La guerre de la Big Tech contre la liberté

Le film de 1998 Enemy of the State avec Gene Hackman et Will Smith ressemblait à de la fiction à l’époque. Pourquoi je n’ai pas considéré ce film – qui tient toujours dans presque tous les détails – comme un avertissement, je ne le sais pas. Cela lève le rideau sur les relations de travail étroites entre les agences de sécurité nationale et l’industrie des communications – espionnage, censure, chantage et pire encore. Aujourd’hui, cela ne semble pas seulement un avertissement mais une description de la réalité.

Il n’y a plus aucun doute sur la relation symbiotique entre Big Tech – l’industrie des communications numériques en particulier – et le gouvernement. La seule question dont nous devons débattre est de savoir lequel des deux secteurs est le plus décisif dans la perte de la vie privée, de la liberté d’expression et de la liberté en général.

Non seulement cela : j’ai été impliqué dans de nombreux débats au fil des ans, prenant toujours le parti de la technologie par rapport à ceux qui ont mis en garde contre les dangers à venir. J’étais un croyant, un techno-utopiste et je ne voyais pas où cela menait.

Les fermetures ont été le grand choc pour moi, pas seulement pour les politiques incroyablement draconiennes imposées si rapidement au pays. Le choc a été intensifié par la façon dont toutes les entreprises de pointe se sont immédiatement enrôlées dans la guerre contre la liberté d’association. Pourquoi? Une combinaison de l’idéologie de l’industrie, qui est passée en 30 ans d’une philosophie libertaire fondatrice pour devenir une force majeure de la techno-tyrannie, plus l’intérêt personnel de l’industrie (comment mieux promouvoir la consommation des médias numériques que de forcer la moitié de la main-d’œuvre à rester à la maison ?) étaient au travail.

Pour moi personnellement, cela ressemble à une trahison des plus profondes. Il y a seulement 12 ans, je célébrais encore l’aube du Jetsons World et dégoulinais de dédain pour les Luddites parmi nous qui refusaient de s’y mettre, d’acheter et de dépendre de tous les derniers gadgets. Il me paraissait inconcevable à l’époque que des outils aussi merveilleux puissent jamais être récupérés par le pouvoir et utilisés comme moyen de contrôle social et économique. L’idée même d’Internet était de renverser l’ancien ordre d’imposition et de contrôle ! L’Internet était l’anarchie, à mon avis, et avait donc une certaine résistance intrinsèque à toutes les tentatives de le monopoliser.

Et pourtant nous y sommes. Pas plus tard que ce week-end, le New York Times raconte l’histoire terrifiante d’un professionnel de la technologie californien qui, sur demande, a envoyé au cabinet d’un médecin une photo de l’infection de son fils qui nécessitait un état de déshabillage, puis s’est retrouvé sans e-mail, documents et même un numéro de téléphone. Un algorithme a pris la décision. Google n’a pas encore reconnu ses actes répréhensibles. C’est une histoire mais emblématique d’une menace massive qui affecte toutes nos vies.

Les serveurs Amazon sont réservés uniquement aux personnes politiquement conformes, tandis que la censure de Twitter à la demande explicite du CDC/NIH est légion. Facebook et Instagram peuvent saccager quiconque sort de la ligne, et il en va de même pour YouTube. Ces entreprises constituent l’essentiel de tout le trafic Internet. Quant à l’évasion, aucun e-mail vraiment privé ne peut être domicilié aux États-Unis, et notre ancien ami, le smartphone, fonctionne désormais comme l’outil de surveillance citoyenne le plus fiable de l’histoire.

Rétrospectivement, il est plutôt évident que cela se produirait parce que cela s’est produit avec toutes les autres technologies de l’histoire, de l’armement à la fabrication industrielle. Ce qui a commencé comme un outil de libération de masse et d’autonomisation des citoyens finit par être nationalisé par l’État travaillant avec les entreprises les plus grandes et les plus politiquement connectées. La Première Guerre mondiale a été la meilleure illustration d’un tel outrage au XXe siècle : les fabricants de munitions en ont été les seuls véritables vainqueurs, tandis que l’État s’est doté de nouveaux pouvoirs qu’il n’a jamais vraiment lâchés.

Il est difficile d’apprécier à quel point la « Grande Guerre » a été un choc pour toute une génération d’intellectuels libéraux. Mon mentor Murray Rothbard a écrit une réflexion extrêmement réfléchie sur le libéralisme naïf des passionnés de techno de l’époque victorienne, vers 1880-1910. C’est une génération qui voit progresser l’émancipation sur tous les fronts : la fin de l’esclavage, l’essor d’une bourgeoisie, l’effritement des anciennes aristocraties du pouvoir, les nouvelles technologies. Tout cela a permis la production massive d’acier, des villes s’élevant vers les cieux, l’électricité et l’éclairage partout, le vol et d’innombrables améliorations des consommateurs, de la plomberie et du chauffage intérieurs à la disponibilité massive de nourriture qui ont permis d’énormes changements démographiques.

En lisant les grands de cette période, leur optimisme quant à l’avenir était palpable. L’un de mes écrivains préférés, Mark Twain, était d’un tel point de vue. Son indignation morale envers la guerre hispano-américaine, les vestiges de querelles familiales dans le Sud et les préjugés de classe réactionnaires étaient partout dans ses écrits, toujours avec un sentiment de désapprobation profonde que ces signes de pensée et de comportement revanchards étaient sûrement à une génération de l’expiration complète. Il partageait la naïveté de l’époque. Il n’aurait tout simplement pas pu imaginer le carnage de la guerre totale à venir qui a fait ressembler la guerre hispano-américaine à un exercice d’entraînement. La même vision de l’avenir était celle d’Oscar Wilde, William Graham Sumner, William Gladstone, Auberon Herbert, Lord Acton, Hillaire Belloc, Herbert Spencer et tous les autres.

Le point de vue de Rothbard était que leur optimisme excessif, leur sens intuitif de l’inévitabilité de la victoire de la liberté et de la démocratie, et leur naïveté globale envers les utilisations de la technologie ont en fait contribué au déclin et à la chute de ce qu’ils considéraient comme la civilisation. Leur confiance dans le bel avenir – et leur sous-estimation de la malveillance des États et de la docilité du public – ont créé un état d’esprit moins poussé à travailler pour la vérité qu’il ne l’aurait été autrement. Ils se sont positionnés en observateurs des progrès toujours croissants de la paix et du bien-être. Ce sont les Whigs qui ont implicitement accepté une vision à la hégélienne de leur invincibilité vis-à-vis de leurs causes.

De Herbert Spencer, par exemple, Rothbard a écrit cette critique cinglante :

Spencer a commencé comme un libéral magnifiquement radical, voire pratiquement un pur libertaire. Mais, alors que le virus de la sociologie et du darwinisme social prenait le dessus dans son âme, Spencer abandonna le libertarianisme en tant que mouvement historique dynamique, bien qu’au début sans l’abandonner en théorie pure. En bref, tout en attendant avec impatience un éventuel idéal de pure liberté, Spencer a commencé à voir sa victoire comme inévitable, mais seulement après des millénaires d’évolution graduelle, et ainsi, en fait, Spencer a abandonné le libéralisme en tant que credo combatif et radical ; et confina son libéralisme dans la pratique à une action d’arrière-garde lasse contre le collectivisme croissant de la fin du XIXe siècle. Chose intéressante, le changement fatigué de Spencer «vers la droite» dans la stratégie est rapidement devenu un changement vers la droite en théorie également; de sorte que Spencer a abandonné la liberté pure même en théorie.

Rothbard était si sensible à ce problème en raison des moments étranges au cours desquels sa vision idéologique a pris forme. Il a vécu sa propre lutte en acceptant la manière dont la brutalité de la politique en temps réel empoisonne la pureté de l’idéalisme idéologique.

La majeure partie du paradigme rothbardien était achevée au moment où il a terminé son doctorat en économie de l’Université de Columbia. En 1963-1964, il publie son énorme traité d’économie, une reconstruction de l’économie des origines de la Grande Dépression, et rassemble le noyau du binaire qui est devenu son héritage : l’histoire est mieux comprise comme une lutte concurrentielle entre le marché et l’État. L’un de ses meilleurs livres sur l’économie politique – Power and Market – paru des années plus tard a en fait été écrit à cette époque mais n’a pas été publié car l’éditeur l’a trouvé trop controversé.

Implicite dans cette perspective était une présomption générale du mérite universel de la libre entreprise par rapport aux déprédations incessantes de l’État. Cela sonne vrai dans la plupart des domaines de la vie : la petite entreprise comparée aux complots et aux escroqueries de la politique, la productivité et la créativité des entrepreneurs contre les mensonges et les manipulations des armées bureaucratiques, la gravité de l’inflation, de la fiscalité et de la guerre contre les relations commerciales pacifiques de la vie commerciale. Sur la base de cette perspective, il est devenu le principal défenseur du XXe siècle de ce qui est devenu l’anarcho-capitalisme.

Rothbard s’est également distingué au cours de ces années pour ne jamais avoir rejoint la droite en devenant un champion de la guerre froide. Au lieu de cela, il considérait la guerre comme la pire caractéristique de l’étatisme, quelque chose à éviter dans toute société libre. Alors qu’il publiait autrefois dans les pages de la National Review, il s’est ensuite retrouvé victime d’une fatwa de conservateurs haïsseurs de la Russie et épris de bombes et a ainsi commencé à forger sa propre école de pensée qui a pris le nom de libertaire, qui n’avait que a récemment été relancé par des personnes qui préféraient le nom de libéral mais se rendaient compte que ce terme était depuis longtemps approprié par ses ennemis.

Ce qui s’est passé ensuite a remis en question le binaire rothbardien. Il n’avait pas perdu de vue que la principale force motrice au-delà de la construction de l’État de sécurité de la guerre froide était l’entreprise privée elle-même. Et les champions conservateurs de la libre entreprise n’avaient absolument pas réussi à faire la distinction entre les forces du secteur privé qui prospèrent indépendamment de l’État et celles qui non seulement vivent de l’État mais exercent une influence décisive en resserrant davantage le joug de la tyrannie sur la population par la guerre, conscription et monopolisation industrielle générale. Voir son propre binaire défié dans la vie réelle l’a poussé à fonder un projet intellectuel incarné dans sa revue Left and Right, qui a ouvert ses portes en 1965 et s’est poursuivie jusqu’en 1968. Nous trouvons ici quelques-unes des écritures et analyses les plus difficiles de la seconde moitié du XXe siècle.

Le premier numéro présentait ce qui pourrait être son essai le plus puissant sur l’histoire politique : « La gauche, la droite et les perspectives de la liberté ». Cet essai est venu d’une période au cours de laquelle Rothbard s’est réchauffé à gauche simplement parce que ce n’était que de ce côté du spectre politique qu’il a trouvé le scepticisme à l’égard du récit de la guerre froide, l’indignation face à la monopolisation industrielle, le dégoût pour le militarisme réactionnaire et la conscription, l’opposition obstinée aux atteintes aux libertés civiles. et une opposition généralisée au despotisme de l’époque. Ses nouveaux amis à gauche à cette époque étaient très différents de la gauche réveillée / verrouillée d’aujourd’hui, évidemment. Mais avec le temps, Rothbard s’est trop aigri contre eux et leur persistance dans l’ignorance économique et la haine sans nuance du capitalisme en général et pas seulement de la variété des copains.

Ainsi, au fil des décennies, Rothbard était de plus en plus attiré par la compréhension de la classe comme un desiderata précieux de la dynamique politique, les intérêts des grandes entreprises dans une relation main dans la main avec l’État, et le contraste entre les élites et les gens ordinaires comme une heuristique essentielle à empiler sur son ancien binaire État contre marché. Au fur et à mesure qu’il approfondissait cette question, il en vint à adopter bon nombre des tropes politiques que nous associons maintenant au populisme, mais Rothbard n’a jamais non plus été pleinement à l’aise dans cette position. Il rejetait le nationalisme grossier et le populisme, connaissait mieux que quiconque les dangers de la droite et était bien conscient des excès de la démocratie.

Alors que sa théorie est restée intacte, sa vision stratégique pour aller d’ici à là a subi de nombreuses itérations, dont la dernière avant sa mort prématurée en 1995 lui a valu une association avec le mouvement naissant qui a finalement amené Trump au pouvoir, bien qu’il y ait toutes les raisons à croire que Rothbard aurait considéré Trump comme il l’a fait à la fois pour Nixon et Reagan. Il les considérait tous les deux comme des opportunistes qui parlaient d’un bon jeu – mais jamais de manière cohérente – et finissaient par trahir leurs bases avec des discours anti-establishment sans la réalité principale.

Une façon de comprendre ses changements apparents au fil du temps est le simple point par lequel j’ai commencé cette réflexion. Rothbard rêvait d’une société libre, mais il ne s’est jamais contenté de la seule théorie. Comme les grands militants intellectuels qui l’ont influencé (Frank Chodorov, Ludwig von Mises et Ayn Rand), il croyait pouvoir faire la différence à son époque au sein du firmament intellectuel et politique qui lui était donné. Cela l’a conduit à un scepticisme toujours plus grand à l’égard du pouvoir des entreprises et des privilèges de l’élite au pouvoir en général. Au moment de sa mort, il avait parcouru une distance très éloignée des simples binaires de sa jeunesse, ce qu’il devait faire pour leur donner un sens face aux sombres réalités des années 1960 à 1990.

Aurait-il été choqué comme je l’ai été par les apostasies de Big Tech ? Quelque part j’en doute. Il a vu la même chose avec les géants industriels de son temps, et les a combattus de toutes ses forces, une passion qui l’a conduit à changer d’alliances tout cela dans l’intérêt de faire avancer sa cause principale, qui était l’émancipation de la population humaine de la forces d’oppression et de violence tout autour de nous. Rothbard était l’ennemi de l’État. Beaucoup de gens ont même noté les similitudes du personnage de Gene Hackman dans le film.

Les tendances politiques étonnantes de notre époque nous appellent vraiment tous à repenser nos opinions politiques et idéologiques, aussi simples et arrêtées soient-elles. Pour cette raison, Brownstone publie des penseurs de tous bords. Nous sommes tous mécontents à notre manière. Et nous savons maintenant que rien ne sera plus pareil.

Abandonnons-nous? Jamais. Pendant les fermetures et les mandats médicaux, le pouvoir de l’État et de ses alliés corporatifs a vraiment atteint son apothéose et nous a lamentablement mis en défaut. Notre temps crie pour la justice, pour la clarté et pour faire une différence pour nous sauver nous-mêmes et notre civilisation. Nous devrions aborder ce grand projet les yeux grands ouverts et avec des oreilles pour entendre différents points de vue sur la façon dont nous allons d’ici à là.

Jeffrey A. Tucker, fondateur et président du Brownstone Institute, est économiste et auteur. Il a écrit 10 livres, dont Liberty ou Lockdown, et des milliers d’articles dans la presse savante et populaire. Il écrit une chronique quotidienne sur l’économie à The Epoch Times et parle largement sur des sujets d’économie, de technologie, de philosophie sociale et de culture. Cet article a été initialement publié sur le Brownstone Institute.

Nous aurions réécrit le titre de cet article de cette façon au regard des faits: « La guerre de la Big Tech contre la liberté, la science et la vérité ».

