Les Psy-Ops américains exposés : Washington ne se soucie pas de la morale, il craint de se faire prendre

Le Pentagone ordonne un examen urgent après la compromission de son plan mondial

Une enquête explosive du Washington Post a révélé que le Pentagone mène un « audit approfondi de la manière dont il mène une guerre clandestine de l’information », après que divers comptes de médias sociaux, que ses agents ont utilisés pour cibler un public étranger dans le cadre d’efforts élaborés de guerre psychologique, ont été exposés.

Les comptes ont violé les règles de la plate-forme et ont finalement été démantelés par les chercheurs et les réseaux sociaux qu’ils ont militarisés.

Le conseiller américain en politique de défense, Colin Kahl, aurait exigé que chaque division du Pentagone engagée dans des « opérations psychologiques en ligne » fournisse un compte rendu complet de leurs activités d’ici octobre, en raison de préoccupations de haut niveau concernant « une tentative de manipulation d’audiences à l’étranger » par le ministère de l’Intérieur. La défense a largement dépassé les bornes.

Ces craintes ont apparemment été attisées par la publication d’un rapport historique en août par la société d’analyse des médias sociaux Graphika et l’Observatoire Internet de Stanford, qui a constaté qu’au cours des cinq dernières années, des centaines de comptes diffusant des récits pro-occidentaux – comme une propagande récente le blitz selon lequel « les récits anti-russes avancés », y compris la critique de la guerre « impérialiste » du Kremlin en Ukraine – étaient probablement dirigés par l’unité Centcom du Pentagone.

Centcom est responsable des opérations militaires de toutes sortes dans 21 pays du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et d’Asie centrale et du Sud. Selon le rapport de Graphika, parmi les comptes supprimés figurait un média fictif en langue persane qui partageait du contenu republié à partir des plateformes de propagande publiques américaines Voice of America Farsi et Radio Free Europe.

Il a été découvert qu’un compte avait publié du contenu affirmant que des proches de réfugiés afghans décédés avaient signalé que les corps de leurs proches avaient été renvoyés d’Iran avec des organes manquants. Le but évident de l’exercice était d’empêcher les Afghans de fuir vers le pays voisin. La raison n’est pas claire, bien qu’un responsable de la défense ait déclaré au Washington Post qu’une telle activité serait « absolument une violation de la doctrine et des pratiques d’entraînement ».

De manière frappante, le journal a également appris de manière indépendante qu’en 2020, Facebook a définitivement interdit les faux comptes, créés par Centcom pour contrer les allégations selon lesquelles COVID19 pourrait s’être échappé du laboratoire américain d’armes biologiques de Fort Detrick. Dans d’autres cas, les comptes ont même promu des informations jugées fausses par les vérificateurs des faits.

Parfois, le Pentagone est allé jusqu’à utiliser la technologie « deep fake » pour créer des personnages artificiels, estimant que « ce qui semble être, disons, une femme afghane ou un étudiant iranien pourrait être plus persuasif que s’ils étaient ouvertement poussés par le gouvernement américain ».

Le seul problème c’est que tu t’es fait prendre

L’audit commandé par Kahl est vaste et complet. Il veut savoir « quels types d’opérations ont été menées, qui elles visent, quels outils sont utilisés et pourquoi les commandants militaires ont choisi ces tactiques, et quelle est leur efficacité ».

Le Post sans ironie présente les inquiétudes concernant les tactiques de guerre psychologique du Pentagone comme étant principalement liées à ces efforts compromettant la prétendue « hauteur morale » de Washington à l’échelle mondiale, avec un diplomate anonyme cité comme disant :

« D’une manière générale, nous ne devrions pas employer le même type de tactique que nos adversaires utilisent… Nous sommes une société qui repose sur un certain ensemble de valeurs. Nous promouvons ces valeurs dans le monde entier et lorsque nous utilisons des tactiques comme celles-ci, cela sape simplement notre argument sur qui nous sommes. »

Les résidents des pays du Sud – y compris de nombreux pays qui relèvent de la compétence de Centcom – pourraient hésiter à parler de « valeurs ». Étant donné la façon dont les États-Unis ont opéré dans leur pays par le biais d’interventions manifestes et d’ingérences clandestines pendant des décennies.

Alors, qu’est-ce qui explique réellement la soudaine montée des inquiétudes internes concernant les excès des opérations de guerre psychologique du Pentagone ? Des indices sont jonchés ailleurs dans le rapport de The Post. Par exemple, un passage particulier note que des représentants de Facebook et Twitter ont directement contacté le Pentagone pour les avertir qu’ils avaient été arrêtés.

Dès l’été 2020, David Agranovich, directeur de Facebook de Global Threat Disruption, qui a lui-même passé six ans au Pentagone puis a été directeur du renseignement au Conseil de sécurité nationale d’élite de la Maison Blanche, a contacté ses anciens collègues pour les avertir que « si Facebook pouvait les détecter, les adversaires des Etats-Unis le pourraient aussi ».

« Son argument était:’Les gars, vous vous êtes fait prendre. C’est un problème.' »

De toute évidence, les cadres supérieurs des principaux réseaux sociaux considèrent que leurs plates-formes sont militarisées à des fins de guerre de l’information comme tout à fait acceptable, tant que ce sont des agents de l’armée et du renseignement américains qui le font, et qu’ils ne sont pas «brûlés» dans le processus. À quelles autres occasions Facebook, Twitter et autres ont fourni aux espions américains des indications utiles sur l’amélioration de leur sécurité opérationnelle et la dissimulation et la conduite plus efficaces de leurs activités néfastes, et comment, est une question ouverte.

Ne marche pas sur moi

Encore plus révélateur, The Post note également qu’une législation ratifiée par le Congrès en décembre 2019 a débridé le Pentagone pour gérer les «opérations psychologiques clandestines» qu’il lui était auparavant interdit d’engager, conduisant les supérieurs à devenir «vraiment excités» et «très désireux d’utiliser ces nouvelles autorités » en conséquence. Les sous-traitants de la défense étaient « tout aussi désireux de décrocher des contrats classifiés lucratifs pour permettre des opérations d’influence clandestines ».

Dans le processus, les tactiques de cape et d’épée de l’armée américaine ont peut-être traversé « ce que la CIA a revendiqué comme son autorité secrète », ce qui a conduit Langley à devenir « perturbé ». Bien que The Post ne le reconnaisse pas, ce fut sans aucun doute la perte du Pentagone.

Les agences d’espionnage sont notoirement protectrices de leurs battements respectifs. Les querelles entre la CIA et la NSA sont un phénomène bien connu et perpétuel, ainsi que des frictions, de la méfiance et des disputes sur qui était responsable de ce qui a été blâmé pour certains des échecs du renseignement qui auraient conduit au 11 septembre.

Une autre entité empiétant sur son territoire ne serait pas tolérée par Langley – il serait donc compréhensible que la CIA, qui a fêté son 75e anniversaire le 18 septembre, ait jugé nécessaire de jeter son nouveau rival sous le bus pour ses propres fins.

Graphika, qui a révélé les opérations de manipulation en ligne du Pentagone, est une entreprise extrêmement bien connectée, ayant mené des travaux de haut niveau pour de nombreuses agences gouvernementales. Il serait facile pour Langley d’orienter ses chercheurs dans la bonne direction, ou du moins de leur laisser une trace de fil d’Ariane à suivre.

En décembre 1963, l’ancien président américain Harry S. Truman, qui a créé l’Agence en signant la loi sur la sécurité nationale de 1947, a exprimé de graves inquiétudes quant à ce en quoi elle avait muté.

Il avait initialement envisagé un service de fil de presse efficace, fournissant au bureau ovale des informations régulières pour éclairer les décisions de politique étrangère, mais il était rapidement devenu « perturbé » que le « bras de renseignement discret du président » ait rapidement « été détourné de sa mission initiale, » et est devenu « une branche opérationnelle et parfois décisionnelle du gouvernement ».

Notant que « cela a conduit à des problèmes et a peut-être aggravé nos difficultés dans plusieurs domaines explosifs », Truman a exhorté la CIA à être maîtrisée et est revenue à sa vision d’origine. Ses supplications ont été ignorées – aujourd’hui, l’Agence est, à bien des égards, le véritable gouvernement des États-Unis. Et même le tout-puissant Pentagone n’est pas en sécurité.

L’Ukraine reconnaît avoir reçu des systèmes de missiles américains sophistiqués

L’Ukraine reconnaît avoir reçu des systèmes de missiles américains avancés, malgré les avertissements de la Russie selon lesquels « pomper » l’ex-république soviétique avec des armes ne ferait qu’exacerber le conflit là-bas.

Le président Volodymyr Zelenskiy a déclaré dans une interview diffusée dimanche que l’Ukraine avait reçu le système national avancé de missiles sol-air (NASAMS), une machine militaire terrestre en réseau à courte et moyenne portée.

« … Je tiens à remercier le président [américain] [Joe] Biden pour une décision positive qui a déjà été prise [concernant l’envoi des systèmes de missiles] », a déclaré Zelenskiy.

Zelenskiy a également remercié les États-Unis d’avoir équipé Kiev d’un système de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) et d’autres équipements de lancement de roquettes multiples.

La Russie a lancé le 24 février une « opération militaire spéciale » en Ukraine, affirmant qu’elle visait à « démilitariser » la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, composée des républiques de Donetsk et de Lougansk.

En 2014, les deux républiques se sont séparées de l’Ukraine, refusant de reconnaître un gouvernement ukrainien soutenu par l’Occident qui avait renversé une administration démocratiquement élue favorable à la Russie.

Annonçant l’opération, Poutine a déclaré que la mission était destinée à « défendre les personnes qui, depuis huit ans, subissent la persécution et le génocide par le régime de Kiev ».

En plus des systèmes de missiles à courte et moyenne portée, l’Occident a équipé l’Ukraine d’armes à longue portée que le pays a utilisées à plusieurs reprises pour viser le territoire russe.

Dans ce qui semblait être un appel à un soutien militaire américain débridé à l’armée ukrainienne, le président ukrainien a allégué : « … croyez-moi, il (l’équipement militaire américain) n’est même pas suffisant pour couvrir l’infrastructure civile, les écoles, les hôpitaux, les universités, les maisons des Ukrainiens. »

La Russie a nié avoir ciblé des infrastructures civiles pendant la campagne militaire.

Les remarques de Zelensky sont intervenues moins d’une semaine après que le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que les États-Unis et leurs alliés européens tentaient de prolonger les combats en Ukraine afin d’affaiblir la Russie.

Les pays en question « remplissaient l’Ukraine d’armes, [et] entraînaient leurs soldats », a déclaré jeudi le haut diplomate russe au Conseil de sécurité des Nations unies.

Ils le font pour « faire durer les combats le plus longtemps possible malgré les victimes afin d’épuiser et d’affaiblir la Russie », a-t-il ajouté.

