Si vous avez plus de 50 ans, votre gouvernement veut votre mort

En Grande-Bretagne, c’est maintenant la politique officielle du gouvernement d’ignorer les besoins des personnes âgées. On dit aux médecins et aux infirmières de laisser mourir les personnes âgées – et de suspendre les traitements qui pourraient leur sauver la vie. On dit au personnel hospitalier de priver les personnes âgées de nourriture et d’eau pour qu’elles meurent plutôt que de prendre des lits d’hôpitaux. Le personnel des maisons de retraite a même obtenu le droit de calmer les patients âgés à leur insu. Le seul -isme dont personne ne se soucie est l’âgisme.

Mais à quel âge les patients sont-ils simplement autorisés à mourir ? Et quel âge est trop vieux pour que les patients soient réanimés ? A partir de quel moment la société a-t-elle le droit de dire « Tu as assez vécu, maintenant tu dois mourir et laisser la place à quelqu’un d’autre » ? Et pourquoi la réanimation devrait-elle être décidée en fonction de l’âge ? Il est possible de soutenir qu’il serait tout aussi logique de décider en fonction de la richesse ou de la beauté. Mais l’âgisme est maintenant officiellement accepté. Toute personne de plus de 60 ans est désormais officiellement âgée, bien que dans un nombre croissant d’hôpitaux, l’âge limite pour la réanimation soit de 50 ans.

Nous vivons dans un monde politiquement correct mais les personnes âgées ne comptent pas – surtout si elles sont blanches et anglaises. Rapport après rapport après rapport, des patients âgés sont laissés dans la douleur, dans des draps souillés. Les patients âgés à l’hôpital sont ignorés par le personnel et laissés mourir de faim, privés même d’eau s’ils ne peuvent pas sortir du lit et aller la chercher eux-mêmes.

Les personnes âgées sont un fardeau que le gouvernement ne peut pas se permettre et les politiciens continueront donc à autoriser toutes les méthodes nécessaires pour s’assurer que le nombre de personnes âgées encombrantes est réduit au minimum. L’existence d’une branche absurde de la médecine appelée gériatrie est utilisée comme prétexte pour pousser les personnes âgées dans des quartiers reculés et leur fournir des soins médicaux de second ordre. En février 2011, un rapport officiel a condamné le NHS pour son « traitement inhumain des patients âgés » et a déclaré que les hôpitaux du NHS « ne respectaient même pas les normes de soins les plus élémentaires » pour les plus de 65 ans. Il n’est pas exagéré de dire que le NHS traite les personnes âgées avec mépris. (Auparavant, on disait qu’on pouvait juger une civilisation par la façon dont elle traite ses personnes âgées.)

C’est en février 2005 qu’il a été révélé que le gouvernement avait conseillé que les patients hospitalisés avec peu d’espoir de guérison soient autorisés à mourir en raison du coût de leur maintien en vie. Le gouvernement travailliste a suggéré que les « personnes âgées » se voient refuser le droit à la nourriture et à l’eau si elles tombaient dans le coma ou ne pouvaient pas parler pour elles-mêmes. Voilà pour tout espoir pour les victimes d’AVC. Le gouvernement a suggéré que la nécessité de réduire les coûts passait avant la nécessité de préserver la vie des patients et a décidé qu’il avait le droit d’annuler une décision relative au droit à la vie qui avait été rendue lorsqu’un juge avait ordonné que la nutrition et l’hydratation artificielles ne soient pas retiré à moins que la vie d’un patient puisse être qualifiée d' »intolérable ». (Le juge avait ajouté qu’en cas de doute, la préservation de la vie devait primer.)

Bien sûr, priver les personnes âgées de nourriture et d’eau est parfois plus une conséquence de l’incompétence que la politique officielle. Quand ma mère était à l’hôpital, elle ne pouvait pas se nourrir mais le personnel ne l’a pas nourrie. Si aucun parent ne pouvait se rendre à l’hôpital pour la nourrir, elle ne mangeait pas. Des boissons ont été posées sur son plateau puis emportées intactes. « Pas soif, aujourd’hui ? » demandait joyeusement un idiot.

Pendant ce temps, le gouvernement verse de l’argent pour subventionner la vie des paresseux et des timides. Des trentenaires en bonne santé sont assis autour de dos de frites et de ventres de bière en pleine croissance, affalés devant leurs téléviseurs numériques haute définition, regardant leur choix de télévision par satellite subventionnée par l’État, ouvrant les fenêtres pour évacuer la chaleur parce que c’est plus facile que de fermer la centrale chauffage.

Les personnes âgées sont classées dans la « génération indésirable » : un embarras politique. Les personnes âgées confrontées à la cécité due à une maladie maculaire liée à l’âge se voient refuser des médicaments qui auraient pu prévenir leur cécité. Les personnes âgées sont considérées comme chères, inutiles et consommables. La théorie est qu’ils ne contribuent pas et votent rarement et peuvent donc être ignorés. Mais ceux qui y croient seront vieux plus tôt qu’ils ne le pensent. Et la définition de «vieux» rajeunit d’année en année.

Les guerres nous ont appris que les gens semblent être prêts à accepter comme normales toutes sortes de choses terribles. Mais à quel point il est incroyablement horrible que les médecins et les infirmières acceptent que les personnes âgées (officiellement les plus de 60 ans) doivent être autorisées à mourir parce que les maintenir en vie n’est pas rentable. L’attitude officielle semble être que les personnes âgées n’ont pas d’importance et n’ont pas de droits simplement parce qu’elles sont âgées. À la mi-août 2007, un comité restreint sur les droits de l’homme, composé de députés et de pairs, a signalé que 21 % des hôpitaux et des maisons de soins ne respectaient même pas les normes minimales de dignité et d’intimité pour les personnes âgées. Le Comité a déclaré avoir découvert des preuves de négligence, d’abus, de discrimination et de traitement injuste des personnes âgées fragiles. (Leur découverte n’a pas surpris ceux d’entre nous qui ont découvert de tels abus pendant des décennies.) Comment avons-nous réussi à oublier que dans les années 1930, les nazis affamaient et déshydrataient délibérément les patients âgés et vulnérables parce qu’ils étaient considérés comme un fardeau inutile pour la société ? C’est exactement ce que nous faisons aujourd’hui.

Une enquête étonnante (et horrifiante) menée auprès des lecteurs des revues Nursing Standard et Nursing Older People a montré que moins d’une infirmière sur six a déclaré que rien ne les empêcherait de signaler les abus envers les personnes âgées dont elles s’occupent.

En d’autres termes, cinq infirmières sur six omettraient, au moins parfois, de signaler les mauvais traitements infligés aux personnes âgées dont elles étaient payées pour s’occuper. Donc, à mon avis, cinq infirmières sur six ne sont pas aptes à être infirmières.

Ces mêmes infirmières ignoreraient-elles si facilement la maltraitance des enfants ?

Je soupçonne que non.

C’est tout à fait épouvantable et une mise en accusation de la profession infirmière moderne.

La même enquête a montré que six infirmières sur dix fermeraient les yeux sur la maltraitance des personnes âgées. Ils ne diraient rien s’ils savaient qu’un patient âgé ou un résident d’une maison de retraite était battu, intimidé ou volé.

Pourquoi les infirmières laissent-elles tomber leurs patients ?

Une des raisons est la lâcheté.

Incroyablement, il semble que les infirmières aient peur de signaler les abus au cas où elles seraient elles-mêmes maltraitées par la personne qui les maltraite.

Oh s’il vous plait.

Une autre raison est, apparemment, « la peur de mal interpréter la situation ».

Quel genre d’ordures politiquement correctes est-ce?

Les patients hospitalisés et les résidents des maisons de soins infirmiers souffrent désormais souvent de malnutrition et de déshydratation, d’abus et de mauvais traitements, d’un manque d’intimité, de négligence, d’une mauvaise hygiène et d’intimidation. Des milliers et des milliers de personnes âgées sont laissées pendant des heures dans des vêtements souillés.

Comment quelqu’un peut-il « mal interpréter » tout cela ?

Et pourquoi?

Est-ce parce que trop d’infirmières modernes sont paresseuses, stupides et incompétentes ? Est-ce parce que trop de personnes sont trop importantes pour faire autre chose que de regarder un écran d’ordinateur toute la journée ?

À mon avis, les infirmières qui ne disent rien lorsqu’elles voient des abus sont aussi coupables que les agresseurs. Une profession autrefois formidable est aujourd’hui dans un état pire qu’elle ne l’était à l’époque de Dickens. Est-ce si démodé de ma part de croire que chaque infirmière devrait toujours signaler chaque incident d’abus ? Toujours. Sans exception.

L’âgisme est, semble-t-il, maintenant endémique dans les soins de santé. Une lectrice m’a écrit pour me dire que lorsqu’elle a rendu visite à son médecin pour se plaindre de douleurs aux genoux, son médecin lui a dit, très brusquement, que son problème était qu’elle vivait trop longtemps. Elle était dévastée. « Ce n’était pas dit comme une blague », m’a-t-elle dit. « Il le pensait vraiment ». Dans les mois qui ont précédé sa mort, mon père s’est plaint à plusieurs reprises : « Les gens me traitent d’imbécile parce que je suis vieux ». Un lecteur de 79 ans m’a dit: « Si vous avez plus de 55 ans, ils veulent votre mort parce que vous êtes trop cher vivant. »

Nous vivons maintenant dans un monde où il est considéré comme acceptable pour les hommes et les femmes d’avoir à partager une salle; où les toilettes des hôpitaux sont si sales que les patients n’osent pas les utiliser ; où les dentistes sont si rares et chers que les gens doivent recourir à l’arrachage de leurs propres mauvaises dents à l’aide d’une ficelle attachée à une poignée de porte. Mais ce sont les personnes âgées qui, par-dessus tout, sont considérées comme jetables et hors de propos. Ce sont les personnes âgées qui n’ont aucun droit. Le sexisme et le racisme sont interdits, mais l’âgisme ne l’est pas. En effet, il semble clair que l’âgisme est désormais un préjugé parrainé par l’État. Les jeunes violents et sauvages qui sont surpris en train d’agresser des citoyens âgés respectueux des lois sont susceptibles d’être « punis » avec une poignée de bons leur donnant droit à une poignée de CD gratuits (dont les paroles pourraient bien encourager plus de violence), mais des citoyens honnêtes et âgés qui , n’ont pas les moyens de payer leur facture de taxe d’habitation finiront en prison.

Lorsque les médecins appartiennent au gouvernement, les priorités du gouvernement prennent le dessus. Et ainsi les personnes âgées, qui sont considérées comme un fardeau coûteux, sont considérées comme consommables.

Tiré du livre de Vernon Coleman « Pourquoi et comment les médecins et les infirmières tuent plus de personnes que le cancer »

Notre commentaire

L’écrivain Africain Seydou Badian dans son livre « Sous l’orage » écrivait : « En Afrique, quand un vieillard meurt, c’est toute une bibliothèque qui brûle ». Pour le capitalisme tout est intérêt égoïste, la vie ne vaut rien. Le capitalisme fait vivre d’espoir la plus grande majorité des personnes et enrichit la minorité humaine la plus prédatrice, dont les membres ont droit de vie et de mort sur la plus grande majorité et volent, pillent, commettent impunément les crimes les plus atroces, violentent, détruisent, mentent, trompent, font des guerres injustes et et s’emparent des ressources naturelles, biens, richesses, terres et nations d’autrui. Eux, peuvent vivre vieux, mais pas les autres. Cette conception de la vie en société et de la gestion de la cité devra bien prendre fin un jour et le plus tôt sera le mieux. Jean de Dieu MOSSINGUE Jean de Dieu MOSSINGUE est Économiste, Expert en Innovation scientifique, technologique, sociale, sociétale et en Intelligence économique et stratégique

Copyright Vernon Coleman Septembre 2022

https://www.vernoncoleman.com/main.htm

Traduction : MIRASTNEWS

Via Tap News