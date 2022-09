L’Arabie saoudite annonce la découverte d’énormes gisements d’or et de cuivre à Médine

L’Arabie saoudite a annoncé la découverte d’énormes gisements d’or et de cuivre à Médine. Les dernières découvertes devraient maintenant attirer des investisseurs nationaux et étrangers, ce qui contribuera par la suite à la croissance de l’économie du Royaume.

Récemment, de nouveaux emplacements pour les réserves de minerai d’or et de cuivre ont été découverts dans la ville sainte de Médine, selon l’Arabie saoudite.

Le Saudi Geological Survey a annoncé sur Twitter que du minerai d’or a été trouvé dans les limites d’Aba al-Raha, dans la région de Médine. Selon des responsables, du minerai de cuivre a également été trouvé à quatre endroits dans la région de Wadi Al-Faraa, dans la région d’Al-Madiq à Médine.

Découvrez les découvertes les plus importantes de la Saudi Geological Survey Authority au cours de l’année 2022 après JC (or et cuivre)

« Avec nos découvertes, nous ouvrons plus de perspectives pour des opportunités d’investissement prometteuses au monde. » pic.twitter.com/TDvYtCba4q

– Service géologique saoudien (@SgsOrgSa) 15 septembre 2022

« Avec nos découvertes, nous ouvrons plus de perspectives d’opportunités d’investissement prometteuses au monde », a écrit la commission géologique du royaume sur les réseaux sociaux.

Selon Al Arabiya, les dernières découvertes devraient maintenant attirer des investisseurs locaux et étrangers, contribuant ainsi au développement de l’économie nationale. Les responsables prévoient que la propriété nouvellement découverte créera 533 millions de dollars d’investissements et 4 000 emplois.

Selon la publication, les nouvelles découvertes représenteront un bond significatif pour l’exploitation minière dans le Royaume et élargiront le potentiel d’options d’investissement lucratives.

Selon le professeur Abdulaziz bin Labon, président de la Saudi Geologists Cooperative Association, l’Arabie saoudite abrite plus de 5 300 gisements de minéraux, dont une variété de roches métalliques et non métalliques, de matériaux de construction, de roches ornementales et de pierres précieuses.

L’exploitation minière est l’une des industries ciblées pour la croissance dans le cadre de l’initiative Vision 2030 du prince héritier Mohammed ben Salmane. Le prince héritier aurait déclaré la priorité du pays pour le domaine de la recherche et du développement en juin, selon Al Arabiya. Des plans visant à apporter 32 milliards de dollars d’investissements à l’industrie minière ont été dévoilés par le ministère de l’Industrie et des Ressources minérales du Royaume en mai.

