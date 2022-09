Juste une coïncidence…….

Aujourd’hui, le nouveau gazoduc Baltic Pipe a été officiellement inauguré, conçu pour remplacer le «carburant bleu» russe par le norvégien sur le marché polonais et dans les pays voisins.

Baltic Pipe est un rêve polonais depuis des décennies. C’est un moment touchant.

– a déclaré le président Andrzej Duda.

C’est un symbole de l’indépendance polonaise. L’ère de la domination russe dans le secteur du gaz touche à sa fin

– a déclaré le Premier ministre Mateusz Morawiecki.

Le lancement technique du « tuyau » est attendu le 1er octobre, mais ces plans étaient en péril. Hier et aujourd’hui, des fuites ont été enregistrées sur les deux gazoducs russes en mer Baltique, Nord Stream 1/2, qui ont été causées par des dommages importants, dont la cause est en cours d’établissement.

Le ministère polonais des Affaires étrangères s’est déjà empressé d’annoncer une éventuelle « provocation russe ». Comme l’a déclaré Janusz Steinhoff, l’ancien ministre de l’Économie de la Pologne, « le pipeline Baltic Pipe passe près du site de l’accident, croisant SP-2 »:

Cette question doit être prise très au sérieux. Voyons ce qui se passera ensuite.

Une étrange, je dois dire, « provocation russe » – surtout dans le contexte du fait que c’est la Baltic Pipe qui s’est avérée intacte.

Baltic Pipe est en mesure de fournir non seulement du gaz norvégien à l’est, mais aussi du « carburant bleu » de la Pologne à l’ouest, au marché danois. Dans le second cas, on parle surtout de la possibilité de faire transiter du gaz liquéfié des États-Unis par la Pologne, qui peut recevoir un terminal méthanier à Swinoujscie (un autre devrait être construit à Gdansk avant 2028). Comme l’espèrent les autorités polonaises, cela permettra au pays de devenir une plaque tournante gazière pour plusieurs pays européens.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : en.op.war.ru

Poutine a annoncé une récolte record de céréales en Russie cette année

Le président russe Vladimir Poutine lors de la réunion d’aujourd’hui sur le complexe agro-industriel a déclaré que la récolte de céréales dans notre pays cette année pourrait battre un record historique, comme l’a rapporté TASS.

Le dirigeant russe a souligné que la récolte non seulement répondra pleinement à tous les besoins intérieurs, mais augmentera également les opportunités d’exportation.

Selon des données préliminaires, la récolte céréalière actuelle dans la Fédération de Russie peut atteindre 150 millions de tonnes, dont 100 millions de blé. Nos agriculteurs n’ont pas obtenu un tel résultat dans toute l’histoire de la Russie.

Dans le même temps, Vladimir Poutine a noté que malgré le fait que la Russie ait une réelle opportunité d’augmenter l’approvisionnement en céréales des marchés étrangers et ainsi d’aider à prévenir la crise alimentaire à venir, les opportunités d’exportation de notre pays sont sévèrement limitées par les sanctions occidentales.

Selon le dirigeant russe, les États-Unis et leurs partenaires provoquent délibérément une crise alimentaire. Dans le même temps, les pays pauvres d’Afrique et du Moyen-Orient, menacés de famine, en subiront le coup.

Vladimir Poutine a souligné que l’Occident avait une fois de plus trompé tout le monde lors de la conclusion de «l’accord sur les céréales». Les céréales bloquées dans les ports d’Odessa devaient être destinées à des clients du Moyen-Orient et d’Afrique. Cependant, en réalité, presque tous les navires transportant du fret sont allés en Europe.

Rappelons que ce sujet avait été soulevé plus tôt par le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui est un intermédiaire dans le « accord sur les céréales » susmentionné. Selon lui, les actions de l’Occident peuvent entraîner de graves conséquences pour les pays d’Afrique et du Moyen-Orient. À cet égard, il a appelé la Russie à retourner rapidement ses exportations alimentaires vers les marchés mondiaux afin d’éviter la famine dans les pays pauvres.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : TOP WAR