Commission électorale centrale de la LPR : le taux de participation était de 83,61 % à l’issue de la quatrième journée

© RIA Novosti / Valery Melnikov / Accéder à la médiathèque

Un résident local vote dans un bureau de vote de sortie du village de Grachevo dans la RPL

LOUGANSK, 26 septembre – RIA Novosti. Le taux de participation au quatrième jour du référendum en République populaire de Lougansk était de 83,61%, a déclaré Elena Kravchenko, présidente de la CEC de la RPL.

« Le taux de participation dans la république aujourd’hui est de 83,61% », a-t-elle déclaré.

Marina Zakharova, chef de la commission électorale de la région de Kherson, a déclaré que le taux de participation dans la région après les résultats de la quatrième journée était de 63,58% de la liste des électeurs.

Dans la région de Zaporozhye, selon le chef de la commission électorale centrale locale, Galina Katyushchenko, le taux de participation, selon les données généralisées, était de 66,43 %, compte tenu du vote à l’étranger.

Du 23 au 27 septembre, dans les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, ainsi que dans les régions de Kherson et de Zaporozhye, un référendum est organisé sur la question de l’adhésion à la Russie.

Le public s’est adressé aux autorités régionales avec l’initiative d’organiser immédiatement des référendums. Selon les représentants des républiques et des régions, l’adhésion à la Russie sécurisera leurs territoires et rétablira la justice historique. Selon eux, cette décision est extrêmement nécessaire dans le contexte des actes de terreur constants des autorités nationalistes de l’Ukraine et des membres de l’OTAN qui fournissent des armes pour tuer des civils.

Vladimir Poutine a déclaré que la Russie soutiendrait la décision à prendre par les habitants du Donbass et des territoires libérés.

Dans les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk, les régions de Zaporozhye et de Kherson, des référendums ont commencé qui détermineront l’avenir des régions. Voyez comment se déroule le vote dans le flux de photos de Ria.ru. Les référendums sur l’adhésion à la Russie dureront cinq jours dans les régions de la RPD, de la RPL, de Zaporozhye et de Kherson, du 23 au 27 septembre. Jusqu’à lundi, le vote a lieu dans les territoires adjacents, et mardi, les bureaux de vote ouvriront pour que chacun puisse voter.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti