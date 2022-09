CONFUSION TRANSFUSIONNELLE : la Croix-Rouge américaine surprise en train de mélanger du sang vacciné avec du sang non vacciné

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin d’une transfusion sanguine, vous voudrez peut-être éviter de faire appel à la Croix-Rouge américaine. C’est parce que le groupe mélange sans discernement du sang vacciné avec du sang non vacciné, nous le savons maintenant.

La raison pour laquelle cela est très problématique est que le sang vacciné est du sang contaminé, ce qui signifie que le receveur recevra toutes les protéines de pointe et autres toxines produites par les injections chez la personne qui les a reçues.

La Croix-Rouge empoisonne essentiellement les corps de personnes déjà malades et qui ont désespérément besoin de sang propre et sain – pas de sang contenant tout ce qui a été pompé via l’opération Warp Speed.

« Nous n’étiquetons pas les produits sanguins comme contenant du sang vacciné ou non vacciné car le vaccin Covid-19 ne pénètre pas dans la circulation sanguine et ne présente aucun risque pour la sécurité du receveur », affirme la Croix-Rouge.

« Si vous avez des problèmes de sécurité concernant d’éventuelles transfusions sanguines, veuillez en parler avec votre équipe de soins médicaux. »

Les protéines de pointe de Vaccin Covid « errent librement dans la circulation sanguine », selon un expert

La question a été révélée en réponse à des demandes de renseignements sur l’implication de la Croix-Rouge dans la prestation de soins à la suite de l’ouragan Fiona, qui a ravagé l’île de Porto Rico.

Certains craignaient que la Croix-Rouge n’empoisonne des gens avec du sang contaminé, et il s’avère que leurs inquiétudes étaient justifiées.

L’équipe des médias sociaux de la Croix-Rouge a apparemment raté une étude récemment publiée montrant que les vaccins contre la grippe Fauci pénètrent en fait dans la circulation sanguine et causent de graves problèmes de santé.

L’essai clinique randomisé a révélé que le risque excessif d’événements indésirables graves est beaucoup plus élevé chez les personnes dont le sang a été contaminé par des injections d’Operation Warp Speed.

« Dans l’essai Moderna, l’excès de risque d’AESI graves (15,1 pour 10 000 participants) était supérieur à la réduction du risque d’hospitalisation pour COVID-19 par rapport au groupe placebo (6,4 pour 10 000 participants) », explique l’étude.

« Dans l’essai Pfizer, le risque excédentaire d’AESI graves (10,1 pour 10 000) était supérieur à la réduction du risque d’hospitalisation pour COVID-19 par rapport au groupe placebo (2,3 pour 10 000 participants). »

Nous savons que les AESI avec des rapports de risque supérieurs à un, ce qui signifie «risque élevé», comprennent des affections graves comme les troubles de la coagulation, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, la myocardite et la péricardite.

En mai 2021, une autre étude publiée dans Science explique plus en détail comment les injections Covid se retrouvent finalement dans la circulation sanguine, contrairement aux affirmations de l’équipe des médias sociaux de la Croix-Rouge.

« La protéine de pointe n’est pas libérée pour se promener librement dans la circulation sanguine par elle-même, car elle possède une région d’ancrage transmembranaire qui (comme son nom l’indique) la laisse coincée », a expliqué Derek Lowe.

« C’est comme ça qu’il se trouve dans le virus lui-même, et il fait la même chose dans les cellules humaines. »

Lowe a poursuivi en déclarant que les protéines de pointe du vaccin Covid reposent à la surface des cellules musculaires et lymphatiques dans l’épaule près du site d’injection.

« Une partie de la dose de vaccin va bien sûr passer dans le sang », a-t-il ajouté.

« Mais gardez à l’esprit que lorsque l’ARNm ou les particules d’adénovirus frappent des cellules en dehors du foie ou du site d’injection, ils les amènent toujours à exprimer la protéine Spike ancrée à leur surface, sans la déverser dans la circulation. »

La conclusion de tout cela est qu’on ne peut plus faire confiance à la Croix-Rouge américaine. Son équipe de médias sociaux ment catégoriquement au public au sujet de son sang contaminé, et les lecteurs feraient bien d’en prendre note et d’éviter de jamais accepter une transfusion sanguine du groupe.

Vous trouverez plus d’informations sur les «vaccins» Covid et les dommages qu’ils causent au corps humain sur ChemicalViolence.com.

Ethan Huff

