Blinken: les États-Unis n’interdiront pas à l’Ukraine d’utiliser des armes occidentales là où des référendums ont eu lieu

© Photo : États-Unis Corps des Marines / Sgt. Andy Martínez

Système américain de missiles et d’artillerie hautement mobile à des fins opérationnelles et tactiques HIMARS. Photo d’archive

WASHINGTON, 27 septembre – RIA Novosti. Washington n’interférera pas avec l’utilisation par l’Ukraine des armes qui lui sont transférées dans les territoires que la Russie peut déclarer siens à la suite des résultats des référendums, a déclaré le secrétaire d’État américain Anthony Blinken.

Il a donc répondu à la question correspondante du journaliste. Selon lui, Kyiv a le droit de se défendre « sur tout son territoire ». Blinken a également souligné que les États-Unis ne reconnaissent pas le changement de statut de ces lieux et continueront à les considérer comme faisant partie de l’Ukraine.

Le secrétaire d’État a noté que Kyiv continuera à faire tout ce qui est nécessaire pour « restituer les terres » et que Washington continuera à apporter son soutien.

Le public s’est adressé aux autorités des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, des régions de Zaporozhye et de Kherson avec une proposition d’organiser d’urgence des référendums. Selon les représentants des régions, cela sécurisera le territoire et rétablira la justice historique.

Il a été souligné qu’une telle décision est nécessaire dans le contexte des actes de terreur constants de l’Ukraine et des pays de l’OTAN qui fournissent des armes pour tuer des civils.

Vladimir Poutine a déclaré la semaine dernière que la Russie soutiendrait le résultat de l’expression de la volonté des habitants des régions du Donbass, de Zaporozhye et de Kherson.

Le scrutin de cinq jours s’est déroulé du 23 au 27 septembre.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

Les résidents de quatre régions libérées ont soutenu l’adhésion à la Russie

Les résidents des régions de la RPD, de la RPL, de Kherson et de Zaporozhye ont soutenu l’adhésion à la Russie

© RIA Novosti / Ria Novosti Crimée Accéder à la médiathèque

Mémorial avec la flamme éternelle dans la colonie de Chernobaevka dans la région de Kherson en Ukraine. Photo d’archive

MOSCOU, 27 septembre – RIA Novosti. Les habitants des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, ainsi que des régions de Zaporozhye et de Kherson, ont voté pour l’adhésion à la Russie.

Dans la RPD, cette étape a été soutenue par 99,23% des électeurs, dans la LPR – par 98,42%, dans la région de Zaporozhye – par 93,11%, dans la région de Kherson – par 87,05%.

https://t.me/rian_ru/179608?embed=1

Les données ont été rendues publiques après avoir traité cent pour cent des bulletins de vote. Il n’y a pas eu de violations flagrantes ni de remarques lors des référendums.

Le taux de participation total au référendum en RPD était de 97,51%, en RPL – 92,6%, dans la région de Zaporozhye – 85,4%, dans la région de Kherson – 76,86%.

Le public s’est adressé aux autorités des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, des régions de Zaporozhye et de Kherson avec une proposition d’organiser d’urgence des référendums. Selon les représentants des régions, cela sécurisera le territoire et rétablira la justice historique.

https://t.me/rian_ru/179609?embed=1

Il a été souligné qu’une telle décision est nécessaire dans le contexte des actes de terreur constants de l’Ukraine et des pays de l’OTAN qui fournissent des armes pour tuer des civils.

Vladimir Poutine a déclaré la semaine dernière que la Russie soutiendrait le résultat de l’expression de la volonté des habitants des régions du Donbass, de Zaporozhye et de Kherson.

Le scrutin de cinq jours s’est déroulé du 23 au 27 septembre.

Décompte des voix suite aux résultats des référendums sur l’adhésion de nouveaux territoires en Russie – RIA Novosti, 1920, 27/09/2022 Hier, 17:54

Décompte des voix lors des référendums sur l’adhésion à la Russie

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti