dit qu’il s’agissait principalement d’effets secondaires locaux et qu’ils étaient bénins. Et que même dans, même dans certains cas, il y a des effets secondaires graves et ceux-ci sont à court terme et disparaissent en quelques jours. Donc tout d’abord, ce qu’il y a, ce que l’équipe de recherche a trouvé, c’était de nouveaux signaux, de nouveaux effets secondaires qui n’étaient pas répertoriés par Pfizer et qui n’étaient pas locaux, pas bénins, en fait ils comprenaient des effets secondaires neurologiques ou des effets secondaires musculaires et des symptômes digestifs qui étaient nouveaux. »

« Ils n’étaient pas répertoriés par Pfizer, ni répertoriés dans Pfizers dans la notice du médecin », a ajouté le Dr Shir-Raz. « Deuxièmement, ils ont découvert que les effets secondaires n’étaient pas à court terme, mais qu’ils étaient en fait souvent à long terme. C’étaient des événements à long terme qui duraient des semaines, des mois et parfois un an ou même plus. Et dans certains cas, ils étaient en cours, de sorte que les effets secondaires duraient encore une fois l’étude terminée.

« Ils ont tous également trouvé un phénomène qu’ils ont appelé « re-challenge »… et de nombreux cas de re-challenge, qui est une récurrence ou même une aggravation d’un effet secondaire suite à des doses répétées du vaccin », a poursuivi le Dr Shir-Raz.

« Cela signifie que lorsque vous recevez une autre dose, les effets secondaires réapparaissent ou s’aggravent même », a-t-elle déclaré. « Donc, soit les effets secondaires étaient à long terme, soit lorsqu’ils se sont déjà arrêtés, ils sont revenus après des doses répétées. Donc, en fait, les chercheurs étaient tellement inquiets de ces effets secondaires, de ces découvertes, que leurs conclusions étaient que ces découvertes, tout d’abord, ils disaient avoir établi une causalité, des relations causales entre le vaccin et les effets secondaires, en particulier ce phénomène de re défi.

« Le professeur Berkowitz, le chercheur en chef, souligne explicitement que ce phénomène, le re-défi, augmente les chances, les chances de causalité de possible à définitive », note le Dr Shir-Raz. « Et même plus que cela, préviennent-ils explicitement, les chercheurs préviennent explicitement le ministère de la Santé, qu’ils doivent penser médico-légal. Ils doivent réfléchir attentivement à la manière de présenter cette découverte au public car ils contredisent ce qu’ils ont dit, car le ministre de la santé, et pas seulement en Israël, affirme continuellement que les effets secondaires graves sont rares, à court terme et transitoires, et dit les gens, a dit aux gens d’aller se faire vacciner.

Après que le Dr Shir-Raz ait cassé la vidéo divulguée des découvertes de l’équipe de recherche médicale, le ministère israélien de la Santé a rapidement arrêté la recherche. Vous trouverez ci-dessous la vidéo en question, ainsi que des extraits du rapport de Shir-Raz.

« Le ministère de la Santé israélien n’avait pas de système de notification des événements indésirables pour toute l’année 2021 », souligne le Dr Shir-Raz. «Ils ont chargé une équipe de recherche d’analyser les rapports d’un nouveau système mis en œuvre en décembre 2021. Une vidéo divulguée révèle qu’en juin, les chercheurs ont présenté des conclusions sérieuses au ministère de la Santé, qui indiquaient des effets à long terme, dont certains non répertoriés par Pfizer, et une relation de cause à effet – le ministère a donc publié un rapport manipulateur et a déclaré au public qu’aucun nouveau signal n’avait été trouvé.

« Ici, il va falloir vraiment penser médico-légal. Pourquoi médico-légal ? Parce que pour pas mal d’effets indésirables on s’est dit : « OK, ça existe, et il y a un rapport, mais faites-vous quand même vacciner ». Je veux dire, nous devons réfléchir à la manière de l’écrire et de la présenter correctement. Donc cela ne donnera pas lieu à des poursuites plus tard : « Attendez, attendez, attendez, vous avez dit que tout passera et que vous pourrez vous faire vacciner. Et maintenant, regardez ce qui m’est arrivé. Le phénomène continue ».

« L’orateur est le professeur Mati Berkowitz, spécialiste en pédiatrie, chef de l’unité de pharmacologie clinique et de toxicologie au Shamir Medical Center, et chef de l’équipe de recherche nommée par le ministère israélien de la Santé (IMOH) pour examiner la sécurité du COVID-19 vaccin », déclare le Dr Shir-Raz. « Cette étude cruciale était basée sur un nouveau système de notification des événements indésirables que le ministère de la Santé a lancé en décembre 2021 – 12 mois APRÈS le déploiement des vaccins au public, car le système mis en place en décembre 2020, comme ils l’admettent maintenant officiellement, était dysfonctionnel et n’a pas permettre une analyse des données.

« Lors d’une réunion Zoom interne début juin, dont l’enregistrement a été divulgué à la presse, le professeur Berkowitz a averti les hauts responsables du ministère de la Santé qu’ils devraient réfléchir attentivement à la manière de présenter les conclusions de son étude au public, sinon ils pourraient être poursuivis, car ils contredisent complètement les affirmations du ministère de la Santé selon lesquelles les effets secondaires graves sont rares, à court terme et transitoires », a-t-elle poursuivi. « Après avoir analysé les rapports reçus sur une période de 6 mois, l’équipe de recherche a constaté que de nombreux effets secondaires graves étaient en fait à long terme, y compris ceux non répertoriés par Pfizer, et ont établi des relations de causalité avec le vaccin. »

« Pourtant, au lieu de publier les conclusions de manière transparente pour le public, le ministère de la Santé a retenu les conclusions pendant près de deux mois, et lorsqu’il a finalement publié un document officiel, il a déformé et manipulé les conclusions, minimisant l’étendue des rapports et déclarant qu’aucun nouvel événement indésirable («signal») n’a été trouvé et que les événements détectés n’étaient pas nécessairement causés par le vaccin, même si les chercheurs eux-mêmes ont dit exactement le contraire.

C’est une preuve plus alarmante que les autorités médicales du monde entier ont perpétué une fraude massive sur le public en faisant de fausses déclarations ou en faisant des affirmations qui n’étaient pas suffisamment étayées par des preuves scientifiques.

De plus, les découvertes d’effets secondaires graves qui ont été découvertes par les chercheurs israéliens et qui ont été supprimées par le ministère israélien de la Santé ont été ouvertement corroborées par des recherches scientifiques évaluées par des pairs.

L’étude historique a fourni des données concrètes sur le « risque excédentaire » d’effets secondaires indésirables des vaccins à ARNm Pfizer-BioNTech et Moderna dans un « essai clinique randomisé » indépendant. Les résultats de l’étude scientifique acceptée ont étayé les inquiétudes que de nombreux patients avaient au sujet des vaccins à ARNm.

« Dans l’essai Moderna, le risque excédentaire d’AESI graves (15,1 pour 10 000 participants) était supérieur à la réduction du risque d’hospitalisation pour COVID-19 par rapport au groupe placebo (6,4 pour 10 000 participants) », a révélé l’étude.

« Dans l’essai Pfizer, l’excès de risque d’AESI graves (10,1 pour 10 000) était supérieur à la réduction du risque d’hospitalisation pour COVID-19 par rapport au groupe placebo (2,3 pour 10 000 participants) », a ajouté l’étude.

L’étude a été publiée sur ScienceDirect le 31 août 2022. Les auteurs comprennent des chercheurs de l’Université de Stanford, de l’Université du Maryland et de l’UCLA.

Des chercheurs internationaux ont également découvert en juin que les principaux vaccins Covid-19 présentent un risque accru d ‘«événements indésirables graves» qui dépasse la «réduction du risque d’hospitalisation pour Covid-19».

Les chercheurs scientifiques venaient de l’Université de Stanford, de l’UCLA, de la Louisiana State University, de la faculté de pharmacie de l’Université du Maryland, du Navarre Health Service en Espagne et de la Bond University en Australie.

« Les vaccins à ARNm COVID-19 de Pfizer et Moderna étaient associés à un risque accru d’événements indésirables graves d’intérêt particulier, avec une augmentation du risque absolu de 10,1 et 15,1 pour 10 000 vaccinés par rapport aux valeurs initiales du placebo de 17,6 et 42,2 (IC à 95 % -0,4 à 20,6 et -3,6 à 33,8), respectivement », ont découvert les chercheurs. « Combinés, les vaccins à ARNm étaient associés à une augmentation du risque absolu d’événements indésirables graves d’intérêt particulier de 12,5 pour 10 000 (IC à 95 % de 2,1 à 22,9). »

« Le risque excédentaire d’événements indésirables graves d’intérêt particulier a dépassé la réduction du risque d’hospitalisation pour COVID-19 par rapport au groupe placebo dans les essais Pfizer et Moderna (2,3 et 6,4 pour 10 000 participants, respectivement) », ajoutent les auteurs.

Ainsi, nous avons des recherches scientifiques convaincantes qui s’accumulent qui démontrent que les milliards de injections d’ARNm transmises au public par les gouvernements et les grandes sociétés pharmaceutiques ont eu de graves effets secondaires qui ont été ignorés. Ces résultats exigent des enquêtes formelles avec des conséquences réelles pour les responsables de la santé qui ont sciemment et volontairement perpétué la fraude sur le public. Après tout, de nombreux gouvernements ont protégé ces sociétés pharmaceutiques de toute responsabilité légale, et la raison en est de plus en plus claire : parce qu’ils savaient qu’ils n’étaient pas suffisamment testés et qu’ils pouvaient potentiellement provoquer des effets secondaires graves.

(TLB) a publié cet article de Becker News tel qu'écrit et compilé par Kyle Becker

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Liberty Beacon